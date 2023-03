Regjeringen vil endre loven for å kunne ha folkeavstemning i Søgne-saken

– Dette er strålende nyheter for oss. Vi er veldig glade for at kommunalministeren står på sitt, og gjør det han har lovet oss gjennom hele prosessen. Dette er det innbyggerne i Søgne ønsker og fortjener, sier Sigurd Berg Aasen.

Han er leder av aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune.

Regjeringen foreslår nå at Kommunal- og distriktsdepartementet får en særskilt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer og folkeavstemninger i saker der departementet har tatt initiativ til å redegjøre for en grenseendring.

Forslaget om å endre inndelingsloven er sendt på høring i dag.

I en pressemelding skriver regjeringen at valgdirektoratet vil få i oppdrag å utvikle en digital løsning som kan brukes ved slike folkeavstemninger.

Ved et flertall for deling av Kristiansand vil endelig vedtak om deling gjøres første halvår i 2024.

Sigurd Berg Aasen, leder av aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er fornøyd med fredagens beskjed fra regjeringen.

Bystyret sa nei

Det var 1. januar 2020 at de tidligere kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand ble slått sammen til én ny kommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016.

Siden den tid har folk i Søgne, og til dels Songdalen, kjempet hardt for å få oppløst den nye kommunen.

Det folkelige engasjementet ble lyttet til av regjeringen. I juni 2022 bekreftet kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at det skulle holdes folkeavstemning i 2023.

Etter at bystyret i Kristiansand sa nei til folkeavstemning og splitting av kommunen har kommunalminister Gjelsvik vært tydelig på at det likevel kan gjennomføres en innbyggerhøring i de to tidligere kommunene.

– Hvis vi får flertall for lovforslaget så går vi videre og fremmer forslag om å gjennomføre en digital folkeavstemning i Søgne og Songdalen. Vi er opptatt av å ha et grunnlag som ikke kan bli utfordret i etterkant, hverken juridisk eller politisk, sier Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Han sier til at de er opptatt av at folk i Søgne og Songdalen skal bli hørt.

– Derfor mener vi at det er både ryddig og klokt å fremme en egen hjemmel som sier at det kan regjeringen gjøre i slike situasjoner, så man kan sørge for at innbyggerne får si sin mening.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.

– Vanskelig å akseptere

– Jeg mener fremdeles at det ikke et godt forslag å overkjøre lokalpolitikerne. Det har jeg vært tydelige på, og det mener jeg enda, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Han synes det er vanskelig å akseptere at Senterpartiet overkjører lokaldemokratiet.

Han sier samtidig at prosessen nå oppleves mer ryddig.

– En tre måneders høring på lovforslaget er viktig, slik at vi får mer tid. Det er veldig viktig at dette ikke blir en hastesak, sier han.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland.

– Det som har ligget til grunn for vår regjeringsplattform er at de som er sammenslått med tvang skal få si sin mening, og det legger vi nå til rette for.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK. Han sier samtidig at han forstår frustrasjonen til Ap-ordføreren i Kristiansand.

– Jeg vet at ordføreren og de i Kristiansand har jobbet hardt for at det skal være en god kommune for alle og det mener jeg de har gjort en veldig god jobb med.

Støre understreker at det ikke er gitt hva utfallet i saken blir.

– Når du lager en regjering må du også respektere begge parter. Dette var en veldig viktig sak for Sp, at folk skulle få si sin mening, og det mener jeg vi nå legger til rette for, sier statsministeren.

Reagerer på prosessen

Kommunalpolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, reagerer på dagens nyhet om at regjeringen vil endre loven.

– Regjeringen nekter åpenbart å respektere kommunestyrevedtaket. Tid og ressurser som skal brukes på å utvikle barnevern, eldreomsorg, skole og andre tjenester, ender opp med å bli sløst bort på reverseringer, sier Kapur.

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) reagerer sterkt på prosessen som regjeringen har satt i gang. Hun venter selv svar på et skriftlig spørsmål til ministeren om det er et juridisk grunnlag for å ha en folkehøring om oppsplitting av Kristiansand.

– Det regjeringen nå holder på med er galskap. Jeg er sjokkert over at i en tid med store utfordringer for Kommune-Norge, så er det dette regjeringen skal bruke sin og Kristiansand sin tid og ressurser på.

– Dette er jo en prosess som bare blir mer og mer komplisert for regjeringen, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Kommunalpolitisk talsperson i SV, Grete Wold, sier de vil avvente før de kan si hvordan de konkluderer i saken.

– Det er ulike hensyn som må tas, og vi vil derfor ha dialog med folk lokalt og avvente høringssvarene og behandlingen i stortinget før vi konkluderer, sier Wold.

Stortingsrepresentant for Rødt og medlem av kommunalkomiteen, Tobias Drevland Lund, sier de vil støtte lovendringen.

– Vi støtter alle tiltak som gjør at befolkninga i Søgne og Sogndalen skal bli hørt. Det er viktig i et demokrati at de berørte blir hørt, sier han.

Stortingsrepresentant for partiet Pasientfokus, Irene Ojala, er usikker på hva hun tenker om en eventuell lovendring. Hennes parti kan bli avgjørende for å sikre et flertall.

– Vi må snakke med de folkene det gjelder først. Vi prøver hele tiden å se helheten og det er det vi må gjøre i denne saken også, sier hun