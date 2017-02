Omkamp om tiggeforbudet i Lillesand

– Vi har fått et mer nyansert syn på tigging etter to år med forbud, sier Pensjonistpartiets bystyrerepresentant Arnt Helleren.

Arnt Helleren, Pensjonistpartiet. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Lillesand er den eneste kommunen i landet med tiggeforbud. Nå skal det omstridte forbudet trolig debatteres for tredje gang.

Pensjonistpartiets to medlemmer i bystyret vil stemme for forslaget fra KrF om å tillate tigging på to utvalgte steder.

Dermed ligger det an til et flertall i bystyret for å behandle spørsmålet på nytt.

Endret syn

– Mitt syn nå er at prinsippet om å forby tigging rammer en stor gruppe som ikke har gjort noe galt, mener Helleren.

Lillesand kommune innførte totalforbud mot tigging den 1. mars 2015.

Arendal var først i landet med et forbud i november 2014, men opphevet vedtaket noen måneder etterpå.

Også Sørum kommune i Akershus har strenge regler mot tigging, men der kan de som ønsker å tigge, søke politiet om tillatelse.

Arne Thomassen på bystyremøte onsdag. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Spørsmålet reises

På slutten av onsdagens bystyremøte i Lillesand vil spørsmålet om tiggeforbudet reises nok en gang, av KrFs varaordfører, Jorunn Gleditsch Lossius.

Hun spør ordføreren om tiggeforbudet kan oppheves, men med sterke begrensninger.

Det skal kun skal være lov å tigge på to anviste plasser i byen, ifølge forslaget.

– Først er det viktig for meg å si at KrF aller helst skulle sett at tiggeforbudet ble fjernet for godt. Det handler om at man ikke kan forby sosial nød, sier hun til NRK.

Kommunens omdømme

Tom Landsnes mener tiggeforbudet er helt greit, og at det gjør Lillesand til et godt forbilde. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Sølvi Tegnander Bækkelund mener det er skammelig og hårreisende at Lillesand har et tiggeforbud. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Hun begrunner forslaget blant annet med det dårlige omdømmet Lillesand kommune får på grunn av forbudet.

I Lillesand sentrum treffer NRK Tom Landsnes. Han synes det er helt greit å forby tigging, og at Lillesand kommune er et godt eksempel til etterfølgelse.

– Fra mitt ståsted er den det, sier han.

Men han får ikke støtte fra Sølvi Tegnander Bækkelund, som driver butikk i sentrum. Hun er sterkt imot tiggeforbudet.

– Det er noe som ligger i ryggmargen min, det er min verdi. Jeg synes det er hårreisende og skammelig, sier hun.

Ny høring på trappene

På utsiden av butikkdøra til Bækkelund pleier Maria å sitte, i den mildere delen av året.

Hun selger håndarbeider, men får gjerne stukket til seg noen kroner fra forbipasserende i tillegg. Dermed omgås tiggeforbudet, mener enkelte.

Men Bækkelund forteller at de eneste kommentarene hun hører fra kunder, er at de synes det er fint å se at hun får sitte ved butikkinngangen.

Etter hva NRK vet, vil ordfører Arne Thomassen (H) i kveldens bystyremøte åpne for en kort meningsutveksling om tiggespørsmålet. Denne vil trolig vise at det er flertall for å diskutere en ny høring om noen uker.