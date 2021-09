KrF vaker rundt sperregrensa: – Dette skal vi «pittlaren meg» dra i land

– Dette skal vi «pittlaren meg» dra i land, sier nestleder Olaug Bollestad.

Stemninga går fra jubel til fortvilelse hos KrF, fra fortvilelse til jubel.

KrF ligger like rundt sperregrensa, ifølge Valgdirektoratets prognose.

Dersom det endelige resultatet ender under 4 prosent er det krise for partiet.

Statsråd Dag Ulstein demonstrerer at partiet ligger tett på sperregrensen under mandagens valgvake i Bergen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Kan miste mange mandater

Det betyr at KrF kan miste 6 av dagens 8 stortingsrepresentanter, ute av kampen om de 19 utjevningsmandatene.

Det kan da ende med at partiet kun får inn Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad på Stortinget.

Bollestad nekter å se for seg et KrF under sperregrensa:

– Vi har jobba så ekstremt bra som lag. Dette skal vi klare!

Reddet i siste liten

Ved forrige stortingsvalg havnet partiet på 3,9 prosent på denne første målingen. Da karret partiet seg opp til 4,2 prosent i løpet av kvelden.

KrF sikret seg da 5 av 19 utjevningsmandater.

I Agder stakk partiet av med begge to.

Etter lang tid nede på 3-tallet i oppslutning, tok KrF et lite steg opp mot sperregrensen i høst.

Hareide med høye skuldre

KrF-statsråd Knut Arild Hareide legger ikke skjul på at skuldrene er høyt oppe.

– KrF har normalt lavere oppslutning blant forhåndsstemmene, og i 2017 klatret vi over i løpet av kvelden. Vi har greid en mobilisering på slutten. Jeg er blitt mer og mer optimistisk utover valgkampen.

– Men, kan dette være din siste valgvake?

– Det kan det bli. For meg er det viktigste hvordan det går for KrF. Og så håper jeg regjeringen får fornyet tillit, sier Hareide.

Den tidigere partilederen er forberedt på at KrF-hatten legges på hylla i kveld.

– Ved valg kan det skje et skifte. Det må vi være forberedt på. En epoke i mitt liv kan være over i kveld.

– En varslet avvikling

På et gjennomsnitt av nasjonale målinger i september nådde KrF 4,0 prosent, ifølge Poll of polls.

I år har godt over 1,6 millioner personer stemt på forhånd.

Det er over 42 prosent av de som har stemmerett og soleklar rekord.

I tillegg er en del av stemmene fra valgdagen, der stemmelokalene stenger før klokka 21, ferdig opptalte.

– Ropstads seier over Hareide var en seier for det regionale KrF, ikke for det nasjonale KrF. Dette er historien om en varslet avvikling, enten partiet ender like over eller like under 4 prosent, sier kommentator i kultur- og debattidsskriftet Samtiden Edvard Lysne.

Han mener 2021-valget er i ferd med å vise at grunnfjellet forvitrer.

– KrF er ikke lenger et nasjonalt, politisk parti. Dagens KrF er i all hovedsak et regionalt parti med ein tung base, som så vidt løfter dem over grensa, mener Lysne.