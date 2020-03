– Jeg så at det var veldig mange som hadde lyst til å bidra, men at de ikke hadde noe sted å registrere seg, sier sykepleier og medlem av både helseutvalget og bystyret i Kristiansand, Anette Skeie Jakobsen.

Etter å ha pratet med flere ledere i helsevesenet, ville hun prøve å gjøre noe med saken.

På privat initiativ opprettet hun Facbook-siden «Helsevesenet trenger deg». Der kan personer som ikke jobber i helsevesenet akkurat nå, men som har helsefaglig bakgrunn, gå inn og registrere seg.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Enorm respons

Facebook-siden, som ble opprettet fredag, fikk i løpet av få timer over 5000 henvendelser.

Fire døgn senere, er over 48.000 helsearbeidere fra hele landet registrert.

– Responsen har vært enorm. Det er helt utrolig å se hvor mange som har lyst til å bidra for at vi skal få en trygg helsesektor i månedene framover, sier Jakobsen.

Annette skeie Jakobsen tok initiativ til å starte Facebook-siden. Foto: NRK

– Alle som kan må stille opp

Én som har stilt seg til tjeneste er Veronica Urdal fra Kristiansand.

Til vanlig er hun tannpleier, men den jobben kan hun ikke utføre akkurat nå. Siden tannhelsebransjen er veldig utsatt for smitte, er all ikke-akutt pasientbehandling stanset.

Hun har registrert seg både i kommunes og det lokale sykehusets system, samt gitt beskjed til Facebook-gruppa.

– Jeg tror alle som jobber i helsevesenet har behov for å bidra der man kan. Det bør ligge i vår natur, sier hun.

Urdal, som tidligere har hatt store utfordringer med helsen, er usikker på om den erfaringen har hatt betydning for valget.

– Min umiddelbare tanke var at med så mye helsepersonell i karantene, må alle som kan stille opp, sier hun.

I tillegg til erfaringen innen tannhelsetjenesten, har hun også erfaring fra jobber som legesekretær, hjelpepleier og sanitetssoldat i marinen.

Urdal er tilgjengelig fra neste uke. Siden en nær person av familien er i karantene, må hun vente noen dager.

Veronica Urdal kan ikke jobbe som tannpleier akkurat nå. Derfor har hun meldt seg til tjeneste for helsevesenet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Mange har tenkt samme tanke

Anette Skeie Jakobsen forteller at de som vil registrere seg, må svare på tre spørsmål før de eventuelt blir godkjent.

Nå har hun hjelp av 14 frivillige til å drifte Facebook-siden.

– Vi lager registreringsskjema som vi kan dele med dem som trenger folk. Vi legger også ut stillingsannonser fra enkeltkommuner og sykehus, sier Jakobsen.

Initivtakeren har lang erfaring i å få til ting gjennom sosiale medier. I sin tid var hun med på å starte stiftelsen Livsglede for eldre, som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Nå har hun altså engasjert seg igjen, men æren vil hun ikke ta alene.

– Her er det mange tusen mennesker som har tenkt akkurat det samme som meg. De trengte bare et sted der de kunne si: Her er jeg! bruk meg!