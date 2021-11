– Han er sikta for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp, sier politiadvokat Hans Olav Røyr.

I flere måneder har politiet holdt kortene tett til brystet. Nå går etterforskningen mot slutten.

Seks-sju etterforskere har jobbet fulltid med saken. Fire fra Kripos.

Det var Statens helsetilsyn som ba politiet om å reise straffesak mot sykehuset.

I april i år siktet politiet Sørlandet sykehus for lovbrudd.

Men i løpet av etterforskningen har også legen selv blitt sikta.

– Ja, ut fra det som har kommet frem, har vi funnet grunnlag for det, sier Røyr.

Mange feiloperasjoner Ved sykehuset i Flekkefjord ble pasienter over flere år feiloperert av en lege som ikke var ortoped. Ledelsen visste han ikke hadde denne spesialistutdanningen.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand for at han skulle ta spesialiseringen. Der fikk han stor frihet, og fortsatte å feiloperere.

Etter NRKs avsløringer har 450 pasienter krevd en ny vurdering. Systemsvikt og lovbrudd Etter NRKs avsløringer, satte Statens helsetilsyn i gang en omfattende granskning av Sørlandet sykehus og legen. De konkluderte med flere lovbrudd, og grov systemsvikt.

Legen som feilopererte, mistet autorisasjonen. Han innrømmet aldri noen av feilene. Straffesak Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven.

Agder politidistrikt har tatt ut siktelse mot både sykehuset og legen som feilopererte. Etterforskningen pågår fortsatt.

Han vil ikke komme inn på hva som gjorde at legen ble sikta.

NRK har opplysninger om at en viktig del av etterforskningen nå har vært å finne ut om mannen er kirurg. Og om han i det hele tatt er lege.

– Det er en alvorlig sak. Vi har brukt betydelige ressurser, noe som viser alvoret, sier Røyr.

Strafferammen for det legen nå er sikta for, er inntil tre måneders fengsel. Sykehuset kan bli straffet med foretaksbot.

Finn Åge Olsen, Margret Annie Gudbergsdottir, Åse Vegge og Svein Are Auestad er alle feiloperert av den samme legen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Nekter avhør

I elleve år jobbet han som overlege i ortopedi ved Flekkefjord sykehus uten å være utdannet ortoped. Det visste og godtok ledelsen.

Pasienter ble skadet for livet. Flere har dødd som følge av feil behandling.

Sykehuset trodde mannen var traumekirurg, til tross for at det ikke var papirer på dette.

Granskingen har vist at det var han ikke.

Kasakhstaneren dro tilbake til Tyskland før Helsetilsynets gransking var ferdig i januar i år. Der jobba han før han kom til Flekkefjord i 2008.

NRK vet at politiet har hatt problemer med å få tak i mannen.

Politiet vil ikke svare direkte på om mannen har vært etterlyst.

– Men det er vanskeligere å finne noen som befinner seg i Tyskland, sier Røyr.

Politijurist Hans Olav Røyr sier legen har blitt siktet i løpet av etterforskningen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Politiet skal nå ha kontroll på legen, og hvor han oppholder seg.

Men han har hele tiden nekta å bli avhørt.

– Han har ikke villet la seg avhøre, men vi har et ønske om å få det til før etterforskningen er ferdig.

Mannen har fått oppnevnt en forsvarer, Carl Henning Leknesund.

– På det nåværende tidspunkt har jeg ikke kommentarer å komme med. Det får vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier han.

Legen har ikke innrømmet feil i noen av tilsynssakene mot han.

Kripos

Politiet har tatt utgangspunkt i åtte pasientsaker.

Dette er de samme sakene som Helsetilsynet gransket.

Det er tatt svært mange avhør. Sykehusdirektøren, pasienter, sykehusledelsen og kolleger av legen.

To avhørseksperter på helsesaker fra Kripos har blitt brukt til dette.

Kripos har også brukt sin ekspertise for å analysere de store mengdene informasjon som er i saken.

Saken kan bli sendt til påtalevurdering uten at legen er avhørt.

Sykehusdirektør Nina Mevold og styreleder Bjørn Walle. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehusdirektør Nina Mevold har vært øverste leder siden høsten 2018. Legen ble overført til Kristiansand i 2019, etter at flere av feiloperasjonene var kjent.

Legen selv er nå sikta for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp i perioden du har vært direktør. Hva tenker du om det?

– Det tar vi til etterretning.

Sørlandet sykehus blir etterforsket av Kripos. Hvordan kjennes det?

– Så lenge etterforskningen pågår, kommenterer jeg ikke dette.

Glad for siktelse

Margret Annie Gudbergsdottir har selv anmeldt legen som feilopererte henne. Hun er i dag helt ufør. Foto: Privat

Margret Annie Gudbergsdottir har vært helt ufør siden legen opererte hånda hennes i Kristiansand i 2019.

– Jeg meldte han til politiet, og jeg er glad de har siktet han.

Hun lever med konstante smerter natt og dag.

– Jeg vil ikke at andre skal gå gjennom det samme som jeg har opplevd de siste to årene. Jeg er takknemlig for at politiet i Kristiansand har tatt dette på alvor.

Utdannet ved krigsskole

Ifølge papirene NRK tidligere har fått fra helsemyndighetene, ble mannen utdannet ved en krigsskole i hjemlandet Kasakhstan. Han fikk så jobb i Tyskland.

Han kom til Flekkefjord i 2008, men fikk ikke godkjenning som kirurg i Norge før i 2015.

Den seks år lange etterutdanninga som ortoped, hadde han ikke på noe tidspunkt. Likevel søkte han om norsk godkjenning også som ortoped.

Han fikk avslag, men fikk likevel fortsette som overlege i ortopedi med velsignelse fra ledelsen ved Sørlandet sykehus.