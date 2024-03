– Jeg lærte noe i dag som føles ulovlig å vite, sier Erika Tham i en video på TikTok.

Den er sett 7,7 millioner ganger.

Du har kanskje hørt om

«love bombing» og «breadcrumbing»?

«Pennymetoden» er en kombinasjon av disse to. Den går ut på å manipulere den du dater slik at de tvinner deg rundt lillefingeren, uten at du merker at de gir mindre og mindre i relasjonen.

Blir du forvirra av alle disse begrepene? Her er noen forklaringer:

NRK forklarer Har du hørt disse begrepene? Har du hørt disse begrepene? Love bombing Love bombing eller kjærlighetsbombing går ut på å gi en person mye oppmerksomhet, beundring og kjærlighet, ofte ved å gi komplimenter, løfter og eller gaver, for så å trekke seg tilbake.

Kilde: Psychology today Har du hørt disse begrepene? Breadcrumbing Når partneren bare tilbyr smuler, forvirrer og ikke prioriterer deg. De som praktiserer det har en tendens til å tilby den andre parten den nødvendige oppmerksomheten for å holde ham eller henne hektet, men ikke nok til at forholdet går fremover. Kilde: Veien til helse Har du hørt disse begrepene? Penny­metoden Partneren ser deg som en sparegris. Til å begynne med investerer de 100 prosent. Etter litt tid går de ned til 90. Du merker en forskjell, men ikke nok til å ta det opp. Da går de opp igjen til 95. Slik fortsetter det til de bare trenger å gi «pennies». Kilde: Psychology Today Har du hørt disse begrepene? Hekt Et hekt er et hjelpesløst, men destruktivt forhold preget av forvirring og uavklarhet fra begge sider. Et alvorlig hekt kan defineres som en nervøs, romantiserende, tvangsmessig opptatthet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhengighet. Kilde: Hekta på et håp om kjærlighet av Sissel Gran Har du hørt disse begrepene? Situationship En romantisk eller seksuell relasjon mellom to mennesker som er udefinert og uforpliktet. De er ikke kjærester, men de er mer enn venner. Kilde: Dictionary.com Forrige kort Neste kort

Skjer med veldig mange

Juli Sofie P. Svendsbø (23) og Martine Olsen Steig (23) har selv ikke blitt utsatt for «pennymetoden», men forteller at de har opplevd lignende datingmetoder.

– Det finnes gutter som holder deg i et situationship i seks måneder uten at det blir noe. De bare holder deg der. Det skjer med veldig mange.

Det har hun opplevd selv.

– Da jeg sluttet å være interessert, kom han tilbake. Det ble et bånd på en måte, sier Svendsbø.

Juli Sofie P. Svendsbø (23) mener «pennymetoden» høres helt dust ut. – Det er objektivering av jenter og det må bare kuttes ut. Foto: Per-Kåre Sandbakk / nrk

Både Svendsbø og Steig har kjærester i dag, men forteller om venninner som har opplevd lignende.

– Jeg har venninner som blir kjempeglad for å få et glass med vann, sier Steig.

Steig og Svendsbø sjekker ut «pennymetoden» på TikTok. De sier det minner om mye de har hørt før. Foto: Per-Kåre Sandbakk / nrk

De tror også jenter bruker slike manipuleringsteknikker.

– Det er ikke bare noe guttene skal ha på seg, sier Svendsbø.

Samtidig påpeker hun at i deres gjeng er det bare jenter som har blitt utsatt for det.

Har du opplevd manipulering når du dater? Ja ofte Jeg har opplevd det en sjelden gang Jeg har aldri opplevd det Vis resultat

Minner om pengespill

– Selvfølgelig er det manipulering, sier Eva Tryti.

Hun har jobbet som psykolog i nesten 30 år, og forteller at «pennymetoden» bygger på en adferdsteori som kan minne om pengespill.

Formålet med metoden er å få den andre personen hekta.

– Du vet ikke når belønningen kommer. Det er derfor det blir avhengighetsskapende.

Tryti sier det vil fungere som et hekt til slutt.

– Jo mindre du får, desto mer drømmer du om hvordan det var.

Lett å gå i fella

Nikoline Edvardsen (19), Martine Bram (21) og Sunniva Vanglo (21) forteller at det er mange trender på TikTok som handler om å få motparten hektet.

– Det har kommet mange uttrykk og oppskrifter innenfor dating, sier Bram.

– Det er sykt usunt hvis dette blir en standard for hvordan man skal oppføre seg, mener Edvardsen.

MER OBS: Studentene har blitt mer obs på manipuleringsteknikker i dating de siste årene. Foto: Helene Myre / nrk

De sier de holder seg unna hvis de merker tendenser til manipulering hos den de dater.

– Det var lett å gå i fella da jeg var yngre, men nå føler jeg at jeg trekker meg veldig fort unna hvis jeg oppdager de røde flaggene, sier Edvardsen.

OPPMERKSOM: Edvardsen har blitt mer oppmerksom på å se om daten manipulerer eller ikke. Foto: Helene Myre / Nrk

Trolig alltid eksistert

Eva Tryti sier manipulering innenfor dating trolig alltid har eksistert, men at det periodevis blir en trend.

TIKTOK: Videoen av Erika Tham som forklarer en manipuleringsmetode som blir brukt i dating har 7,7 millioner visninger. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det finnes ulike manipuleringsteknikker. Gjennom tidene har teknikkene og de som bruker dem blitt kalt ulike ting.

Psykologspesialisten sier det også skjer i mange aldersgrupper.

– Og det går på tvers av kjønn. Det er ikke bare jenter som blir lurt. Virkelig ikke. Jeg ser mye av dette.

HEKTA: Psykologspesialist Eva Tryti forklarer hvor lite som skal til for å bli hekta. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun forklarer at «pennymetoden» og andre lignende metoder handler om å holde noen på kroken.

– Når du trekker deg unna, så begynner de å lovebombe igjen. Da får du plutselig alt du drømmer om.

«Kanskje dette er riktig person? Kanskje han elsker meg likevel?» Eva Tryti om lovebombing

Samfunnet mer narsissistisk

Tryti forteller at hun hjelper mange med å komme seg ut av en manipulerende romantisk relasjon.

– Kan folk gjøre dette ubevisst?

– Ja, hvis man er vant til å manipulere så vil det bli automatisert. Man tenker ikke over hvilken teknikk man bruker, man bare gjør det. For da får man det man vil ha. Men de fleste av oss er ikke sånn.

– Det er nesten som man må avvendes, på samme måte som med pengespill eller alkohol. Eva Tryti Psykologspesialist

Psykologspesialisten sier det kan være ulike grunner til at folk tyr til slike metoder.

Hun påpeker at samfunnet har blitt mer narsissistisk.

– Folk kan bli påvirket sosialt og lære seg til å oppføre seg overfladisk og utnyttende. Noen føler også at de ikke klarer å finne noen på vanlig måte.

TRENDER: Tryti tror at et mer narsissistisk samfunn har gjort til at manipuleringsteknikker trender igjen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Men hun er tydelig på at det ødelegger ekte kontakt og tilknytning.

Hvis du frykter at du står i en romantisk relasjon som er ødeleggende, anbefaler psykologspesialisten å oppsøke en fagperson som kan forklare deg hva det er, og hjelpe deg ut av det hvis det er det du ønsker.

Andre steder du kan få hjelp: Ekspander/minimer faktaboks Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Døgnåpen hjelpechat: sidetmedord.no

Blå Kors chat for unge: snakkompsyken.no

Kors på halsen fra Røde Kors: 800 33 321

Kors på halsen chat: korspåhalsen.no

Ved akutte tilfeller, ring 113