Flere Flekkefjord-leger granskes: – Det er alvorlige saker

– Jeg sliter med smerter i kneet og greier ikke jobbe fullt. Jeg kan heller ikke sitte på huk eller løpe, sier Annette Tjelta (44) som fortalte historien sin til NRK i fjor.

Den utenlandske ortopeden som opererte Tjelta var fast ansatt i Flekkefjord fra sommeren 2016 til våren 2018. I 2017 var han fagansvarlig ortoped.

NRK fortalte i fjor at han risikerer å miste autorisasjonen etter flere feiloperasjoner.

Nå har det kommet enda flere tilsynssaker mot denne ortopeden.

Det er altså to leger som har jobbet i Flekkefjord, som nå granskes av Helsetilsynet. Flere pasienter er skadet for livet etter å ha blitt operert av disse.

Feiloperasjonene i Flekkefjord og Kristiansand Ekspandér faktaboks Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.

I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, konkluderte Helsetilsynet i 2019.

En av kirurgene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd. Samtidig er han involvert i syv pågående tilsynssaker.

To av de nye tilsynssakene er fra Kristiansand, der legen ble overført etter de mange tilsynssakene i Flekkefjord.

Legen opererte ved sykehuset i elleve år uten å være utdannet ortoped. Det visste ledelsen. Ansatte varslet om legen flere ganger, uten at noe ble gjort.

Helsetilsynet gransker fremdeles denne legen, og han risikerer å miste lisensen.

Flere andre leger i Flekkefjord har også utført operasjoner som har ført til pasientskader de siste årene.

NRK har den siste tiden skrevet om hans tidligere kollega, som ble overført til Kristiansand, men som nå er tatt av alle operasjoner.

Alle han har operert får tilbud om ny vurdering både i Kristiansand og Flekkefjord.

Torsdag 6. februar opprettet sykehusene i Kristiansand og Flekkefjord en kontakttelefon hvor tidligere pasienter kunne ringe og sjekke om de er operert av legen som har vært omtalt den siste tiden.

NRK fortalte sist uke at minst 300 pasienter ved sykehusene i Kristiansand og Flekkefjord får tilbud om ny vurdering etter å ha blitt operert av legen.

Den utenlandske ortopeden som granskes av Helsetilsynet var fast ansatt ved sykehuset i Flekkefjord i nesten to år. Han har nå seks tilsynssaker på seg. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Må legge alle kortene på bordet

Flere pasienter NRK har vært i kontakt med de siste ukene, blant andre Annette Tjelta, har reagert på at ikke også operasjoner gjort av legen som sluttet ved sykehuset i 2018, vurderes på nytt.

– Jeg synes det er urettferdig. Alle pasienter som er operert av disse to legene som granskes, bør få muligheten til dette, sa Tjelta da NRK snakket med henne mandag kveld denne uka.

Hun følte da at sykehuset var uærlige overfor pasientene og prøvde å «skjule» den andre legen.

– Jeg mener sykehuset må legge alle kortene på bordet. Det er viktig hvis de skal vinne tilliten til pasientene, sa Tjelta.

Da var det altså bare pasienter som ble operert av legen som har vært i media den siste måneden som fikk tilbud om ny vurdering.

Annette Tjelta greier ikke lenger å sitte på huk etter den unødvendige kneoperasjonen for tre år siden. Skal hun ha noe i de nederste kjøkkenskapene, må hun sette seg ned. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehuset snur

Tre uker etter at kontakttelefonen ble opprettet, snur sykehuset. Nå skal likevel pasienter operert av ortopeden som sluttet i 2018 få operasjonene vurdert på nytt, om de ønsker.

Det opplyser klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen ved sykehuset i Flekkefjord til NRK.

Tirsdag formiddag klokka 11.00 tok NRK kontakt med han for å be om et intervju.

Det ble da opplyst om hva saken gjaldt. To timer senere fikk vi en SMS hvor Evjen Olsen skriver at de har en plan for dette.

– Vi har tenkt litt. I og med at denne legen også er under vurdering av Helsetilsynet, har vi bestemt oss for videre oppfølging også av disse pasientene, sier Evjen Olsen til NRK tirsdag ettermiddag.

– Men nå er det allerede tre uker siden denne kontakttelefonen ble opprettet. Dere tenkte ikke allerede da at også disse pasientene burde få en ny vurdering?

– Nei, det er riktig. Da var alt fokus på den «nye» legen. Denne andre legen sluttet hos oss i 2018 og det var en problemstilling som dukket opp da vi begynte å registrere telefonene og så at flere som ringte var operert av denne ortopeden.

Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord, har satt fire personer til å jobbe på fulltid med å følge opp pasienter som er operert av de to legene. Foto: Sørlandet sykehus HF

Fylkeslegen: – Har mange saker mot seg

Legen er involvert i seks tilsynssaker fra de to årene han jobbet i Flekkefjord.

I to av sakene granskes legen av Helsetilsynet, og han kan ende med å miste lisensen.

– Han har mange saker mot seg til å være ansatt så kort tid. Det er alvorlige saker, sier assisterende fylkeslege i Agder Aud Garmann Askevold.

Den ene tilsynssaken som behandles av Helsetilsynet handler om Finn Åge Olsen som NRK har skrevet om flere ganger. Lyngdølen endte med amputert bein etter flere feiloperasjoner. Den utenlandske ortopeden foretok den første operasjonen.

Den andre tilsynssaken handler om en eldre kvinne som ble lenket til rullestol etter at hun lårhalsen og ble feiloperert flere ganger.

Aud Garmann Askevold, assisterende fylkeslege i Agder, mener den utenlandske ortopeden har mange saker på seg til å ha jobbet så kort tid ved sykehuset i Flekkefjord. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kontakter aktuelle pasienter

Klinikkdirektøren opplyser at 307 pasienter har ringt sykehuset i Flekkefjord så langt. 194 av disse skal få ny vurdering.

– Vet dere hvor mange av de 307 som har ringt som er operert av legen som sluttet i 2018?

– Nei, det har vi ingen oversikt over ennå, men vi vil kontakte de pasientene som har ringt oss og som er operert av vedkommende.

Han avviser at sykehuset har prøvd å «skjule» den andre legen slik feilopererte Annette Tjelta antyder.

– Nei, vi gjør ikke det. Vi er opptatt av å ta alle pasienters uro på alvor, sier Evjen Olsen.

Flere avviksmeldinger

Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet opplyser til NRK at det er uklart når avgjørelsen i de to sakene mot den utenlandske ortopeden faller.

To av sakene mot legen er avgjort og konkludert med lovbrudd. Fire saker er under behandling, blant annet saken til Annette Tjelta.

I tillegg til tilsynssakene, har NRK tidligere fått innsyn i 11 ortopedisaker fra sykehusets internsystemer. Dette er pasienter som har oppsøkt sykehuset i Kristiansand etter å ha blitt feiloperert i Kristiansand.

Flere av sakene gjelder denne legen.

– Vi vet også at det er flere avviksmeldinger på operasjoner han har gjort, men vi oppretter ikke tilsynssaker dersom ikke dette blir meldt inn, sier Garmann Askevold.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med den utenlandske ortopeden etter gjentatte forsøk.