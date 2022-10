– Jeg visste ikke at jeg var så påvirket som jeg er, sier Ina Eriksen fra Larvik.

21- åringen vil gjerne leve etter «My 5-am morning routine» og bli «That girl». Det går opp for henne mens hun snakker med NRK.

– Jeg har skrevet inn i Google-kalenderen min at jeg skal stå opp klokken 06 hver dag. Det handler om disiplin og det har jeg, sier hun.

Opp klokken 05 og smil

Oppskriftene ligger på TikTok og YouTube.

«My 5-am morning routine»-videoer fra influensere over hele verden, treffer sine disipler i milliontall.

I en av videoene ringer en mobilklokke i en lekker leilighet et sted i USA. Klokken er 05 når en slank, ung kvinne lar føttene svøpes i et par myke tøfler og går til badet.

«Good morning, its time to brush my teeth and do my faceroutine», sier hun blidt til mobilkameraet sitt mens hun ser i speilet.

Hun rer sengen sin pent «to be productive», tenner et duftlys og går til kjøkkenet.

«Lets grow that positive mindset», sier en annen mens hun lager seg en grønn te med et hint av koffein.

My 5- am morning routine-videoer får millioner av treff. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Det er tid for å manifestere. Hun skriver ned dagens mål for å bli den beste utgaven av seg selv.

Klokken er 05.30 og nå skal hun trene. Hun tar på seg «a cute workout-set».

Økten på treningssenteret gjør hun med innsats. Så kjører hun hjem, dusjer og gjør seg klar for jobb.

Det er ofte slik videoene er. Noen blir sett av flere millioner.

– Jeg kan bruke mange timer på å stirre på slike videoer på mobilen, sier Eriksen.

Disiplin og struktur

NRK utfordret Eriksen til å filme seg selv being «That girl.» Se hvordan det gikk lenger nede i saken.

Ifølge forsker Steffen Krüger ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, handler det om å ta tak i egen skjebne.

– Vi tiltrekkes av det disse videoer lover. De har en magisk formel for å bli bedre, tynnere og fittere enn før, sier han.

– Kan dette være positivt?

– Influenserne selv vil jo være positive. De vil hjelpe andre til å leve som dem og ta kontroll, men samtidig er de også veldig egoistiske og promoterer ekstrem hard disiplin, sier forskeren.

Forsker Steffen Krüger ved UIO kommenterer hvorfor disse videoen er så populære. Foto: PRIVAT

– Nærmest umulig å leve etter

Det er i hovedsak utenlandske influensere, spesielt fra USA, som regjerer i dette markedet.

Monica Nyhus og Therese Lien Andresen er to norske influensere med flere tusen følgere hver på Instagram og TikTok.

– Jeg synes dette er spinnvilt og jeg tror ikke det er helt ekte. Jeg tror ikke det holder å leve slik i flere år, sier Nyhus.

– Å stå opp klokken fem er ikke noe problem i seg selv, men skal du gjøre det hele tiden må du være i seng til klokken 22 hver kveld, sier Lien Andresen.

Monica Nyhus (34) er influenser og bor i Kristiansand. Hun kan ikke tenke seg å leve etter 5 am rule. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

De tror selv at de kunne fått flere følgere med å vise frem en slik livsstil.

– Jeg tror alle nye ting vil få publikum, men det må ikke bli for ekstremt, sier Nyhus.

– Jeg tror det er mange bedre måter å gjøre dette på. Dette føyer seg inn i rekken av usunne forbilder. Det er ikke normalen, sier Lien Andresen (34) bestemt.

Therese Lien (33) fra Moss. Hun er influenser og har gjort suksess med å vise livet ufiltrert på Instagram. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– En innebygd disiplin pisk

– Hver enkelt må finne sin balanse og ta litt eierskap til en slik trend og føle at det gir dem mestring, fremfor at de er slaver i et egenskapt hamsterhjul.

Det sier fysisk- og mentaltrener Pia Seeberg.

Hun opplever at unge jenter blir for strenge med seg selv og motiveres til økt kontroll av disse videoene.

– Det problematiske er at trenden henvender seg mot unge jenter som allerede er flinke til å utøve selvdisiplin og heller trenger å høre de kan slappe av og nyte livet, sier Seeberg.

Fitness- og mentaltrener Pia Seeberg frykter at 5-am trenden skal legge ytterligere press på unge om å være enda flinkere i alt. Foto: Skjermdump

Mange er altså kritiske til trenden. Men tilbake til Ina Eriksen, som allerede har innarbeidet noen rutiner som går igjen i videoene som blir delt: