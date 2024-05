– Barn involveres i mer alvorlig kriminalitet, ruser seg mer og noen begår til og med drap på bestilling. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og håpe dette går over, sier KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse til NRK.

Sammen med justispolitisk talsperson og tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har hun følgende budskap til velgerne: Grensen er nådd. KrF skal bli tøffere:

Mer politi . Flere virkemidler for å avdekke bruk og salg av narkotika.

. Flere virkemidler for å avdekke bruk og salg av narkotika. Vurdere forbud mot sekundærbosetting for flyktninger . Eller forlenge perioden man må søke om sekundærbosetting fra 5 til 10 år.

Nei til avkriminalisering av narkotika.

av narkotika. En ny verdikommisjon.

– Dette er et tydelig KrF som vil være tøffere på kriminalitet. For KrF er det avgjørende vi finner tilbake og ivaretar de felles verdiene som har bygget det trygge norske samfunnet, sier Ropstad.

I tillegg vil KrF forebygge vold blant barn og unge og sørge for at alle inkluderes i det norske fellesskapet fra barndommen av, som partiet uttrykker det. Det siste punktet på lista er at skolen legger større vekt på «felles kristne og humanistiske verdier».

Les også KrF vil ha Solberg som statsminister: – God leder

Flyttenekt

Ett av grepene som KrF-toppene nå tar til orde for, ligner på et Frp-forslag fra i fjor, nemlig flyttenekt for flyktninger. Hensikten er å «forhindre konsentrasjon av innvandring».

– Vi ser at det fører til store utfordringer for integreringen, sier Røse.

Det er de såkalte sekundærflyktningene dette dreier seg om. Flyktninger som er bosatt i en norsk kommune, men som velger å flytte til Oslo eller andre byer.

Les også Vil nekte flyktninger å bosette seg der de vil

– Når man blir bosatt, så skal man bo lenger i den kommunen man blir bosatt i, med mindre man finner seg en jobb og bolig på egen hånd, sier KrF-nestlederen.

– Har dere latt dere inspirere av Frp her?

– Vi ønsker å finne løsninger som gjør det lettere for kommunene, men også styrker flyktningenes mulighet til å bli integrert i det norske samfunnet.

– Er det ikke en grunnleggende menneskerettighet å få bo der man vil?

– Jo, det er selvsagt sånn at hvis man finner seg arbeid og bolig, så skal man kunne bo der man vil. Men det er rimelig at man fortsetter å bo i kommunen man er bosatt i, inntil man er ferdig med introduksjonsprogrammet og klarer seg på egen hånd, sier Røse.

Frp: Veldig gledelig Foto: Kristoffer Steffensen Lenes Ekspander/minimer faktaboks – Dette er forslag Fremskrittspartiet har tatt til orde for i flere år. Så hvis KrF nå har åpnet øynene, så er det veldig gledelig, sier Fremskrittspartiets Erlend Wiborg om at også KrF vil hindre flyktninger i å flytte hvis de ikke forsørger seg selv. – Vi har en utfordring med flyktninger som velger å flytte og avslutte integreringsløpet som man har begynt på. Da får du altfor stor oppsamling av flyktninger og innvandrere i noen byer og bydeler. Det gjør at du fort kan få parallellsamfunn og økt kriminalitet, sier Wiborg til NRK. Fremskrittspartiet er også på linje med KrF i spørsmålet om avkriminalisering av narkotika.

Verdikamp

Ropstad og Røse mener konsentrert bosetting av flyktninger i byene kan bidra til at «verdisett langt fra det Norge gjennom generasjoner er bygget på, får fotfeste».

«Fellesverdiene er bærebjelken i beredskapen vår» Ida Lindtveit Røse, KrF-nestleder

KrF vil nedsette enda en verdikommisjon, nesten 30 år etter den omdiskuterte nyvinningen som partiets tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fikk på plass i 1998.

– Er dette virkelig det som skal til for å bekjempe økende kriminalitet og gjengproblematikk?

– Fellesverdiene vi har i vårt samfunn, er selve bærebjelken i beredskapen vår. Det er det som gjør at vi ikke slår hverandre, at vi har respekt for hverandre. Når vi ser den økende kriminaliteten, og ikke minst ungdom som tar i bruk vold, så er det åpenbart at vi trenger mer fokus på verdier, sier Røse.

– Enkelt vil kanskje si at dette er naivt?

– Nei, det hjelper ikke med mer politi dersom ikke vi som samfunn har noen fellesverdier som binder oss sammen, og som alle er enige om å respektere.

Brenna skeptisk Foto: William Jobling / NRK Ekspander/minimer faktaboks Ap-nestleder Tonje Brenna er skeptisk til deler av KrFs tiltakspakke for å bekjempe kriminaliteten blant unge. – Jeg er opptatt av at vi kommer kriminaliteten til livs, at vi stopper pengestrømmene og inndrar verdiene man tilegner seg gjennom kriminalitet og stopper rekrutteringen. Men jeg er ikke sikker på at en en verdikommisjon er det som skal til, sier Brenna og fortsetter: – Jeg er mer opptatt av det operative: Styrke politiet, sørge for bedre samarbeid mellom instansene som jobber for og med barn og sørge for at skolene har verktøyene de trenger. I tillegg må foreldrene også ta et større ansvar for ungene sine. Regjeringen som hun er del av, sier nei til avkriminalisering av narkotika, men Brenna er ikke sikker på om KrFs garantier er til å stole på. – Jeg må si at jeg er skeptisk til det. KrF var jo selv en del av regjeringen som la opp til å liberalisere ruspolitikken, sier hun. Forslaget om å avvise sekundærflytting er hun usikker på om er rett vei å gå. – I Norge har vi styrt og spredt bosetting av flyktninger. Jeg tror vi skal være glad for at vi ikke fra statens side bestemmer hvor folk skal bo, utover at vi bestemmer hvor man bosettes som nyankommet. Etter fem år bor 80 prosent i samme kommune som de ble bosatt i. Etter ti år bor halvparten i samme kommune. Så veldig mange blir værende i kommunen de først ble bosatt i, sier Brenna. – De fleste av oss vil forsøke å bo et sted der det også finnes jobb. Med andre ord: klarer vi å få flere innvandrere i jobb, vil enda flere bli boende i kommunen der de først ble bosatt.

Narko-nei til Solberg

Et siste ledd i KrFs strategi for å bli tøffere mot kriminelle, er å gjenta partiets nei til rusreformen som deres egen regjering la fram.

For KrF satt faktisk i regjeringen som foreslo å avkriminalisere mindre mengder narkotika til egen bruk. Det kommer ikke til å gjenta seg, ifølge Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er ikke aktuelt for KrF med en avkriminalisering av narkotika. Vi må gi politiet verktøy, så de kan ta de kriminelle gjengene.

– Et ultimatum?

– Det vil ikke vi bruke nå, men for KrF er dette en viktig sak. Jeg håper jo egentlig at Høyre ser utviklingen som har vært. Vi må gi hjelp til dem som trenger hjelp, men være tydelige om at narkotika skal være forbudt, sier han.