Sjubarnsmor dømt til 21 års forvaring

Elisabeth Terese Aaslie er dømt til lovens strengeste straff for to overlagte drap; 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Kvinnen ble funnet skyldig i å ha tatt livet av sin egen far , Øyvind Terje Olsen i 2002 og sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014.

Tiltalte holder opp et trusselbrev hun hevdet å ha mottatt i forbindelse med farsarven. I retten innrømmet hun at hun selv sto bak brevet. Foto: Privat

Sjubarnsmora viste ingen åpenbare følelser da hun fikk dommen på 21 års forvaring. Hun er iført en turkis hettegenser, og følger oppmerksomt med når dommeren leser opp den over 60 sider lange dommen.

Lagdommer Erik Holth begynte opplesning av dommen kl. 09.00 i Agder lagmannsrett.

Sjubarnsmora ble, i likhet som i tingretten, dømt til lovens strengeste straff. Hun er tiltalt for å ha dopet ned og druknet sin far i badekaret, og for å ha dopet ned og kvalt ekssamboeren på et hotellrom. I tillegg ble hun dømt for å ha dopet ned en annen ekskjæreste tre ganger i tiden forut for det siste dødsfallet.

Sjubarnsmora er dømt til å betale de to mindreårige sønnene hun har sammen med avdøde Øystein Hagel Pedersen 250.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Kvinnen har hevdet at hun er uskyldig, og forsvarer Olav Sylte har krevd full frifinnelse. Han har ment at bevisene etter den mer enn tre år lange hemmelige etterforskningen ikke kunne utelukke at dødsfallene var ulykke eller selvdrap.

Øyvind Terje Olsen ble funnet skoldet i sitt eget badekar i 2002. Foto: Privat

Tiltalte har slitt med personlighetsforstyrrelser helt siden tenårene, ifølge dommen som leses opp i Agder lagmannsrett.

Påtalemyndigheten mener derimot at sjubarnsmora har planlagt begge drapene god tid i forveien, skaffet piller og hatt en klar plan. Det gikk tolv år mellom dødsfallene, men aktoratet mener metoden er den samme; neddoping og deretter blokkering av luftveiene.

I lagmannsretten er det fem «vanlige» sørlendinger som er meddommere, mens det er to fagdommere. For at tiltalte skal bli dømt, må minst fem stemme for dette, og en av disse må være fagdommer.

Undercoveragent

Etterforskningen av kvinnen har vært omfattende og svært spesiell. Et av de mest sentrale bevisene er undercoveragenten «Anna Andersen», som infiltrerte livet til tiltalte i flere år. I tillegg har politiet avlyttet kvinnens bolig og telefon. Hun har blitt spanet på, og det er gjort hemmelige ransakninger.

Øystein Hagel Pedersen flytta til Geilo like før han døde. Han hadde nettopp startet opp sin egen forretning. Foto: Kjetil Vataker Johansen

Kvinnen har nektet å la seg avhøre av politiet etter at hun ble sikta. Hun ville heller ikke forklare seg i første rettsrunde, men valgte å snakke i ankesaken. Da innrømmet hun blant annet at hun selv sto bak trusselbrev hun hadde fått, og at hun i vitneavhør etter ekssamboerens død, hadde løyet til politiet.

Kvinnen ble fanget opp av et overvåkningskamera like etter at hun hadde forlatt hotellrommet til ekssamboeren. Hun forsøkte å ta ut penger med bankkortet hans. Du trenger javascript for å se video. Kvinnen ble fanget opp av et overvåkningskamera like etter at hun hadde forlatt hotellrommet til ekssamboeren. Hun forsøkte å ta ut penger med bankkortet hans.

Forvaring

Tingretten dømte kvinnen til forvaring fordi det var høy risiko for at hun ville begå nye, alvorlige handlinger i fremtiden.

Far til hennes yngste barn har tidligere fortalt NRK at han er livredd kvinnen skal slippe ut, og at han er nestemann på lista.

44-åringen beskrives av vitner som svært manipulativ og empatiløs. Rettspsykiaterne mener hun har sterke psykopatiske trekk.

Flere vitner har fortalt retten om at kvinnen har angrepet dem, og at de har blitt oppsøkt av torpedoer hun har sendt.

Denne lappen ble funnet hjemme hos tiltalte. Navnet til den siste barnefaren var skrevet, sammen med ulike måter å dø på.