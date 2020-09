Omstridt lege fikk større ansvar enn han skulle – sykehuset trodde han var traumekirurg

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus svarer følgende:

Rapporten kritiserer rekrutteringsprosessen av leger i Flekkefjord. Hvordan vil dere svare på denne kritikken?

– Rapporten viser til at vi har dokumentert at legene har norsk godkjent autorisasjon og norsk godkjent spesialisering. Så sier den at vi gjennomfører referanseintervjuer, men arkiverer ikke notater fra disse.

Rapporter fra revisjoner og tilsyn har stor læringsverdi for klinikken, som utgangspunkt for forbedring. Vi har gode rutiner for ansettelser i sykehuset. Rapporten gir noen anbefalinger om forbedringer som vi nå gjennomgår. Vi gjennomgår særlig våre rutiner for dokumentasjon i rekrutteringsprosessen.

Rapporten mener dere har manglet oversikt over hvilken kompetanse legene i Flekkefjord har hatt. Hva er deres kommentar til det?

– Vi har oversikt over våre medarbeideres kompetanse og at de har godkjent autorisasjon og spesialistgodkjenning. Vi innfører i disse dager en elektronisk kompetanseportal for alle yrkesgrupper. Denne gir oss enda bedre oversikt over medarbeideres kompetanse og den sikrer like kompetansekrav for medarbeidere med samme type oppgaver på tvers av avdelinger og klinikker.

Rapporten mener rammene rundt legen var for dårlige da han var LIS i Kristiansand. Hva er deres kommentar til det?

– Mars 2019 innførte alle helseforetak ny spesialiststruktur for leger. Dette arbeidet pågår ennå. Rapporten fra Konsernrevisjonen peker på konkrete forbedringstiltak, og vi jobber aktivt med disse. Flere tiltak vil være nyttige for alle klinikker og avdelinger som har ansvar for utdanning av spesialister. Her er den elektroniske kompetanseportalen et viktig verktøy for å dokumentere både veiledning og kompetansekrav.

Da legen som nå granskes ble overført fra Flekkefjord til Kristiansand for å utdanne seg innenfor ortopedi, trodde avdelingslederen at han var traumekirurg, noe som ikke stemmer. Hvordan oppsto denne feiloppfatningen?

– Dette er noe vi undersøker. Det er ingenting i den skriftlige dokumentasjonen som forelå, som tilsa dette.

Da Helse Sør-Øst gransket den mye omtalte legen ved Flekkefjord sykehus, fant de ingen dokumentasjon fra ansettelsen. De har heller ikke full oversikt over dette for legene som jobber der i dag. Kommentar til dette? Hvorfor har ikke sykehuset dokumentert dette på en bedre måte?

– Vårt personalsystem sikrer automatisk sjekk mot helsepersonellregisteret. Helsedirektoratet forvalter Helsepersonellregisteret som gir norske helseinstitusjoner oversikt over alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell. Ved oppslag i registeret får helseinstitusjoner kvalitetssikret bekreftelse på godkjent norsk legeautorisasjon og godkjent norsk spesialisering.

– Referansesjekk er altså gjennomført ved rekruttering til Flekkefjord, men ikke systematisk arkivert. Arkivering av referanseintervjuer og eventuelle attester, er et område konsernrevisjonen anbefaler oss å gjennomføre. Dette er blant de funnene vil vi følge opp.