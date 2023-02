Livmorhalskreft: Norge er verst i Norden

– Dette er en topp-plassering som vi definitivt ikke ønsker, skriver Giske Ursin til NRK.

Hun er direktør i Kreftregisteret som har ansvaret for masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, kalt livmorhalsprogrammet.

Vi vet at HPV er hovedårsaken til livmorhalskreft. Verdens helseorganisasjon mener at denne kreftformen kan utryddes. Det betyr at færre enn 4 av 100.000 kvinner får diagnosen.

I Norden er det kun ett land som er i nærheten av å nå målet.

Hva er det med Finland?

Finland har, i likhet med Norge, en masseundersøkelse, et såkalt screeningprogram, mot livmorhalskreft for kvinner i alderen 30 til 65 år.

Målet er å oppdage celleforandringer i livmorhalsen så tidlig som mulig, gi behandling og dermed forhindre livmorhalskreft.

Finske kvinner har hatt dette tilbudet helt siden 1971, mens det i Norge først ble innført i 1995.

Og her ligger noe av svaret på hvorfor Finland er best i klassen, mener Veli-Matti Partanen. Han er utviklingsleder for screeningprogrammet i Finland.

– En annen årsak er at fjerning av livmora er mer vanlig i Finland. Det har vært med på å eliminere risikoen for livmorhalskreft. Men det er selvfølgelig en operasjon med andre risikoer, ifølge Partanen.

I tillegg trekker han frem at Finland har hatt god kvalitet på analysen av celleprøvene som blir gjort i laboratoriene til den finske kreftforeninga.

50 prosent?

I Norge tolkes celleprøvene til kvinner i alderen 25 til 33 år av en bioingeniør i et laboratorium.

I den siste tida har det blitt diskutert om denne testmetoden er god nok, og om man kan stole på prøveresultatet.

Er 50 prosent av celleprøvene feil? Ekspandér faktaboks I TV2-programmet «Norge bak fasaden» som handla om livmorhalskreft, ble vi kjent med 28 år gamle Maren Walvik Johnsen. Hun hadde fulgt screeningprogrammet, og fått beskjed om at celleprøven var normal. Men prøven var feiltolka, og hun har i dag livmorhalskreft. Det har fått mange til å lure på om man kan stole på svaret fra celleprøven? Og kan det stemme at halvparten av celleprøvene er feiltolka? Nei. Halvparten av de 400.000 livmorhalsprøver som tas årlig, er ikke feiltolka. Men det stemmer at halvparten av dem som har fulgt screeningprogrammet og fått påvist livmorhalskreft, har fått beskjed om normal celleprøve. Tallene fra 2021 viser at: 51 kvinner i alderen 25 til 33 år fikk livmorhalskreft.

Av disse hadde 22 av dem tatt en celleprøve tre og et halvt år før kreftdiagnosen.

14 av de 22 hadde fått beskjed om at celleprøven var normal, og fikk kreft vel tre år senere. Det tar vanligvis minst 10 til 15 år å utvikle livmorhalskreft. Ser vi på det store bildet, er det mellom én og to per 10.000 kvinner som får beskjed om at livmorhalsprøven er normal, selv om den ikke er det. Så hvor mye reduseres risikoen egentlig ved å delta i livmorhalsprogrammet? I 2014 omtalte Kreftregisteret en britisk studie. Den viste at én enkelt celleprøve reduserer risikoen for livmorhalskreft de neste fem årene med 60 til 80 prosent blant kvinner mellom 40 og 64 år. For kvinner mellom 30 og 37 år reduseres risikoen med 40 til 60 prosent, ifølge studien.

Kreftregisterets tall for 2021 viser at halvparten av dem som fulgte screeningprogrammet og fikk livmorhalskreft, hadde fått beskjed om at de hadde en normal celleprøve vel tre år tidligere.

Kreftregisteret tror ikke at dette er årsaken til at Norge er en versting.

– Vi må se på det totale bildet – der vi også ser på hvor mange prøver som blir tatt, og hvor mange som følges opp og behandles. Men vi er ikke fornøyde, og vi jobber hele tiden med kvalitetsforbedringer, sånn at slikt skal skje i så liten grad som mulig, mener Ursin.

Hvorfor sliter Norge?

Hun mener hovedårsaken til økningen er mangelfull HPV-vaksinering og en pågående HPV-epidemi i landet.

Giske Ursin forteller at de hele tiden jobber med å forbedre livmorhalsprogrammet.

I 2014 fant forskere at det var noe mer HPV i Norge blant unge i alderen 18 til 26 år, sammenligna med de andre skandinaviske landene. Men de fant også at det var generelt mye HPV i alle landene.

