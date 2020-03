Fredag ettermiddag fikk formann i Kristiansand håndverkerforening Geir Salvesen, en uvanlig telefon fra Sørlandet sykehus.

– Jeg fikk spørsmål om bransjen kunne hjelpe med å skaffe støvmasker og beskyttelsesbriller, sier han.

Salvesen skjønte umiddelbart at dette hadde med koronapandemien å gjøre.

Han og en kollega han var sammen med akkurat da, tok umiddelbart affære.

De avtalte hvem som skulle ringe hvem og la ut en post på Facebook som ble delt med kjente.

Posten som ble lagt ut på Facebook, ble delt 786 ganger. Foto: Utklipp fra Facebook

– Det tok helt av

Responsen lot ikke vente på seg.

– Det tok helt av. Butikker, byggmestere, byggfirma, ventilasjonsfirma, rørleggerfirma og flere tok kontakt. Det var til og med en eldre dame som ringte og fortalte at hun hadde tre par briller som hun kunne komme å levere, sier Salvesen.

Få timer senere var rundt 5000 støvmasker og 1200 vernebriller skaffet til veie.

Allerede samme kveld kunne Salvesen fylle opp bilen og kjøre til sykehuset, der alt ble levert.

Rundt 5000 støvmasker ble samlet inn. Foto: privat

– Fantastisk

Administrerende direktør i Sørlandet sykehus Nina Mevold, forteller at bakgrunnen for henvendelsen var at en ansatt på sykehuset så at de på sikt kom til å trenge noe utstyr.

Hun sier sykehuset setter stor pris på hjelpen de har fått.

– Det er virkelig fantastisk. Dette er en dugnadsånd vi trenger i perioden vi er inne i nå. Det viser at befolkningen mobiliserer for sykehuset og innbyggerne, sier hun.

– Er det akutt mangel på slikt utstyr nå?

– Det har tidvis vært utfordringer med leveranser. Vi er mange som bestiller fra samme sted. Vi tar del i Helse Sør-Øst HF sine flåteinnkjøp. Heldigvis hører vi nå at det er en del varer på vei. Med det vi har fått fra byggebransjen, har vi også et ekstra lager, sier Mevold.

Hun påpeker at er det i tillegg til å teste pasienter også er helt sentralt å teste medarbeidere, slik at de som ikke har Covid-19 kan gå tilbake i vakt.

Administrerende direktør i Sørlandet sykehus Nina Mevold, er takknemlig over hjelpen sykehuset har fått. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi bryr oss

Salvesen forteller at han ikke har noe eksakt tall på hvor mange som bidro, men sier det var veldig mange. Han ble selv også overrasket over den gode responsen.

– Vi gjorde dette fordi vi bryr oss, sier han.

Støvmaskene og vernebrillene bruker bransjen til vanlig for å beskytte seg selv mot blant annet byggestøv.