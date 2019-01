Mistet sønnen i MDMA-overdose: Reagerer på forslag om festival-testing

– Konsekvensen kan bli at unge tror vi er på vei mot legalisering, og at det blir større aksept for stoffer som faktisk er forbudt og som er svært skadelige for mange, sier Arne Bratland.

Unge Høyre mener kommuner bør tilby anonym testing av narkotika, slik at brukere av for eksempel ecstasy (MDMA) kan vite at det ikke er forurenset med PMMA og andre farligere stoffer.

Bystyrekandidatene Nikolai Øyen Langfeldt og Tobias Strandgård mener slik testing også bør foregå på festivaler og russetreff.

Tobias Strandskog og Nicolai Øyen Langfeldt i Unge Høyre. Foto: Privat

– Man kan få en utvikling der flere prøver det og bruker det, og vi risikerer at vi får flere dødsfall og at flere blir skadet psykisk for livet, som er en dokumentert effekt av MDMA, sier Bratland.

Frykter forurensing

I 2017 fikk Mona og Arne Bratland en telefon fra Utenriksdepartementet. Sønnen Håkon (21) lå i kunstig koma på et sykehus i Storbritannia, etter en overdose MDMA. Håkon døde på sykehuset.

Stoffet han tok var altså ikke forurenset av PMMA, som tilfellet har vært i flere andre overdosedødsfall i Norge.

– Jeg hadde aldri hørt om MDMA før. Hasj visste vi var, men MDMA var for oss helt ukjent. Ungdommen går rundt og tror at cannabis og MDMA er ufarlig. Men de kan faktisk dø av å ta én pille MDMA, sier moren.

Ecstacy-tabletter inneholder MDMA, men er noen ganger forurenset med PMMA som har ført til mange overdoser. Foto: DEA / Reuters

Nicolai Øyen Langfeldt i Unge Høyre, som mener det offentlige bør tilby testing av MDMA og andre rusmidler, tror ikke forslaget vil legitimere bruken av ecstasy.

– Det viktigste politikere kan gjøre, er å sørge for at vi får færre slike skjebner. Det er bakgrunnen for at vi fremmer dette forslaget. Jeg er ikke for at flere skal bruke partydop. Jeg er for at vi skal få bukt med overdosedødsfallene, sier han.

– Dette er dessverre et eksempel på en rusmiddelpolitikk som i altfor mange år har gått i feil retning, og har hatt en nullvisjon for rusbruk i stedet for en nullvisjon for overdoser, legger han til.

– Gode erfaringer fra Storbritannia

Ungdomspolitikerne får støtte fra politioverbetjent Bård Dyrdal, som leder organisasjonen LEAP Skandinavia, som ønsker nye løsninger i ruspolitikken.

– Mange var også bekymret for signalene da vi åpnet for sprøyterom. At man sa at det var greit å sette en sprøyte. Nei, det er ikke greit, men verden er slik. Ungdom bruker disse rusmidlene. Da er det bedre at de vet hva de får i kroppen, sa han da han gjestet NRKs Nyhetsmorgen.

Han sier erfaringene fra å kvalitetsteste narkotiske stoffer på festivaler i Storbritannia og andre land, har gitt gode resultater.

– Det gir dessuten helsearbeiderne som utfører testene en anledning til å snakke med ungdommen om hvilke forholdsregler de bør ta, som for eksempel at det er veldig farlig å blande med alkohol, forklarer Dyrdal.

Politioverbetjent Bård Dyrdal er glad for Unge Høyres forslag. Foto: NRK

Han sier bruken av partydop blant ungdom er langt mer utbredt enn mange tror. Likevel sier rusforsker Thomas Clausen ved Universitetet i Oslo at MDMA og annen partydop utgjør en liten andel av overdosedødsfallene i Norge.

– Hoveddelen av de som dør av overdose i Norge, dør med opioider i blodet etter heroin, morfin, LAR-medisiner og sterke smertestillende tabletter, sier professoren, som leder Senter for rus- og avhengighetsforskning ved universitetet, til NRK.

Langfeldt mener likevel det er riktig bruk av ressurser å også la rusmisbrukere sjekke hva som er i partydop og andre narkotiske stoffer.

– Vi må se dette tiltaket i sammenheng med rusreformen som regjeringen og Stortinget skal gjennomføre. Dette er bare ett forslag av mange, sier han.