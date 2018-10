Lanserte papirposer under NRKs plast-kampanje - visste det var mindre miljøvennlig

– Vi opplevde at det var Kiwi som pusha papirposen. Dette var en profileringssak mer enn noe annet, sier miljøsjef i Coop Norge, Knut Lutnæs.

– Vi var fullt klar over at papir ikke nødvendigvis alltid er bedre enn plast, men det er alltid vanskelig å gå imot en opinion, sier marketingsjef i Kiwi, Jacob Rolland.

I vår kranglet Kiwi og Coop om hvem som kom først med papirposen, men nå vil ingen ha på seg å være pådriveren.

Rolland avviser at Kiwi har pusha papirposen, og viser til at Coop kom med sin bare dager etterpå.

Miljøsjef i Coop Norge, Knut Lutnæs mener de aldri anbefalte kundene å gå over til papirposer da deres ble lansert få dager etter at Kiwi kom med sin. Foto: John Andreassen

Hevder de aldri anbefalte

Etter at en hval fløt inn ved Sotra med magen full av plastposer i fjor, har de fleste trodd at våre handleposer i plast er verstingen. Men som NRK også skrev i vår, er papirposene langt verre for miljøet å produsere enn plast. Dette har nå stadig blitt mer kjent og omtalt.

Lutnæs sier nå at de aldri anbefalte papirposen de lanserte.

Men på Coop sine egne nettsider står følgende i artikkelen da Extras pose ble lansert i april:

– Vi håper kundene benytter handlenett eller papirposer til varene sine, sa Lena H. Jensen, Konsept og Prosjektsjef i Extra.

Kiwi skrev på sine nettsider da de lanserte posen at papirposer skal bidra til å redusere bruken av plastbæreposer. Foto: NTB/Scanpix/NRK

Programmene Folkeopplysningen, Forbrukerinspektørene og redaksjonen i Faktisk.no fastslår at plastposen slår papirposen ned i støvlene – med mindre den havner i naturen. Vi nordmenn er i verdenstoppen på gjenvinning av plast, og mindre enn én prosent av plastposene våre havner i naturen, ifølge rapportene som ligger til grunn.

Denne hvalen satte en støkk i oss nordmenn. Plastposen ble sett på som selve verstingen, men er langt fra det største problemet ifølge Naturvernforbundet. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Men hvorfor lanserte dagligvarekjedene papirposen?

Det som er sikkert er at du må bruke en papirpose 43 ganger før den skal komme like godt ut for miljøet som en plastpose. Både Kiwi og Coop Norge sier nå at de var klar over dette.

– Var papirposene et markedsføringsgrep fordi kundene den gang trodde dette var mer miljøvennlig?

– Vi har hatt papirposer i mer enn 10 år og aldri argumentert for at det er mer miljøvennlig. De har sin plass for de av våre kunder som ønsker å bruke papir, sier Lutnæs.

Hvert år forbruker vi 1 milliard plastposer i Norge. Mange mener det er altfor mye. Hvor bra for miljøet ville det vært om vi bytter til papirposer? Eller bærenett i bomull? Du trenger javascript for å se video. Hvert år forbruker vi 1 milliard plastposer i Norge. Mange mener det er altfor mye. Hvor bra for miljøet ville det vært om vi bytter til papirposer? Eller bærenett i bomull?

– Det var en etterspørsel. Ingen vet heller eksakt hvor mange papirposer som havner i naturen i Norge. Vi skal aldri rette pekefinger mot kundene, svarer Rolland i Kiwi.

– Men hvorfor gi et alternativ som i utgangspunktet er verre for miljøet?

– Fordi noen kunder gjerne vil ha en papirpose, sier Lutnæs i Coop. Det samme svarer Rolland:

– Vi skal aldri fortelle kunden at de ikke har rett. Med tanke på forsøpling er papirposer å foretrekke.

Flere av dagligvarekjedene har profilert seg på papirposer, som er mindre miljøvennlig enn plastposen. Nå kan det se ut til at vi likevel ikke vil ha papir fremfor plast. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Tredoblet salg av papirposer

I september solgte Coop 72.000 papirposer, ti millioner plastposer og drøyt 400.000 handlenett. Dette er en reduksjon i plastposeforbruket på 11 % sammenlignet med september i fjor.

Både Kiwi og Coop har mer lyst å snakke om handlenett:

– Handlenettet har vært en gigantisk suksess, sier Lutnæs. Også Kiwi sier de anbefaler nett.