Ropstad gir seg på Stortinget

– Det var et vanskelig valg for jeg stortrives jo, sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, til NRK

Han har representert Agder på Stortinget i snart 16 år, og tidligere vært partileder og statsråd.

– Det er meningsfullt å sitte på Stortinget og jobbe for KrF og for Sørlandet. Men det var vel en totalbelastning. Jeg begynner å få barn som jeg har lyst til å bruke litt mer tid sammen med, sier han videre.

– Så kjernesaken til KrF ble egentlig problemet?

– Ja, jeg kjenner særlig det å sitte i regjering og det å være toppolitiker kan være veldig krevende. Jeg har klart å kombinere det bedre nå, men det gir større frihet for familien, sier han.

Det var Fædrelandsvennen og Vårt Land som omtalte saken først.

Kjell Ingolf Ropstad er torsdag kveld i Farsund i Agder. Foto: Lars Eie / NRK

Utelukker ikke comeback

– Jeg har vært i 16 år på Stortinget og jeg fyller 40 neste år. Så det er jo tid til å forhåpentligvis komme tilbake, sier han.

Men først vil han prøve seg på noe annet.

– Det tror jeg kan være bra for meg. Og hvis jeg kommer tilbake igjen, så tror jeg det er bra for politikken, og ha noen andre erfaringer.

Hun er likevel glad for at kollegaen ikke trer helt ut av politikken med det første.

– Han vil absolutt ha nye muligheter i KrF senere, det håper jeg både partiet og velgerne ser

Bollestad: – Jeg er ordentlig lei meg

– Jeg må være helt ærlig: Jeg er ordentlig lei meg. Selv om jeg absolutt unner ham mer tid sammen med familien, sier KrF-leder Olaug Bollestad til NRK.

Hun beskriver Ropstad som en spesiell mann, og sier han har vært en stor støtte. Hun sier at hun var forberedt på kunngjøringen.

– Han kom til meg og fortalte det først, men det ble mye følelser da også, selv om jeg så den komme.

Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lise Åserud / NTB

Håper det ikke er et endelig farvel

Tidligere partileder Knut Arild Hareide sier til NRK at han håper det ikke er et endelig farvel med politikken for Ropstad.

– Vi må huske at han gikk inn i politikken veldig tidlig. Så han har gode muligheter for å gjøre comeback, sier han.

Hareide og Ropstad har hatt sine uenigheter. Men Hareide sier han alltid har hatt stor respekt for Ropstad, og at han hadde håpt han ville fortsette på stortinget.

Ser økt bevissthet rundt å bruke tid med barna

– Mange gir seg på stortinget nå, med samme begrunnelse som Ropstad. Det virker som det er en økt bevissthet rundt det å ha mer tid sammen med barna. Og det har jeg stor respekt for.

Det sider tidligere statsminister og KrF-politiker Kjell Magne Bondevik.

– Det er uten tvil et stort tap for partiet, men jeg forstår den avgjørelsen han har tatt.

Kjell Ingolf Ropstad i samtale med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Får forståelse

Jorunn Lossius fylkesleder KrF i Agder sier hun har forståelse for beslutningen.

-Jeg har forståelse og respekt for beslutningen, men som fylkesleder kjenner jeg også på et vemod, fordi Kjell Ingolf er en sjelden drevet og dyktig politiker, sier hun til NRK.

– Han gir seg av familiehensyn. Hva tenker du om det?

– Flere har pekt på dette med familie hensyn, og det må vi ta med oss og fortsette å tilrettelegge for at folk kan ha familie samtidig som de kan drive aktivt med politikk.

Jorunn Gleditsch Lossius er fylkesleder i Agder KrF. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fast representant siden 2009

Ropstad ble vararepresentant på Stortinget i 2005, og har vært fast representant for Agder siden 2009.

I 2019 ble han partileder i KrF. Han trakk seg som partileder i 2021 etter sakene om pendlerbolig og skattesnusk.

Ropstad var allerede valgt inn på Stortinget for nåværende periode da han gikk av.

– Jeg er glad for at det ikke var noe alternativ, og at jeg måtte fortsette og gjøre så god jobb som mulig. Men det er ikke noen hemmelighet at det var veldig krevende uker og måneder og at jeg var veldig usikker på hvordan dette ville gå, sier han til avisen.