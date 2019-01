Unge Høyre vil kvalitetsteste narkotika på festival og russetreff

– Altfor mange mennesker tar PMMA, som de tror er MDMA, og dør. I stedet for å være opptatt av hvilke signaler vi sender, bør vi være opptatt av å redde liv, sier Tobias Strandskog, Unge Høyres bystyrekandidat i Bergen.

Siden 2010 har flere personer i Norge mistet livet etter å ha tatt stoffene PMMA og PMA, som blir solgt som ecstacy (MDMA) eller amfetamin. Nå håper Unge Høyre at Bent Høies rusreform kan åpne for testing av stoffer for å unngå slike dødsfall.

– Ingen vil at unge skal drive med narkotika. Men når man først gjør det, er det minste vi kan gjøre å sørge for at narkotikaen man tar er trygg og at myndighetene gjør det de kan for å forebygge overdoser, sier Nicolai Øyen Langfeldt, Unge Høyres bystyrekandidat i Oslo.

Test på fest

Unge Høyres landsstyre har vedtatt at kommer bør få «tillatelse til å ha anonym testing av narkotika». Langfeldt og Strandskog mener det er naturlig at slik testing også kan foregå på festivaler der mange unge samles.

– Målet må være at man kan oppsøke miljøer. For eksempel at man kan gjøre det på sprøyterom, helsestasjoner, og før russetiden, konserter og festivaler der vi vet at det tas mye narkotika, sier Strandskog.

I tillegg til MDMA og amfetamin peker Strandskog på cannabis og heroin som stoffer det kan være aktuelt å teste i kommunal regi.

Ecstasytabletter inneholder MDMA, men det er umulig å se med det blotte øyet om de inneholder det langt giftigere stoffet PMMA. Foto: DEA / Reuters

Skepsis i Høyre og politiet

I moderpartiet Høyre er imidlertid mange skeptiske til forslaget. Helseminister Bent Høie (H) har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken.

– Det er en dårlig idé å gi offentlig godkjentstempel på ulovlige varer. Narkotika er et ulovlig produkt. Det offentlige bør heller jobbe for å hindre bruken av narkotika, sier helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Erik Waage / NRK

– Vårt syn er at narkotika er ulovlig. Du skal ikke ta narkotika. Da blir det veldig rart om du skal ha en offentlig instans som godkjenner narkotika på en annen del av festivalområdet, sier han.

Også Norsk narkotikapolitiforening er skeptiske til forslaget.

– Vi er i prinsippet for gode skadereduserende tiltak, men eventuelle gevinster må veies opp mot skadene tiltakene kan medføre. Å forebygge at flere ungdommer får problemer med narkotikaavhengighet vil da veie tungt, sier styreleder Jan Erik Bresil.

Jan Erik Bresik i Norsk narkotikapolitiforening. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Han minner om at ecstacy (MDMA) i seg selv har ført til dødsfall, og sier hurtigtester kan gi en falsk trygghet fordi de ikke utelukker alle farlige tilsetninger.

– Testing av narkotika retter seg i stor grad mot unge, og vil være med på å normalisere narkotikabruk. En slik normalisering av for eksempel partydop kan føre til at flere unge prøver slike stoffer og stå i veien for samfunnets forebyggende innsats, sier Bresil.

Stavernfestivalen sier narkotikaproblemet er mindre enn forventet ut fra festivalens størrelse. Her står Sondre Justad på scenen i 2015. Foto: Akam1k3

Norsk festival: – Vi har nulltoleranse

Storbritannia er blant landene der festivalgjengere allerede kan teste sin narkotika, uten at myndighetene sier nei. Men her til lands er forslaget foreløpig upløyd mark.

Stavernfestivalens leder Gard Mortensen sier de ikke kjenner til at folk på deres festival har fått i seg stoffer de ikke var klar over.

– Er dette et tilbud dere har ønsket dere til festivalen?

– Nei. Vi vil ikke under noen omstendigheter omfavne, tilrettelegge eller oppfordre til bruk av narkotika. Vi har nulltoleranse knyttet til bruk av ulovlige rusmidler på festivalen. Vi har et tett samarbeid med politiet i Larvik. Ut fra størrelsen på festivalen og tilbakemeldingene fra politiet, er ikke problemet større enn forventet, sier han.