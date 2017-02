– Det er blitt naturlig å være hen

– Jeg følte på at jeg var annerledes før, men ikke nå lenger. Nå føles det naturlig å være meg, Em Schuff.

Schuff er elev ved Songdalen ungdomsskole, like utenfor Kristiansand. Hun er lettet over at spørsmålet om en tredje kjønnskategori er løftet frem politisk.

Em Schuff føler seg noen ganger som hun, noen ganger som han og noen gangen ingen av delene. Foto: NRK Sorlandet

Å hylle det som er annerledes

Forslaget om å innføre en tredje kjønnskategori har nå blitt et punkt i Arbeiderpartiets utkast til program for neste stortingsperiode. Der står det:

«Vi skal vurdere å innføre en tredje kjønnskategori».

Esben Esther Pirelli Benestad besøkte mandag Songdalen ungdomsskole. Foto: NRK Sorlandet

Venninnegjengen til Em Schuff tror det bli lettere å forstå kjønnsnøytralitet dersom staten bestemmer at det finnes et tredje kjønn. Foto: NRK Sorlandet

Det høster applaus på ungdomsskolen i Vest-Agder.

– Det er viktig for oss i venneflokken å være der for Em. Vi vil løfte frem det som er annerledes, sier Em Schuff sine klassevenninner, Eliza Walter og Alexandra Kodvåg.

– Er det vanskelig å huske å si hen, og ikke hun?

– I starten var det vanskelig å holde styr på det, men nå er det ikke noe problem, sier jentene.

– Alle trenger en plass

Sexolog og professor ved Universitetet i Agder Esben Esther Pirelli Benestad, har lenge talt for et tredje kjønn.

– Hurra for Ap som foreslår at vi skal bli en plass for slike som meg også, og det finnes mange som meg, sier Pirelli Benestad.

– Er Norge klar for et tredje alternativ?

– Det burde vi være ettersom 25 prosent av verden allerede har det alternativet, sier hen.

ikke alle mennesker føler seg hjemme i kategoriene hankjønn eller hunkjønn. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad mener det finnes sju ulike kjønn. Du trenger javascript for å se video. ikke alle mennesker føler seg hjemme i kategoriene hankjønn eller hunkjønn. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad mener det finnes sju ulike kjønn.

Politisk motstand

Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 – var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er uklart hva et tredje kjønn innebærer. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nyinnstillt nestleder for Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad fra Evje og Hornnes uttrykker en viss skepsis.

– Det er flott at Ap tar opp denne problemstillingen. Samtidig mener jeg at en må være forsiktig med å viske vekk biologien basert på følelser. De fleste kjenner seg igjen i kategoriene mann og kvinne, og hva et tredje kjønn skal innebære virker uklart, sier han.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, er ikke klar for et tredje kjønn.

– Slik jeg oppfatter Sp kommer vi ikke til å støtte en lovendring i denne saken, sier han.

– Aksept, takk!

På Songdalen skole er engasjementet stort for forslaget.

– Dersom Staten bestemmer at det skal være et tredje kjønn, så vil folk lettere akseptere det, sier ei jente.

I Sverige er det kjønnsnøytrale hen utbredt, og en tredje kjønnskategori er også innført i Danmark.

– Har det vært enkelt for deg å bli forstått?

– På skolen har det vært det. I samfunnet ellers, er mange veldig negative. Dette kan bli en viktig anerkjennelse, sier Em Schuff fra Kristiansand.