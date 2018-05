Både barnehager, skoleklasser, bedrifter og organisasjoner var med på den store dugnaden «Hele Norge rydder». Nærmere 40.000 deltok, viser en foreløpig oversikt fra «Hold Norge Rent». I tillegg er det sikkert mange som ikke har registrert seg, men som likevel plukker søppel.

Her finner Venstre-politiker Per A. Thorbjørnsen søppel inne i en busk. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Venstre-politiker Per A. Thorbjørnsen gir alt for å gjøre gatene i Stavanger rene. Under dagens maratonsending fra ryddeaksjonen «Hele Norge rydder», stupte Thorbjørnsen inn i buskene langs veien på Ullandhaug.

– Det ligger så mye søppel her inne. Jeg må ta det, sier han.

Etter å ha romstert flere minutter inne i buskene, fikk politikeren hjelp av MDG-politiker Torfinn Ingeborgrud til å komme seg ut. Men stuntet i buskene førte til at Thorbjørnsens jakke revnet.

– Ja, jakken røyk, men det var absolutt verdt det. Søppelet i de buskene hadde aldri blitt ryddet, om jeg ikke hadde hoppet inn, konkluderer han.

I typisk vestlandsvær troppet Thorbjørnsen og flere av de fremtredende Stavanger-politikerne opp for å plukke søppel.

– Det er ille. Dette er boss som folk kaster fra seg, som vi nå går å samler opp. Denne dagen bør ikke vær en dag der vi skryter av at vi rydder. Men en påminnelse om at folk ikke må kaste så mye dritt i naturen. Noen må plukke dette opp.

Severin Løwø Nåden og Endre Egeland fra 6A på Buøy skole, fant en symaskin som var dumpet i sjøen. Foto: Buøy skole

På Buøy i Stavanger, var elevene ute i flere timer i dag for å samle søppel. Blant tingene de fant dumpet i sjøen, var en gammel symaskin.

Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt

I dag, torsdag 3. mai, var det ryddedugnad i hele landet.

Ryddet du i dag? Slik deler du dine bilder fra ryddedugnaden.

Skoler, idrettslag, bedrifter, familier, kameratgjenger og mange flere har sagt de skal plukke søppel.

Alle NRKs distriktskontorer var med på aksjonen, og den ble dekket på radio, TV og nett i hele dag.

Og det er ikke slik at du trenger å bruke hele dagen på å rydde. Vårt motto er: «Ingen kan ta alt – alle kan ta litt».

Plokkaton er i gang Du trenger javascript for å se video.

En rydderunde etter jobb kan være nok!

Se forskjellen før og etter

John Arne Lorenz fra Mandal tok en runde og ryddet søppel på Byremo i Audnedal kommune.

– Jeg samlet en halvfull søppelsekk på min runde, forteller Lorenz, som kjører buss i sørlandsruta.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter bussjåføren kom elevene ved Byremo ungdomsskole og fortsatte ryddingen rundt skolen på Byremo.

I Florø gjorde dykkere et interessant funn i havnebassenget i går. Da de skulle samle inn planter og dyr til et akvarium, fant de et sexleketøy stikkende opp fra sjøbunnen.

Fant revolver under ryddingen

Elever fra Landås skole fant en gammel pistol da de drev med rydding ved Ulriken bydelssenter i Bergen.

Denne revolveren fant elevene på Landås skole. Foto: Privat

Elevene tok den med til læreren, som ringte politiet. Politiet bekrefter til NRK at de oppretter en sak på funnet.

Se! Så mye plast!

1. til 4. klasse ved Vevring skule ryddet stranden i Redalen og på Gryta. Det endte med at de plukket tolv sekker med søppel på 1,5 time.

Elevene ved Vevring skule ryddet langs fjorden. Foto: Nadine Ranke

I Sogn og Fjordane har mange skoler, barnehager, familier, bedrifter og lag og organisasjoner bidratt til å gjøre fylket rent i løpet av dagen.

Sjøløva Amy plukker boss

På Akvariet i Bergen bor sjøløva Amy. Hun har lært seg å plukke plast i bassenget og legge det i en bøtte.

– Det startet som et triks til showet som Amy har for de besøkende. Men hun likte det så godt at hun nå plukker opp boss som havner i bassenget ellers også, forteller direktør Geir Olav Melingen.

Sjøløva Amy plukkar boss Du trenger javascript for å se video.

I et lite basseng med blågrønt vann plasker den syv år gamle sjøløva rundt fra dam til dam. Plutselig bli en grønn plastflaske og en tom skinkepakke kastet ut av vannet.

Gir de ansatte fri for å rydde

Oljeselskapet DEA Norge ga alle de 100 ansatte tilbud om å få fri fra jobb etter lunsj, om de ble med og ryddet.

– Vi har bestilt buss og reiser ut til Tungenes i Randaberg etter lunsj. Her skal vi rydde langs kysten.

I buskene utenfor kontoret til DEA Norge gjemte det seg mye søppel. Det fikk Annette Gillebo og Kjetil Hjertvik raskt erfare. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Hjertvik oppfordrer andre bedrifter til å gi deres ansatte samme mulighet.

– De fleste hos oss er aktive brukere av naturen. Da er det helt topp at både vi som selskap og enkeltpersoner kan bidra.

Fylte posene med søppel

Elevene på Våland skole i Stavanger har også vært ute å ryddet.

– Å nei, jeg fant noe. Jeg skal ha det! roper Henriette (9).

Ni år gamle Henriette (i midten) har allerede vært ute å ryddet med klassekameratene. I ettermiddag skal hun ta med seg familien på en rydding i nærmiljøet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sammen med klassekameratene på 4. klasse ved Våland skole i Stavanger var hun nylig ute og ryddet. De ivrige elevene bidrar gjerne til å gjøre nærmiljøet rent.

– Jeg har sett at det er mange som kaster plast. Hvis vi mennesker ikke er flinke nok til å passe på naturen, så vil det gå utover oss og alle dyrene som bor i den, mener hun.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold