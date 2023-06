Maren Walvik Johnsen (29) er død

Maren Walvik Johnsen sovna stille inn med familien rundt seg i går, skriv TV 2.

Walvik Johnsen oppdaga i 2021 at ho hadde livmorhalskreft, og har delt opent om sjukdommen.

– Det er med stor sorg og blødande hjarte eg dessverre må melde at min og vår alles kjære Maren døydde frå oss i går ettermiddag, skriv faren Kjetil Johnsen på Facebook.

I «Norge bak fasaden» på TV 2 har ho tidlegare fortalt om celleprøva hennar som blei feiltolka, noko som gjorde at livmorhalskreften ikkje vart oppdaga før det var for seint.

Ho døydde av sjukdommen 29 år gamal.

Feiltolka prøve

NRK intervjua Maren i januar 2022. Då hadde ho nyleg hatt sin første cellegiftkur.

– Eg trudde ikkje det kunne vere kreft. Mange snakka om blødingsendringar etter vaksinen, og det var lett å tenkje at dette ville gå over, fortalde Maren den gongen.

Før sjokkbeskjeden i 2021 trudde ho blødingsendringar ho hadde, kom av koronavaksinen. Ho har sidan ho fekk kreft oppmoda andre jenter som opplever dette til å sjekke seg.

Maren tok HPV-vaksinen, og tok sin første celleprøve som 25-åring. Men celleprøva hennar vart feiltolka.

Kreften vart ikkje oppdaga før to år seinare, og då hadde han spreidd seg.

Maren var innstilt på å bli frisk igjen, men ho fekk seinare beskjed om at kreften hadde spreidd seg til lymfesystemet. Kreften var uhelbredelig.

Ville skape økt bevisstheit

Noreg fekk bli kjent med Maren gjennom TV 2-programmet «Noreg bak fasaden», der ho open fortalde om historia hennar.

Ho har vore opptatt av at norske myndigheiter må ta eit større ansvar for å overvinne sjukdommen.

Maren meinte blant anna Noreg burde bytte vaksinen som brukast mot virusgruppa (HPV).

Då ho fekk beskjed om at celleprova var heilt fin, blei ein ny analyse tatt som viste at prøven blei feiltolka, og at kreften skulle vore oppdaga.

Feiltolking av celleprøver har no ført til at man no skal tilby alle kvinner ein HPV-test.

For Maren kom den nye test-metoden for seint, sjølv om ho fortalde til kanalen at det var ein viktig seier.

– Maren var ein inspirator for mange, også for meg. Husk at Maren ønsker vi skal feire livet og minna, alt det morosame – det som gir oss glede, skriv faren i Facebookinnlegget.

Maren blir biset i Oslo etter eiget ønske, der ho budde dei siste ti åra.