«Martin» (23) tar kokain på fest flere ganger i uka: – En del av kulturen

– Jeg opplever at det har vært en kjempestor økning i antall unge som tar kokain på fest, sier 23-åringen NRK har snakket med.

Tirsdag kveld deltar han i NRK Debatten på NRK 1 kl. 21.20.

I februar la Folkehelseinstituttet (FHI) fram tall om nordmenns narkotikabruk. Rapporten viste at de aller fleste ungdommer ikke bruker narkotika i det hele tatt.

I den årlige spørreundersøkelsen for 2022 svarte 4,7 prosent av de spurte mellom 16 og 30 år at de har brukt kokain det siste året.

Til sammenligning svarte kun 2,2 prosent at de hadde gjort det samme i 2020.

Marit Edland-Gryt i FHI presiserer at dette selv om det er snakk om en dobling i antallet som rapporterer om bruk, er en liten del av befolkningen.

– Mister bildet på at det er ulovlig

Ifølge 23-åringen NRK har valgt å kalle «Martin», etter eget ønske om anonymitet og hensyn til hans familie, er det langt fra unormalt at det hvite pulveret legges frem på bordet både før og under en fest.

– Du mister etter hvert bildet på at det er ulovlig. Sjansen for at politiet tar deg virker som er minimal og det har blitt så vanlig at ingen bryr seg, sier han.

«Martin» mener rusen han får av kokain er mer kontrollerbar enn den han får av alkohol. Han vil derfor ikke slutte med kokain med det første. Foto: Daphne Steketee / NRK

Ser en trend både i utelivet og privat

Helt siden 23-åringen var 15 år gammel har han jobbet i utelivsbransjen. Mannen fra Østlandet har innehatt stort sett alle jobber du finner i restaurant og utelivsbransjen.

Tirsdag stiller han opp i Debatten på NRK, hvor temaet er økende kokainbruk blant unge, for å fortelle om sine erfaringer.

Selv om både han og kompisgjengen skal ha jobber de går til daglig, fester de ofte fra onsdag til søndag hver uke. Han påstår å se en økende trend både på jobb og privat.

– Det er helt klart flere som bruker det nå enn tidligere. Vi pleier å gå ut å spise først. Noen starter å sniffe allerede da. Selv starter jeg gjerne når vi begynner å drikke.

Hovedfunnene fra rapporten Ekspandér faktaboks Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet i Norge. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene.

Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene.

Cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene.

I motsetning til tidligere år, var det små forskjeller mellom menn og kvinner i bruk av cannabis i 2022.

De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.

Bruken av kokain blant unge voksne har økt noe de siste årene. Fra 2012 og fram til 2022 har 20.033 personer i alderen 16–64 år besvart spørsmål om bruk av illegale rusmidler.

– Latterlig enkelt å få tak i

Selv om bare 4,7 av de spurte rapporterer å ha brukt kokain det siste halvåret tror «Martin» langt flere har vært borti den ulovlige «colaen».

– Det er latterlig enkelt å få tak i. Samme om jeg er på fest i ei lita bygd eller i Oslo sentrum står folk på do og sniffer.

23-åringen mener kokainbruk har blitt en del av den norske festkulturen. Han mener også det han kaller politiets manglende inngripen fører til at flere tenker det er helt greit «å ta seg en stripe her og der.»

– Vil du fortsette å bruke kokain fremover?

23-åringen sier han ikke har planer om å slutte med kokainbruken i festsammenheng i tiden fremover.

Politiet er bekymret

Det er ikke Rune Swahn, leder i Oslopolitiets forebyggende enhet enig i.

– Vi jobber regelmessig med å forebygge og forhindre rusbruk blant unge og unge voksne, sier han.

Swahn forteller at de jobber på internett for å avdekke salg og med tilstedeværelse der de vet det brukes og selges blant annet kokain blant de unge.

Selv om han forteller om en bekymring i politiet rundt økningen poengterer også han at dette handler om en relativt liten del av befolkningen.

– Mange tror at «alle bruker kokain på fest». Dette stemmer ikke. At flere tror dette ser vi fører til en normaliseringstanke og en årsak til at flere velger å prøve.

Rune Swahn, leder i Oslopolitiets forebyggende enhet Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Marit Edland-Gryt er sosiolog i avdeling for rus og tobakk i FHI. Hun støtter politiet i at ikke alle bruker kokain på fest.

Selv om hun presiserer at 4,7 prosent er et lavt tall, viser også noen undersøkelser underraportering.

– Føler seg oppkvikket

Thomas Clausen er proffesor i senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO.

– Hva skjer med kroppen når du tar kokain?

– Man føler seg oppkvikket, glad, glemmer å spise, blir ikke trøtt. Den type effekter. Du får også en strerk lykke eller rusopplevelse.

– Noen vil etter mye langtidsbruk få psykiske plager, slik som angst og depresjon, men også psykose. Det er farlig å bruke det og særlig i store mengder over tid, sier Clausen.

Influenser og TikToker Jenny Gehrken mener vi nå må ta opp kokainbruken blant unge. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Jenny Gehrken er influenser og TikToker. Hun la nylig ut en video om at hun opplever kokainbruken som høy.

Senest i påsken opplevde hun at to gutter midt på dansegulvet tok opp en nøkkel og sniffet rett foran henne.

– Så da jeg kom hjem ble jeg bare liggende i senga og tenkte «når skal vi begynne å snakke om dette», sier hun.