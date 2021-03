– Jeg kan bekrefte at vi har politianmeldt Sørlandet sykehus, sier fagsjef i Statens helsetilsyn, Toril Sagen.

Hun vil ikke kommentere innholdet i den 90 sider lange påtalebegjæringen. NRK har bedt om innsyn, men foreløpig ikke fått det.

Det er bare i svært spesielle tilfeller at helsetilsynet går til anmeldelse, og ber om påtale. Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

– Det er ikke ofte vi politianmelder et foretak, sier Sagen.

Mer vil ikke Statens helsetilsyn si om saken.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ble det begjært påtale i 0,7 prosent av tilsynssakene med uforsvarlighet.

Administrerende direktør, Nina Mevold, var ukjent anmeldelsen før NRK tok kontakt. Hun ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Knusende rapport

I nesten ett år har Helsetilsynet gransket Sørlandet sykehus og en lege som har feiloperert en rekke pasienter.

Først i Flekkefjord. Deretter overførte ledelsen han til Kristiansand.

NRK avslørte at han fortsatte å feiloperere.

Rapporten kom i januar. Den slo fast at sykehuset har drevet uforsvarlig. Legen ble fratatt autorisasjonen.

Han jobbet elleve år som overlege i ortopedi ved sykehuset i Flekkefjord. Men han var ikke ortoped.

Noe ledelsen visste og godtok.

Pasienter har blitt uføre. Flere har dødd etter feilbehandling fra legen.

Til sammen har 450 pasienter krevd om en ny vurdering etter å ha blitt operert.

Margret Annie Gudbergsdottir er en av dem som ble feiloperert. Hun har også anmeldt Sørlandet sykehus på eget initiativ. Foto: Privat

Tidlig i etterforskningen

Statens helsetilsyn nøyer seg ikke med rapporten som konkluderte med grov systemsvikt.

5. februar ble det sendt en påtalebegjæring.

Det er en omfattende anmeldelse, ifølge politiet i Agder.

Helsetilsynet ber politiet reise straffesak mot sykehuset.

Etterforskningen er i en tidlig fase, og det er lite politiet vil si.

– Anmeldelsen er rettet mot foretaket, sier jurist Hans Olav Røyr i politiet.

Kan det bli siktelser mot personer?

– Det er altfor tidlig å si. Anmeldelsen går på foretaket.

I slike saker er det i utgangspunktet snakk om en foretaksstraff. En bot.

Finn Åge Olsen ble operert av legen i Flekkefjord. Han måtte amputere beinet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Avviksmeldinger og varsler

Flere tilsynssaker mot legen ble avgjort i slutten av 2018. Da hadde direktør Nina Mevold tiltrådt jobben som administrerende direktør.

NRK skrev flere saker om feiloperasjonene. Det var et stort mediefokus på denne legen.

I årevis hadde han vært et problem i Flekkefjord.

Det viser de mange avviksmeldingene og varslene mot han. Han skjelte ut kolleger og droppet sjekkliste for trygg kirurgi.

Til tross for hans historikk, fikk han stor frihet i Kristiansand.

Han er involvert i rundt 16 tilsynssaker.

Administrerende direktør Nina Mevold visste ikke at Sørlandet sykehus var anmeldt av helsetilsynet før NRK tok kontakt.

Hun vil ikke kommentere anmeldelsen eller gi noen uttalelser.

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen som skriver i en e-post:

«Vi tar til etterretning at Statens helsetilsyn har politianmeldt sykehuset. Det er alvorlig. Vi avventer en henvendelse fra politiet og vil samarbeide med dem om dette. Aktuell straff for et helseforetak er en foretaksbot.»