Parautøver stilte i NM for funksjonsfriske: – Håper å inspirere andre

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og spille kamp igjen. Nå er det lenge siden sist, sier Helle Sofie Sagøy.

For sist gang Sagøy spilte en kamp var i november. Da kom hun hjem fra Tokyo som verdensmester i parabadminton.

Denne gangen er det norgesmesterskap i Kristiansand som står for tur, hvor parautøveren stiller mot funksjonsfriske.

Helle Sofie Sagøy er født med dysmeli. Hun har protese fra høyre kne og ned. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Jeg tenker ikke over mitt handikapp når jeg spiller mot funksjonsfriske. Jeg prøver bare å spille best mulig, sier Sagøy.

Hun er opptatt av å ikke sette begrensninger for seg selv, men heller se mulighetene.

– Hvis jeg setter begrensninger for meg selv i kamp, har jeg jo allerede tapt.

Klæbu-jenta flyttet ned til Kristiansand for to og et halvt år siden. Nå spiller hun for Kristiansand Badmintonklubb (KBK).

Helle Sofie Sagøy under Tokyo-VM i fjor. Der hun tok gullet hjem. Foto: NRK

– En mulighet til å vise hva jeg kan

Sagøy er født med dysmeli, som gjør at hun beveger seg med en protese fra det høyre kneet og ned.

Men det stopper henne ikke på badmintonbanen.

– For meg er jo dette helt normalt. Jeg er født med dysmeli og vet jo ikke om noe annet, sier Sagøy og legger til:

– Jeg tror ikke at funksjonsfriske automatisk er bedre enn meg. Jeg tenker heller at jeg har en mulighet til å vise dem hva jeg kan få til.

Håper å inspirere andre

I Norge er det ingen badminton-turneringer for parautøvere, men internasjonalt blir parabadminton stadig større.

2021 var det første året badminton var på programmet i Paralympics, der fikk Sagøy en fjerdeplass.

Parautøveren håper å være en inspirasjon for andre.

– Jeg håper å bidra til at noen kan finne idrettsglede og føle på en mestringsfølelse om at ting er mulig. Alle kan få det til, til tross for en funksjonsnedsettelse, sier Sagøy.

Helle Sofie har lagt bak seg sin beste sesong. I fjor tok hun VM-gull i Japan. I helga spiller hun NM i Kristiansand. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

For få parautøvere i badminton

Presidenten i Norges badmintonforbund, Michael Fyrie-Dahl, er glad Sagøy viser at badminton er for alle.

– Hun er en stor inspirasjon med alt hun klarer å få til, sier Fyrie-Dahl.

Han sier det ikke er mulig å arrangere paraturneringer siden det ikke er nok som driver med idretten.

– Vi håper at den innsatsen som hun legger ned og alt hun oppnår skal hjelpe flere til å få glede av badminton, selv om de har en funksjonsnedsettelse.

Michael Fyrie-Dahl var stolt da Helle Sofie Sagøy vant årets kvinnelige parautøver under Idrettsgallaen, januar 2023. Foto: Privat

Samtidig som han legger til at parautøvere som Sagøy kan få et stort utbytte av å trene med funksjonsfriske.

Det er hun selv enig i.

– Den beste treningen får jeg på badmintonbanen og i kampsituasjon, sier Sagøy.

Målet er Paris i 2024

Sagøy har bak seg sin beste sesong.

Hun tok VM-gull i Japan i fjor. I tillegg gikk hun til topps i en rekke verdenscupkonkurranser.

Helle Sofie Sagøy håper på flere medaljer. Under årets idrettsgalla ble hun kåret til kvinnelige parautøver. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Nå satser hun fram mot Paralympics i Paris neste år.

Selv har hun ikke for høye forhåpninger for egne prestasjoner i NM.

– Jeg deltar i NM for å få kamptrening fram mot paralympicskvalifiseringen som starter om to uker. Det blir nok gøy og mest sannsynlig god trening ut av det.

Første runde i badminton-NM ble spilt fredag og kvartfinaler lørdag.

Sagøy røk ut i lørdagens kvartfinale.