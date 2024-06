Så langt har over 2100 ungdommer signert på oppropet «Ja til russeklær på videregående skole» som Maya Alstad Lochert (17) ved Hamar katedralskole startet på en nettside rett før helga. Siden det er en nettside som har blitt delt på instragram vet de ikke om det bare er ungdom fra Innlandet som har skrevet under.

Fylkestinget i Innlandet er det første i landet som har innført forbud mot bruk av russeklær med gruppelogo på skolen.

Hun er ikke på buss men i en konseptgruppe som hun sier har vært åpen for alle som ville være med.

– Vi ser problemet med ekskludering, men det er andre tiltak som skal til for å hindre det, mener Maya Alstad Lochert (17) og venninnen Mathea Tømmerdal Nordby (18) som er på russebuss.

De har hørt at noen synes vedtaket er bra, men mener underskriftskampanjen viser at veldig mange unge er uenige.

Ble ikke rådført

Målet med underskriftsaksjonen er at ungdommene blir hørt i saken. De ønsker et samarbeid med fylkespolitikerne der de kan komme til enighet.

Maya og Mathea reagerer på at politikerne ikke rådførte seg med elevene før vedtaket ble gjort. De sier de har foreslått både egne russegensere for skolen de går på, og russeball der alle kan være med.

På nettsiden med oppropet mot forbud mot russeklær har ungdom fått si sitt om hva de mener om vedtaket fylkespolitikerne gjorde. Foto: Alexander Nordby

– Vi har lyst til å være en del av den avgjørelsen, siden det er vi som opplever det nærmest. Politikerne sitter ikke i den situasjonen som vi gjør, sier Maya og Mathea.

Heller ikke Innlandet ungdomsråd ble spurt om hva de syntes. De var uenig i forslaget og mente det ville bli problematisk å gjennomføre.

Fylkesvaraordfører Thomas Breen (Ap) innrømmet til NRK at de koblet på ungdomsrådet litt sent. Men han sier ungdomsrådet skal få være med når forbudet skal evalueres.

Kan ikke avskrive det som en tulleting

Bakgrunnen for vedtaket som Fylkestinget i Innlandet gjorde var at de vil til livs utenforskapet som russetiden innebærer for mange ungdommer. Fylkesordfører Thomas Breen sier at det bare er et av flere tiltak som de ser på for å gjøre avslutningen av videregående skole hyggelig for alle.

Han viser til utviklingen de siste 20 årene med flere som føler seg utenfor og en kommersialisering av russetiden.

Moren til Maya Alstad Lochert er enig i at det er mye å mene om russetiden.

– Det er åpenbart at vi som voksne kan mene at dette er en tullete russeting. Men for 16, 17 og 18-åringer er det en viktig ting, sier Linn Alstad Lochert.

Maya Alstad Lochert og mamma Linn Alstad Lochert kan være uenige om hva russetiden bør inneholde, men de er enige om at ungdommene burde være involvert i dialogen. Foto: Alexander Nordby

Hun mener det er et generasjonsgap med hvem som mener hva.

– Derfor er det viktig at vi får med dem det gjelder i dialog om hvordan man kan gjøre dette bedre for fremtiden, mener hun.