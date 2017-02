Ny kjønnskategori gir nytt personlig pronomen

– Vi har først og fremst anbefalt at «hen» blir brukt som pronomen dersom brukerne ønsker det, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Hun synes det er rimelig at de som har en annen kjønnsidentitet ikke vil bli omtalt som, han eller hun. I Sverige ble det personlige pronomenet «hen» tatt inn i den offisielle ordlista for et par år siden.

– Etter at Arbeiderpartiet i går gjorde det kjent at de åpner for å innføre en tredje kjønnskategori, blir en mer normert bruk av pronomenet også aktualisert her i Norge, sier Wetås.

I Sverige brukes hen også kjønnsnøytralt, hvis kjønnet på personen som omtales er ukjent. Denne bruken er Språkrådet mer avventende til.

– Språket er det viktigste redskapet vi har for å bekrefte at vi er der, at vi er til og at vi er velkomne, eller uvelkomne, sier sexolog og transperson Esben Esther Pirelli Benestad.

Esben Esther Pirelli Benestad med kollega Hanne Kro Sørborg. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Har ikke eksistert

Benestad er glad for at Arbeiderpartiet åpner for den nye kategorien i partiprogrammet sitt.

– Dette er et politisk prosjekt som blir et stort velkommen til mellom én og to prosent av den norske befolkningen, sier hen.

Benestad sier at denne gruppen ikke har eksistert fordi det ikke har vært et ord som passet for dem. Professoren fra Grimstad har i flere år kjempet for retten til å kalle seg «hen» og «hin».

– Du kan bruke hen der du ikke vet hvilket kjønn du skal bruke, og vi skal ikke begrense bruken. Hen skal kunne brukes av den som ønsker bruke det, avslutter Benestad.

Hen fikk plass i den offisielle svenske ordlista i 2015, men det er ennå et stykke igjen før det havner mellom to permer i en norsk ordbok.

– For at det skal skje, må ordet ha vært i jevn bruk over tid, forklarer Wetås i Språkrådet.