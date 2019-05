Politiet bekymret over mange GHB-overdoser: – Nå er stoffet tilgjengelig over alt

Tidligere var GHB kun tilgjengelig i lukkede miljøer. Slik er det ikke lenger.

– Nå er stoffet tilgjengelig over alt, også blant ungdommer, på vorspiel og nachspiel, sier lederen for den forebyggende avdelingen hos politiet i Arendal, Torbjørn Trommestad.

Sørlandsbyen har opplevd en kraftig økning av GHB-overdoser.

Forrige helg ble fem personer sendt til akutten som følge av dette. Til sammen har elleve personer tatt overdoser den siste tiden, ifølge politiet.

– Det har vært fryktelig mye GHB i det siste. Vi er redde for at folk ikke helt skjønner alvoret med det, sier lege Helene Haakonsen ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Flere russ involvert

Politiet mistenker at stoffet er særlig populært blant russen. De er bekymret for at den økende bruken vil føre til dødsfall.

– Mange tester grenser i løpet av russetiden. Men grensen mellom en rusdose og en dose som kan ta livet ditt, er ganske liten, sier Trommestad.

Politiet har i den forbindelse gått ut med en advarsel på Facebook:

ADVARER: Politiet i Arendal bruker blant annet sosiale medier for å nå gjennom til ungdommene og advare mot GHB. Foto: skjermdump

Flere tilfeller av overdoser bekymrer også årets russekull i Arendal.

– Vi tar avstand fra GHB, sier russepresidenten ved Arendal videregående skole, Bendik Solli Andersen.

– Det kan være livsfarlig, og det finnes ingen motgift. Vi advarer mot det, understreker han.

Det er vanlig at russebusser og russetreff rundt omkring i landet har narkotikaforbud, ifølge president Oscar Husebye i Russens Hovedstyre.

– Jeg kjenner ikke til stoffet GHB, og har heller ikke registrert noen problemer med dette på russetreff. Når det er sagt, oppfordrer vi russen til å være varsomme med rusmidler, og selvfølgelig avstå fra narkotiske stoffer som GHB, sier russepresidenten.

TRYGG RUSSEFEIRING: Russepresident Bendik Solli Andersen ved Arendal videregående skole. Foto: Odd Rømteland / NRK

Rekordstore mengder

I fjor ble det funnet rekordmye GHB i Norge: 600 enheter med til sammen 300 liter av det flytende stoffet ble beslaglagt.

Det er en kraftig økning fra 2009, da det ble gjort halvparten så mange beslag på til sammen 200 liter.

Førsteamanuensis Odd Martin Vallersnes ved Universitetet i Oslo har forsket på tilfellene som kommer på legevakten i Oslo, der han selv også jobber som lege.

I hovedstaden har GHB florert lenge. De siste fem årene har det skjedd en økning i antall overdoser, ifølge Vallersnes.

– Det er snakk om unge voksne som fester i helgene, påpeker legen.

Dette er GHB Foto: Brede Røsjø / NRK Ekspandér faktaboks GHB som omsettes som rusmiddel kan ha form av en fargeløs, luktfri væske, men omsettes også i form av pulver, kapsler eller hvite tabletter.

GHB (gammahydroksybutyrat) har vært brukt som rusmiddel siden 1980-tallet.

GHB gir en kortvarig rus som kan minne om alkohol, med sentralstimulerende virkning i lave doser og sentraldempende virkning i høyere doser.

Det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og i verste fall død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene.

Overdosedødsfall forekommer oftest ved kombinasjon med andre rusmidler.

Pustestans er den vanligste årsaken ved dødsfall som relateres til bruk av GHB

GHB og alkohol virker synergistisk, det betyr at effekten av de to sammen er større en summen av de to stoffenes effekt hver for seg.

Langtidsbruk kan føre til leverskader, nyreskader, psykiske problemer og depresjoner. Kilder: NHI, OUS, Rusopplysningen.no

GHB er en blank væske som gjerne inntas fra bruskork. Problemet er at det er små doser, og veien er kort fra passe rus til overdose, sier legen.

– Det farlige er uberegneligheten, spesielt i kombinasjon med andre rusmidler. Dessuten vet man aldri hvor sterk konsentrasjonen er.