– Jeg mener det er viktig at det blir gjennomført en innbyggerhøring slik at folk får sagt sitt, sier Geir Berget.

Han er født og oppvokst i Søgne og flyttet tilbake for ti år siden.

Nå leker han med dattera Jasmin (5) på Tangvall. Rett bak dem ligger det gamle rådhuset i Søgne hvor det siden 1. januar 2020 har stått Kristiansand kommune.

– Måten sammenslåingen skjedde på har skapt så mye uro og misnøye at det er mest fornuftig å ha en innbyggerhøring, mener Berget.

Det han snakker om er noe mange som NRK har møtt i Søgne påpeker.

En fersk spørreundersøkelse som Respons Analyse har utført for NRK og Fædrelandsvennen viser at flertallet i gamle Søgne kommune fortsatt mener at Søgne bør bli en egen kommune igjen.

Men det blir stadig færre som gjør det.

Unge vil ha kommunen tilbake

Spørreundersøkelsen viser at 48 prosent i gamle Søgne kommune ønsker kommunen tilbake, mens 46 prosent ikke ønsker det.

For halvannet år siden var det 59 prosent som ønsket en oppløsning mens 31 prosent ikke ønsket det.

Spørreundersøkelsen viser også:

I Songdalen er 56 prosent imot å skilles ut som egen kommune.

I Kristiansand er 67 prosent imot at Søgne og Songdalen blir egne kommuner igjen.

I Søgne ønsker 60 prosent en folkeavstemning, i Songdalen 52 prosent og i Kristiansand 30 prosent.

Det er de unge som ivrer mest for at Søgne og Songdalen skal bli egne kommuner igjen. I Søgne ønsker 54 prosent av de unge mellom 18 og 30 år dette.

– En høy sum

Småbarnspappa Berget synes stort sett det fungerer bra å være en del av Kristiansand kommune, men savner nærhet til en del tjenester som tidligere var i Søgne.

– For eksempel byggesaker. Å vite at de var i miljøet betydde noe.

– Hva tenker du om at det skal brukes inntil 400 millioner på en eventuell reversering av kommunen?

– Det er en høy sum så jeg forstår at mange tenker det er mye penger å bruke, men for meg er folkeavstemning viktigst - så får man ta det deretter, sier Berget.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Bla videre Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016. Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner Statsforvalteren i Agder la i januar i år fram en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.

Det vil koste inntil 400 millioner kroner. Bystyret sa nei for andre gang 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Gjelsvik vil endre loven I mars i år ble det klart at Regjeringen med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.

Lovforslaget er nå ute på høring. Forrige kort Neste kort

Ønsker Søgne tilbake

Helt vest i Søgne halvannen mil unna Tangvall bor Vetle Andersen (24) sammen med kone og en datter på halvannet år.

Han håper Søgne kommune igjen vil bli en egen kommune.

– Vi var en utkant i gamle Søgne, men nå er vi i alle fall en utkant. Alt er mer tungvint og vanskelig, sier Andersen som blant annet driver en gård med faren.

– Hva var bedre før?

– Vi hadde et bedre tilbud og oppfølging fra kommunen. Alt fra veivedlikehold, byggesøknader og vedlikehold av grendehuset i bygda her var bedre, mener han.

Vetle Andersen bor i Vestbygda helt vest i Søgne kommune. Han har for tiden permisjon med datteren Alma (1). Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

I Andersens vennegjeng er meningene delte.

– Det reflekterer også meningsmålingene, sier han.

Andersen mener regnestykket er enkelt:

– Stemmen min er verdt ti ganger mer i Søgne enn i Kristiansand.

Andersen viser til at Kristiansand har over 100.000 innbyggere mens gamle Søgne hadde i overkant av 10.000.

– Fortsatt veldig åpent

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand tror at både kostnader og tidsaspektet er med i folks vurdering for om de ønsker en oppsplitting eller ikke.

– At beslutningen drar ut i tid gjør nok at folk i større grad tenker at de får leve med det slik det er. Uavhengig av hva de tenkte om storkommunen i utgangspunktet, sier Sand.

Han mener det fortsatt er veldig åpent hva en eventuell folkeavstemning vil ende med. Samtidig ser han at den sterke motstanden som var i Søgne i 2021 er noe redusert.

– Likevel har Søgne i større grad enn i Songdalen fortsatt et ønske om å gjenopprette de gamle kommunegrensene.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand konstaterer at motstanden mot oppløsning av Kristiansand kommune har blitt større. Foto: Per-kåre Sandbakk / NRK

– Hvorfor tror du det er de unge som ivrer mest etter å få Søgne kommune tilbake?

– Identitetsspørsmål er ofte viktig for unge. De har et nært forhold til kommunen sin og bruker mange kommunale tjenester i det daglige, enten det er skole eller kollektivtrafikk. Mange i 20-årene er også i etableringsfasen og har tatt et aktivt valg om å bli boende eller flytte til Søgne, sier Sand.

Fått bedre hjelp til datteren

På torvet i Søgne sentrum står Laila Haugland med sykkelen og snakker med en bekjent. Hun er godt fornøyd med at Søgne i dag er en del av Kristiansand kommune.

Hun er selv mor til en funksjonshemmet datter.

– Tilbudet og hjelpa er mye bedre nå enn den var før. Da måtte vi vente lenge for å få hjelp, sier Haugland.

Laila Haugland mener det er viktig å tenke på de svakeste i samfunnet og tror de har det bedre i en storkommune. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hun kommer ikke på noe som er negativt med å være en del av Kristiansand kommune.

– Diskuterer du temaet med venner og bekjente?

– Nei, for de vil ha Søgne kommune tilbake igjen og da diskuterer jeg ikke med dem, sier Haugland og ler.

Innbyggerne i Søgne er delt på midten i spørsmålet om Tangvall igjen skal bli et kommunesentrum. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

