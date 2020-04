– Jeg er fornøyd med avgjørelsen fra Helsetilsynet. Nå kan i alle fall ikke denne ortopeden ødelegge flere, sier Finn Åge Olsen (58).

I 2017 brakk lyngdølen ankelen etter å ha falt ned fra en stige. Etter flere mislykkede operasjoner måtte beinet til slutt amputeres rett under kneet.

De to første operasjonene ble utført av en utenlandsk ortoped ved sykehuset i Flekkefjord. Han var da fagansvarlig ortoped.

NRK fortalte i fjor at denne legen risikerte å miste autorisasjonen etter flere feiloperasjoner.

Nå har helsetilsynet konkludert med at legen får begrenset autorisasjon.

Dette er ikke den samme legen som granskes av Helsetilsynet etter flere feiloperasjoner både i Flekkefjord og Kristiansand.

Ortopeden arbeidet ved Flekkefjord sykehus i to år fra sommeren 2016. Han var også fagansvarlig ortoped mens han jobbet der. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Burde vært henvist til Kristiansand

Helsetilsynet slår fast at legen har brutt forsvarlighetskravet og får begrenset autorisasjonen sin.

Han kan ikke «selvstendig utføre bruddbehandling eller behandle komplikasjoner som følge av bruddskader» står det i vedtaket.

Helsetilsynet mener også at den omfattende operasjonen ikke burde vært utført ved sykehuset i Flekkefjord og at « ... sykehistorie og røntgenbilder burde vært diskutert med avdelingen i Kristiansand og at pasienten burde blitt henvist dit på dette tidspunktet eller tidligere.»

Redusert livskvalitet

Den utenlandske ortopeden arbeider ikke lenger ved sykehuset i Flekkefjord. Han jobbet der fra sommeren 2016 til våren 2018.

Finn Åge Olsen er lettet etter avgjørelsen.

– Det er som en sekk som falt fra skuldrene mine nå. Jeg er fornøyd med dette, sier 58- åringen som har fått livskvaliteten betydelig redusert etter feilbehandlingen.

Hvis han er ute og jobber i hagen en liten stund, må han sitte i en stol resten av dagen.

– Jeg skulle ha satt noen poteter, men det tar sin tid. Jeg har ikke engang fått hakket opp kjøkkenhagen ennå, sier Olsen.

Finn Åge Olsen har fått redusert livskvalitet etter feilbehandling. Han endte med amputert høyrebein etter et ankelbrudd. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

44 pasienter får ny vurdering

Etter NRKs saker om feilbehandlinger ved Sørlandet sykehus, har nærmere 50 personer som også mener seg feilbehandlet, tatt kontakt med lyngdølen.

– Jeg får ikke gjort så mye annet enn å henvise dem til fylkeslegen og si at de må klage, sier Olsen.

Ortopeden som nå har fått begrenset autorisasjonen sin av Helsetilsynet, er en av to leger som granskes ved Sørlandet sykehus.

I slutten av februar ble det klart at pasienter som er operert av disse to legene kan få operasjonene sine vurdert på nytt.

Sørlandet sykehus opplyser at 44 pasienter som er operert av den tidligere ortopeden ved sykehuset i Flekkefjord, har tatt kontakt.

Disse vil få en ny vurdering.

236 pasienter som er operert av legen som jobbet i Flekkefjord fra 2008 til 2019 og i Kristiansand fram til februar i år, får også ny vurdering.

Denne legen granskes også av Helsetilsynet etter flere operasjoner. Blant annet utførte legen som ikke er utdannet ortoped en komplisert reoperasjon på Finn Åge Olsens ankel.

Saken mot denne legen er ikke ferdig gransket.

Sykehusdirektøren: – Tar det til orientering

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, tar vedtaket fra Helsetilsynet til orientering. Hun påpeker at legen ikke jobber ved Sørlandet sykehus lenger.

Hva sier det om kvaliteten som har vært i Flekkefjord når han som var øverste ortopediske overlege ikke lenger får lov til å operere bruddskader alene?

– Jeg ser at Helsetilsynet kommer med samme konklusjon som kvalitetsrådet gjorde i Flekkefjord i 2018. Da anbefalte man å stoppe videre bruk av denne kirurgen til selvstendig arbeid, sier Mevold.

Frykter du at det er mange flere som er operert av han og kan være feilbehandlet?

– Vi håper det ikke er mange andre som er utsatt for feilbehandlinger. Samtidig ønsker vi at all informasjon rundt disse sakene skal på bordet, sier Mevold.

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, sier hun tar Helsetilsynets vedtak om den tidligere ortopeden i Flekkefjord til orientering. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Legen beklager

Ortopeden som har fått begrenset autorisasjonen sin sier til NRK at han synes det er trist, men at han aksepterer Helsetilsynets avgjørelse.

– Den begrenser mye av aktiviteten jeg kan gjøre ved traumeortopedi, men jeg må akseptere den. Det var jeg som var ansvarlig for behandlingen av pasienten både når jeg opererte han og som fagansvarlig ortoped.

Legen beklager også de mislykkede operasjonene overfor Finn Åge Olsen.

– Å miste foten etter et ankelbrudd er selvsagt ikke noe som skal skje. Jeg håper pasienten fortsatt har tillit til helsepersonell og det norske sykehussystemet, sier han.