Ifølge Ursin oppdages det flere krefttilfeller når flere kvinner deltar i masseundersøkelsen. I tillegg blir flere celleprøver nå testet for HPV. Det er en mer følsom test som gjør at flere fanges opp.

– Derfor er oppgangen de siste årene ikke helt uventa, og disse faktorene kan forklare noe av den kreftøkningen vi ser her til lands, mener Ursin.

Fra celleprøve til HPV-test Ekspandér faktaboks Vi skal fremdeles ta celleprøve på samme måte, hos fastlege eller gynekolog. Det som er nytt, er måten prøven blir undersøkt på. I stedet for vanlig mikroskopisk undersøkelse av celleforandringer på laboratoriet, vil celleprøven bli testa for HPV. Målet med å bruke denne testen for alle aldersgrupper, er å forebygge enda flere livmorhalskrefttilfeller, og redusere dødeligheten av sykdommen. Hvorfor skjer det først nå? Ifølge Kreftregisteret har både de og internasjonale fagmiljøer vært skeptiske til å HPV-teste unge kvinner, fordi det er veldig vanlig at de har en pågående HPV-infeksjon. Og som oftest går den over av seg selv. Men i de siste årene har det vært en økende forekomst av livmorhalskreft i Norge, særlig blant yngre, uvaksinerte kvinner. Derfor innføres det nå en annen type, mer følsom HPV-test. Kreftregisteret mener det vil bidrar til at flere forstadier oppdages og behandles, og at færre kvinner på sikt vil utvikle livmorhalskreft. Negativ og positiv prøve Hvis du får svar som sier at din prøve er HPV-negativ, kan du vente i fem år før du tar ny. MEN, hvis du opplever symptomer i underlivet bør du gå til legen uansett. Er prøven HPV-positiv, blir den undersøkt i mikroskop og svaret sendes til legen din. Da har legen ansvaret for å følge deg opp og sende deg til videre utredning, hvis det er behov for det. En positiv HPV-test betyr ikke at du nødvendigvis utvikler livmorhalskreft. Mange har viruset uten at det resulterer i sykdom. Fra 2023 vil HPV-testen også benyttes for kvinner mellom 25 og 33 år. Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen

Forskere har nylig undersøkt livmorhalskrefttilfellene i verden.

De fant at Norge er nummer fem på lista over land med størst økning i forekomst av livmorhalskreft. Tallene for Norge gjelder perioden 2007–2016.

– Utviklinga bekymrer oss, fordi vi jobber for at så få som mulig skal bli ramma av livmorhalskreft. Vi er også bekymra over at vi nå behandler tre ganger så mange forstadier blant yngre kvinner som vi gjorde i 2010, forteller Ursin.

NRK forklarer Livmorhalskreft i Norge Bla videre De fleste som rammes er mellom 30 og 40 år I Norge får 350 kvinner livmorhalskreft årlig.

Dette er den vanligste kreftformen for kvinner under 35 år her til lands. Død Årlig dør rundt 80 kvinner i Norge av denne krefttypen.

Globalt er dette den fjerde vanligste kreftformen blant kvinner og krever 350.000 liv hvert år. HPV Hovedårsaken til livmorhalskreft er humant papillomavirus, HPV.

Det er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden.

HPV kan også smitte via intim hudkontakt.

Vanligvis forløper HPV-infeksjon uten symptomer. Hos over 90% går infeksjonen over av seg selv. Forrige kort Neste kort

Er det håp for Norge?

Ja, mener Kreftregisteret. Hvorfor? Vi har HPV-vaksine.

Men også her var Norge seint ute. Og det betaler vi prisen for nå, mener Giske Ursin.

I 2009 fikk alle landets 12 år gamle jenter tilbud om HPV-vaksine. Guttene fikk det samme tilbudet i 2018.

– Sverige og Danmark kom enda tidligere i gang med enda mer omfattende vaksinering enn vi gjorde. I tillegg fikk flere årskull tilbud om vaksinene tidlig, og det hadde trolig mye å si. I disse landene er det allerede publisert forskning som viser effekt på kreftforekomsten for de som fikk vaksine før 20-årsalderen, forklarer Ursin.

De første 12-åringene som fikk vaksinen i Norge fyller nå 25 år og er dermed en del av livmorhalsprogrammet.

– Framover venter vi å se en markant nedgang av HPV-smitte – og de kommende årene kommer det til å bli færre krefttilfeller i de vaksinerte årskullene, ifølge Giske Ursin.

Både Kreftregisteret og FHI tror livmorhalskreft vil være utrydda innen 2039.