Overøst av velkomsthilsener da han fikk oppholdstillatelse

I forrige uke fikk Mohammed Al-Mashhadani beskjed om at han og tre andre familiemedlemmer får bli i Norge. Nyheten 20-åringen knapt hadde turt å håpe på, ble delt på Facebook:

«Og nå etter 821 dager på mottaket, FIKK VI ENDELIG OPPHOLDSTILLATELSE... TUSEN MILLIONER HJERTELIG TAKK for alle som stod ved siden av meg og støttet meg hele veien.»

Reaksjonene på innlegget var over all forventning. Til nå har 1578 personer likt innlegget. 622 har kommentert det.

– Det er godt å vite at så mange heier på meg. Det gir meg motivasjon til å stå på videre, sier Mohammed.

– Jeg griner gledestårer

Kommentarfeltet flommer over av lykkeønskinger og velkomsthilsener:

«Åh kjære Mohammed, har fulgt med deg fra sidelinjen, og så flott dette er! Gratulerer, og velkommen skal du være, gode menneske.»

«Hurra! Så glade alle i Norge kan være som får beholde et sånt fantastisk menneske som du.»

«Jeg griner. Virkelig, Mohammed, jeg griner. Gledestårer.»

Det er mange som har lagt merke til Mohammeds engasjement for å skaffe seg et nettverk i Norge. Fra et avsidesliggende asylmottak i Bygland kommune i Aust-Agder, tok han i bruk internett for å finne noen som ville hjelpe ham med å lære norsk.

Responsen på Mohammeds Facebook-innlegg var overveldende. Foto: Skjermdump fra Facebook

Siden da har han chattet og skypet med flere hundre nordmenn.

Da familien fikk vite at de skulle flytte til et asylmottak i Kristiansand, tok Mohammed kontakt med ulike organisasjoner og biblioteket i byen for å høre om det var noe han kunne engasjere seg i. Allerede samme dag han kom til Kristiansand, troppet han opp på kontoret til Røde Kors og meldte seg som frivillig.

Mohammed har også deltatt på flere arrangement, der han har delt sin historie.

– Lær språket og bli kjent med folk

Han oppfordrer andre nye landsmenn til å lære seg språket og å bli kjent med folk.

– Vi er alle ambassadører for hjemlandet vårt. Det er viktig å vise det gode vi kan bidra med i samfunnet, sier Mohammed.

Han mener også det er viktig at nordmenn engasjerer seg i dem som kommer, og ser at de er ressurser som ønsker å bidra.

Etter at familien fikk et positivt svar på asylsøknaden, kan Mohammed, to søsken og faren begynne ett nytt liv i Norge. Mohammeds mor ble drept i Irak.

Familien var forberedt på å få avslag, da over 90 prosent av asylsøkerne fra Irak får det.