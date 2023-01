– Jeg får abstinenser når jeg ikke knekker fingrene, sier Ørjan Berg.

– Det føles godt, forteller Sol Tomine Øvergård.

Studentene er blant flertallet av de NRK snakker med ved Universitetet i Agder som kan bekrefte at ja, de knekker fingre.

Andre hater lyden knekkingen medfører.

74 år gamle Bjørn Hansen er en av dem.

– Det er tortur å høre på, sier han.

Bjørn Hansen (74) kaller lyden av fingerknekking tortur. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Men hvorfor er det så mange som knekker fingre? Og hvordan kan man slutte med det?

Da er det bare å lese videre.

De unge NRK har spurt, har ikke noe klart svar på hvorfor de gjør det.

Ørjan Berg og Tommy Tverdal knekker fingre flere ganger daglig. – Jeg husker ikke hvorfor jeg begynte, forteller Tverdal. Audun Attestog og Sol Tomine Øvergård knekker også fingre. – Jeg tenker ikke over at jeg gjør det fordi jeg er så vant til det, forteller Øvergård.

– Frigir endorfiner

Lege Wasim Zahid, som selv er en ivrig «fingerknekker», forteller at knekkingen fører til at det frigis endorfiner, slik at vi får en godfølelse.

– Man får en slags følelse av at man vris opp som en klut og blir fornyet rett og slett.

Han sier det nærmest kan virke avhengighetsskapende.

– Hvis jeg føler for å knekke og ikke får gjort det av en eller annen grunn, så begynner jeg å kjenne på en slags uro.

Zahid er overlege på hjerteavdelingen på Drammen sykehus, men bruker fritiden på å drive folkeopplysning for sine 70.000 abonnenter på YouTube.

Lege og forfatter Wasim Zahid publiserer stadig videoer på YouTube-kanalen sin om både rare og hverdagslige helsetemaer. Foto: Skjermdump / YouTube

Ikke skadelig

Zahid sier det er en myte at knekking av fingre kan være skadelig.

– Vi ødelegger ikke fingrene våre ved stadig å knekke dem, sier han.

Selv om kona ikke er særlig glad i poppelyden, har han ingen planer om å slutte.

– Jeg ser ingen grunn til det. Jeg har holdt på i 46 år og har fortsatt ikke fått leddgikt.

NRK forklarer Dette skjer når det knekker i ledd Bla videre Det som lager poppelyden når du knekker opp fingre, tær og andre ledd er at luftbobler sprekker rundt leddet når du trekker de fra hverandre. Volumet øker i rommet mellom leddene, og skaper et tomrom. Dette gjør at gass som ligger i oppløsning i leddvæsken, trekkes ut og gjøres om til denne lille gassboble. Gasslomma klapper sammen igjen, og et knekk er skapt. Som regel tar det mellom 10 og 30 minutter før trykket bygger seg opp igjen, og det kan smelle på nytt. Det har vært mange studier fram og tilbake, men det er ingen som finner bevis på at det gir skader. Forrige kort Neste kort

Selvforsterkende uvane

Psykolog Bjarne Kristian Aaslie Hansen sier folk knekker fingre fordi det danner seg en negativ forsterkning.

– Belønningen er at du slipper ubehag eller irritasjon.

Problemet ifølge Hansen er at hvis man gjør det for å slippe ubehaget, forsterker man handlingsmønsteret.

– Disse impulsgreiene gir seg, det tar bare litt tid. Ulike teknikker kan benyttes for å stå imot.

Hansen jobber som professor ved Universitetet i Bergen og er senterleder i Helse Bergen.

– Vanskelig å endre en vane

Psykolog Ann Birgithe Solheim Eikhom tror mange ikke er bevisste på at de knekker fingre, i likhet med mange andre vaner.

Hun tenker at om knekkingen ikke er noe problem, så er det heller ikke nødvendig å gjøre endringer.

Men om noen ønsker å slutte, kanskje fordi det er sjenerende for dem rundt, er det ikke nødvendigvis så enkelt.

– Det kan være vanskelig å endre en vane når motivasjonen er ytre styrt, sier Eikhom.

NRK har fire tips til deg som ønsker å slutte, basert på de to psykologenes råd.

Bevisstgjør handlingen

Hvis det er et problem og du må endre vanen, kan det være lurt å ha oversikt over hvorfor du knekker fingre.

– Gjør du det mer når du er stressa for eksempel, spør Eikhom.

Da er hennes råd å kartlegge om du gjør det i visse situasjoner og deretter bli bevisst på hvorfor du gjør det.

For noen kan det være et signal om at man kanskje må gjøre noe med det som skaper stresset, heller enn å slutte med å knekke.

Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Lag handlingsregler

Hvis dette er noe du vil slutte med, kan et annet råd være å lage handlingsregler.

– Hvis du knekker fingrene, kan du gi deg selv ting å gjøre. Litt sånn som at «hvis jeg gjør det, så ...", sier Eikhom.

Et eksempel er å reise seg opp fra sofaen og ta et glass vann, eller rydde bort rotet i stua.

Dette er noe som gjelder alle endringer vi ønsker å få til.

Trening og øving

Psykolog Hansen tror at du kan bli kvitt fingerknekkingen ved øvelse og trening.

– I forhold til leddknekking er det trangen til å gjøre det, men denne gir seg. Spørsmålet er hva du kan gjøre i perioden hvor du kjenner på irritasjon for at du ikke får knekt.

Siden mange gjør dette på autopilot, blir det å kjenne igjen hva som kommer før trangen viktig.

Når du først har kjenner trangen har du et valg. Dette tar oss over i neste tips.

Funfact om forskning på fingerknekking Ekspandér faktaboks Den amerikanske legen Donald Unger fikk alltid høre av de voksne i familien at fingerknekking ville føre til leddgikt, hvis man stadig gjorde det. For å teste dette ut, startet han å knekke fingrene på kun den ene hånden. Dette gjorde han hver dag i 60 år. Hans klonklusjon? Hans kreative forskning på leddgikt viste at det ikke var noen forskjell, og i 2009 vant han Ig Nobelspris i medisin – Nobelprisens satiriske lillebror.

Blokker handlingen

Hansens beste tips er å gjøre noe for å fysisk blokkere at du klarer å knekke fingre. Det kan være å holde noe eller klemme hånden til en knyttneve.

– Man må finne ting som er uforenelig med å knekke fingrene.

Hele poenget er å kjenne igjen når man må knekke, for å så kunne sette i gang tiltak som er uforenelig med vanen.

– I praksis overstyrer du handlingen. Du må da gjøre dette så lenge det er behov for at du ikke skal kjenne irritasjon over ikke å få knekt fingrene lenger, forklarer Hansen.

