– Jeg hadde tatt vaksinen om jeg hadde blitt tilbudt den, sier Vegard Knauserud (23) fra Nord-Odal.

Han studerer til å bli lærer for 5.–10 trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag ved høgskolen Innlandet i Hamar. Som lærer vil han undervise elevene om hvordan vaksinerer fungerer.

HPV er en infeksjon gutter og menn kan få ulike typer kreft av i anus, penis og svelg.

Knauserud visste ikke før nylig at også gutter kan ta vaksinen.

– Det er ikke noe jeg har gått rundt og tenkt på før. Det kan være på grunn av at jeg ikke har visst så mye. Det er urovekkende, den usikkerheten rundt det, at det er noe kanskje vaksinen kan være med å forebygge. Hvorfor har jeg ikke fått det, hvor skal jeg ta det eller burde jeg ta det?

FOKUS PÅ MENN: Vegard Knauserud og Katinka Hughes er begge aktive i studentsamfunnet ved Høgskolen i Innlandet i Hamar. – Jeg synes det er veldig fint at det blir snakket mer om helsen til menn, på et område som har vært mer fokusert på kvinner, sier Hughes. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Vi er kraftig på etterskudd

Det mener i hvert fall professor emeritus og tidligere overlege for kvinneklinikken i Bergen, Ole-Erik Iversen.

– Vi er kraftig på etterskudd når vi fortsatt har veldig mange unge årskull, unge gutter som ikke er vaksinert, forteller Iversen.

Virusinfeksjonen HPV er mest kjent i tilfeller der den fører til livmorhalskreft blant kvinner.

Den spres gjennom seksuell kontakt, og faren for å få et HPV-virus øker om man har flere partnere. Men man trenger bare at én er smittet for å få det.

Hva er HPV? Ekspandér faktaboks Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av rundt 200 ulike typer. Om lag 40 av disse smitter ved seksuell kontakt og infiserer slimhinner. Det er anslått at over 70 prosent av befolkningen får en genital HPV-infeksjon i løpet av sitt seksuelt aktive liv. Svært mange vil ikke merke noen ting, men hos noen utvikler HPV-infeksjonen seg til kreft eller kjønnsvorter. HPV 16 og HPV 18 er til sammen årsak til ca. 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV 31, 33, 45, 52 og 58 til sammen er ansvarlig for om lag 20 prosent av livmorhalskrefttilfellene Hvis man ser bort fra livmorhalskreft, er det estimert at det opptrer om lag 200 tilfeller med HPV-relatert kreft årlig, hvorav ca. 100 tilfeller hos menn. HPV-infeksjon er også årsak til kjønnsvorter. 90 prosent av alle kjønnsvorter forårsakes av HPV-genotypene 6 og 11. Disse genotypene forårsaker ikke kreft. I Norge ble HPV-vaksinen som beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 brukt frem til 2017. Den som brukes i dag beskytter om HPV 16 og 18. Kilde: NHI og Statens Legemiddelverk

Siden 2009 har jenter på 7. trinn fått tilbud om vaksine. Jenter født i 1997 fikk tilbud først, og i 2016 til 2018 ble det også tilbudt til kvinner som ikke hadde fått vaksinen på barneskolen.

For noen var dette allerede for seint:

Vaksinen var utviklet for å beskytte mot livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Men så viste forskningen noe nytt.

– I 2018 vurderte man ny dokumentasjonen dit hen at også gutter ville få økt individuell beskyttelse mot aktuelle kreftformer, og etter en totalvurdering ble det også anbefalt vaksinering av gutter, sier Fredrik Skår i Folkehelseinstituttet ved avdeling for luft-, blod- og seksuell smitte.

Har ønsket vaksine for gutter i ti år

Gutter som er født i 2006 og oppover har dermed fått tilbud om vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. De er 17 år i år.

I 2020 skrev Iversen i tidsskriftet til Den norske legeforening, at for hvert år som går, fratar man 30.000 gutter og menn muligheten til å forhindre kreft.

Han reagerer på at det enda ikke har blitt anbefalt en vaksinering av gutter også eldre enn denne aldersgruppen.

