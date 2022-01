Trodde blødningene skyldtes vaksinen – viste seg å være kreft

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg trodde ikke det kunne være kreft. Mange snakket om blødningsendringer etter vaksinen, og det var lett å tenke at dette ville gå over, sier Maren Walvik Johnsen.

I begynnelsen av januar var hun inne til sin først cellegiftkur. 27-åringen oppdaget sent i fjor at hun hadde livmorhalskreft. Det kom som en overraskelse.

Selv trodde hun lenge at endringene i menstruasjonen kun skyldtes koronavaksinering.

Blødningene stoppet ikke

I sommer fikk Johnsen kraftige, vedvarende menstruasjonsblødninger. Hun var en av dem som var koronavaksinert tidlig, og var ferdigvaksinert i mai.

Hun snakket med venninner, kollegaer og familie, og mange fortalte om endringer i egen syklus. Hun dro til legen, men mistenkte ikke at noe er alvorlig galt. Endringene skyldtes vaksinen, trodde hun.

– Jeg postet på Facebook, og fikk mye respons. Det var gjennomgående. Mange opplevde det samme, sier Maren.

Maren Walvik Johnsen må bli vant til sykehus. Blødningene hun trodde kom av koronavaksinen, viste seg å være kreft. Foto: Privat Foto: Privat

«Bivirkninger» var kreft

Hun stilte opp i Dagsrevyen i september og fortalte om endringene.

Blødningene ga seg ikke. I oktober fant legene celleforandringer, og Maren fikk time til å fjerne livmorhalstappen, såkalt konisering. Men da timen kom var det for seint.

– Celleforandringene hadde allerede spredt seg. De kunne ikke gjennomføre koniseringen. 20. desember fikk jeg påvist livmorhalskreft.

Det hun kun trodde var bivirkninger etter vaksinen, var altså kreft.

Redd kvinner ikke sjekker seg

– Jeg skal klare dette. Men jeg er bekymret for at jenter ikke går til legen fordi de tror forandringer i blødningene kun skyldes vaksinen, sier Johnsen.

For i desember slo FHI fast at det er økt forekomst av forstyrrelser i menstruasjonen hos unge kvinner etter at de ble vaksinert.

De siste tallene fra Legemiddelverket viser at de har behandla 2745 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksine.

NRK har vært i kontakt med flere kvinner som har opplevd dette. Én forteller om å ha mensen tre måneder i strekk, andre om styrtblødninger. De fleste har ikke meldt fra til Legemiddelverket, eller gått til legen. Det bør de, mener ekspert:

– Alle kvinner bør gå til legen ved uregelmessigheter i blødninger. Også unge kvinner, og uavhengig av vaksinasjonsstatus, sier gynekolog og professor emerita Mette Haase Moen ved NTNU.

Får du store endringer i menstruasjonen eller uventede blødninger, bør du gå til legen, mener gynekolog og professor emerita Mette Haase Moen.

Kan være alvorlig

Av de over 2700 meldingene om blødningsforstyrrelser, er over 200 av disse kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

Moen understreker at det er spesielt viktig at de over overgangsalderen går til legen. For hvis det er mer enn et år siden siste menstruasjon, kan blødninger være symptom på noe alvorlig.

– Det er veldig viktig å si: uansett hva du tror, bør du gå til lege. Fastlege eller gynekolog. Det er den eneste måten vi kan finne ut av hva som er forklaringa på blødningene.

Det er kjent at stress, vekttap og visse sykdommer er blant tingene som kan gi deg endringer i menstruasjonen. Noe av det mest alvorlige det kan være et symptom på, er livmorhalskreft. Som Johnsen fikk oppleve.

– Folk må ta tak i sin egen helse. ikke vent på innkalling til celleprøve. Det kan gå veldig fort, sier hun.

– Ta vaksinen likevel

Helt siden juni har Legemiddelverket fått inn mange meldinger om blødningsforstyrrelser. Det gjelder også i andre land, ifølge overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket:

– Vi forbereder å sende inn dette som et signal til europeiske legemiddelmyndigheter. Slik at de kan vurdere om det er en sammenheng mellom blødninger og vaksinering, eller ikke.

Vaksinering etter blødningsforstyrrelser Ekspandér faktaboks Dette er FHIs råd til de som har fått blødningsforstyrrelser etter vaksinering: Kvinner med vedvarende blødningsforstyrrelser bør kontakte lege for å utelukke annen behandlingstrengende sykdom.

Ved forbigående menstruasjonsforstyrrelser med normalisert syklus kan neste vaksinedose gis som vanlig.

Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

Ved behandlingstrengende menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, bør videre vaksinasjon vurderes individuelt i samråd med lege.

I tilfeller hvor kvinner har blødningsforstyrrelser av andre årsaker enn vaksine, kan de motta vaksine mot covid-19.

For koblinga er fremdeles ikke påvist. Men, både Legemiddelverket og FHI mener kvinner likevel bør ta vaksinen. Forstyrrelser eller ikke.

– Menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon er forbigående bivirkninger for de aller fleste, og bør ikke hindre kvinner i sin alminnelighet i å takke ja til koronavaksinene, også oppfriskningsdose, sier prosjektleder Lill Trogstad hos FHI.

Ingenting tilsier at vaksinen påvirker fertiliteten, understreker ekspertene.

Halvannet år, så kreft

Maren har tatt HPV-vaksinen. Som 25-åring tok hun sin første celleprøve. Den var helt fin. Ett og et halvt år senere er situasjonen helt annerledes.

– Legene sier det er en dramatisk utvikling. Men jeg føler meg godt ivaretatt, sier Maren.

Hun oppfordrer alle jenter til å sjekke seg ofte.

For Maren er det viktig å være åpen. Hun har laget en instagram-konto der hun oppdaterer familie, venner og andre i samme situasjon om nedturer og oppturer.

Maren Walvik Johnsen er en aktiv og sprek 27-åring. Nå kan kreften sette en stopper for det. Foto: Privat Foto: Privat

Selv om mye er usikkert, er hun fast bestemt på å ha en positiv innstilling. Men én beskjed var ekstra tung.

I tillegg til cellegiftkurene er det sannsynlig at hun må gjennom strålebehandling for å bekjempe kreften. Det vil kunne ødelegge mulighetene for å kunne få barn.

– Det var tøft. Men jeg må sette min helse først. Det viktigste er å komme gjennom dette. Det skal jeg klare, sier Maren.