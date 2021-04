Politiet har siktet Sørlandet sykehus etter feiloperasjoner

Nyhetstips 03030 Har du tips eller opplysninger om feiloperasjonene? Tips oss!

Tidligere i år ba Statens helsetilsyn politiet om å reise straffesak mot Sørlandet sykehus.

Det skjedde som følge av mange feiloperasjoner og grov systemsvikt.

Slike lovbrudd kan straffes med bøter eller fengsel på inntil tre måneder.

Politiet bekrefter at det er tatt ut en siktelse.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til etterforskningen, sier politiadvokat Hans Olav Røyr.

Margret Annie Gudbergsdottir er en av dem som ble feiloperert i Kristiansand. Hun har også anmeldt Sørlandet sykehus på eget initiativ. Foto: Privat

Direktøren vil ikke kommentere

En lege jobbet i elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped.

Mange pasienter endte som uføre på grunn av grove feiloperasjoner.

Noen døde av feilbehandlingen.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand. Dette var godkjent av administrerende direktør, Nina Mevold.

Feiloperasjonene fortsatte.

Mevold vil ikke kommentere siktelsen. Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen svarer at det er fagdirektøren som skal uttale seg.

Hun vil ikke uttale seg om siktelsen går på personer i ledelsen.

Svein Are Auestad ble feiloperert av legen etter at han ble overført til Kristiansand. Foto: Privat

Fagdirektør Susanne Hernes skriver i en pressemelding:

– Dette er en alvorlig sak. Vi vil bistå politiet i deres etterforskningsarbeid og gi dem tilgang til den dokumentasjonen de etterspør.

Heller ikke styreleder Bjørn Walle vil kommentere siktelsen.

Han viser til pressemeldingen fra sykehuset.

Finn Åge Olsen, Åse Løkken Vegge, Margret Annie Gudbergsdottir og Svein Are Auestad er alle feiloperert av legen. Sammen med flere andre, har de gått til erstatningssak. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har hele tiden håpet på at ledelsen må gå

Finn Åge Olsen fra Lyngdal har stått i fronten for de feilopererte. De har også politianmeldt.

Han er glad det nå er tatt ut siktelse:

– Dette viser at saken er veldig alvorlig. Vi har hele tiden håpet på at ledelsen må gå. Kanskje vi da kan få litt tiltro til sykehussystemet igjen.

Sammen med flere andre pasienter, har han reist erstatningssak mot sykehuset.

Han forteller at lista over de som vil bli med, vokser for hver dag.

Det kan ende med et omfattende søksmål.

Blant dem som vil kreve erstatning fra sykehuset, er også etterlatte av pasienter.

450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av denne legen, og en annen lege som jobbet i Flekkefjord.

Uvanlig

Det er bare i svært spesielle tilfeller at helsetilsynet går til anmeldelse, og ber om påtale. Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ble det begjært påtale i 0,7 prosent av tilsynssakene med uforsvarlighet.