– Det reagerer jeg i dag kraftig på. Og det har jeg argumentert for i ti år. Det er en kjønnsdiskriminerende vaksinasjon, og det synes jeg ikke noe om.

KVINNER FØRST: Professor emeritus og tidligere overlege Ole-Erik Iversen har forsket på kvinnehelse i 35 år. – Det var nok riktig at dette startet som hovedfokus på livmorhalskreft. Det var der kunnskapen kom først, at livmorhalskreft er forårsaket av HPV-infeksjon. Foto: Haukeland universitetssykehus

Han har vært hovedansvarlig for den kliniske utprøvingen av de tre godkjente HPV-vaksinene i Norge.

Den første vaksinen satte de først i år 2000, og omkring 2005 ble også gutter testet.

HPV-kreft for menn har økt

Iversen forteller at etter at man startet å forske på det, har man sett at HPV er årsak til kreft mange andre steder hos kvinner og menn.

– Livmorhalskreften er jo en sykdom som har gått nedover i antall, mens HPV-kreft hos menn har steget betydelig, og kommer til å stige i mange år. Sykdomsbyrden vil, med årene som kommer, være større hos menn enn hos kvinner, forteller Iversen.

Ifølge Skår i FHI er det kreft i anus, penis og svelg som er de er vanligste HPV-relaterte krefttilfellene hos menn. Av de som fikk kreft disse stedene i 2017, var henholdsvis 90, 32 og 77 prosent av tilfellene HPV-relatert.

HPV-relatert kreft øker. Ifølge Kreftregisteret var det 169 mannlige pasienter i 2010, mens 287 pasienter i 2019.

Se også: Dobling av peniskreft

Vurderer vaksine for homofile

Skår i FHI sier at sykdomsbyrden er lavere for menn enn for kvinner og at det derfor ikke er tilbudt noen vaksine for menn født før 2006.

Kunnskapen om HPV-relatert kreft hos menn kom også senere enn for kvinner.

I tillegg er det en viss flokkbeskyttelse av at nesten alle jenter i barnevaksinasjonsprogrammet har fått vaksine siden 2009.

– Det er nå 90 prosent dekning blant kvinner i disse aldersgruppene i barnevaksinasjonsprogrammet, og da vil mange menn få en flokkbeskyttelse fra dette. Det må derimot gjøres en større undersøkelse for å undersøke det totale bildet.

– Det er kommet inn et spørsmål til FHI om man skal anbefale en HPV-vaksine til flere grupper gutter utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, blant annet menn som har sex med menn. Den vurderingen har startet, men er ikke avsluttet fra vår side, sier han.

Han forklarer at det krever en større prosess hvis Folkehelseinstituttet skal gå ut med en anbefaling av vaksinering av flere årskull med gutter.

Iversen mener det er tull.

– Manglende vaksinasjon av gutter og menn opp mot 26 år er i dag ikke saklig begrunnet diskriminering, og dermed forbudt i henhold til loven.

Skår i FHI sier også at de er opptatt av at det gjøres faglige begrunnelser for tilbud om vaksinering. Departementet avventer FHIs vurdering.

AVVENTER: Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkjolt, sier de avventer Folkehelseinstituttets vurdering. Foto: Esten Borgos

– FHI gir en faglig anbefaling på grunnlag av utredingen. Departementet avventer FHIs anbefaling, skriver statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkjolt i en e-post til NRK.

Kan gå over av seg selv

Men det er ingen stor grunn til å bekymre seg om man får en HPV-infeksjon, forsikrer Skår.

– Cirka 90 prosent av infeksjoner med HPV vil gå over av seg selv. Studier som har sett på naturlig forløp av HPV-infeksjon hos menn har vist at halvparten av alle infeksjoner går over i løpet av seks måneder, mens 75 prosent av infeksjonene er gått over innen 12 måneder.

Skår forteller at det gjelder både infeksjoner med høyrisiko HPV-typer og infeksjoner med lav-risiko typer.

Det finnes heller ikke noe screeningprogram som kan se etter forstadier til HPV-relatert kreft hos menn.

– Selve HPV-infeksjonen kan ikke behandles, og det er derfor ikke behov for å teste menn for HPV rutinemessig, avslutter Skår.