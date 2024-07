Saka summert opp Villa Vekst er eit lågterskel psykiatri-tilbod i Bodø som har fungert som ein møtestad for folk med psykiske problem i 40 år.

Bodø kommune har vedtatt å legge ned tilbodet, noko som har ført til sterke reaksjonar frå brukarane.

Brukarane av Villa Vekst verdset huset fordi det er ein stad der dei kan få hjelp og støtte, utan at det er tydeleg kven som er tilsett og kven som er brukar.

Tidlegare statsminister Erna Solberg (H) har tidlegare besøkt Villa Vekst og skrytt av tilbodet, men berre eit år etter at ho var der har mellom anna ordføraren i Bodø frå same parti vedtatt å legge huset ned.

Organisasjonen Mental Helse er bekymra for at nedlegginga av lågterskeltilbod som Villa Vekst kan føre til at fleire blir sjukare og ender opp i lange behandlingskøar.

Brukarane av Villa Vekst fryktar for konsekvensane av nedlegginga, og meiner at kommunen vil tape pengar på sikt ved å legge ned tilbodet.

– I dårlege periodar har Villa Vekst betydd alt for meg. Dette er mitt sikkerheitsnett.

Det seier 34 år gamle Luna Irria Berge. Ho og fleire av deltakarane har samla seg i stua i den digre kvite villaen midt i Bodø.

Villa Veks er eit lågterskel tilbod for psykiatri i Nordlandshovudstaden. I førti år har det vore ein kommunal møtestad for folk med psykiske problem.

Dei fleste i rommet har brukt huset i mellom ti og tjue år. Nokon har vore der nesten kvar dag i tjuefem år. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hit har det kome folk som treng litt ekstra stønad i kvardagen, men som ikkje er sjuke nok til å vere lagt inn på den psykiatriske avdelinga på sjukehuset.

Men no har kommunen vedtatt at dei vil legge ned tilbodet. Dei seier dei ikkje har råd.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Sjølvsagt er det eg som begynner å grine, seier Luna Irria Berge og tørkar ei tåre frå auget.

Det digre kvite huset har redda livet hennar, fortel ho. No veit ho ikkje kva ho skal gjere.

– Blir ein sett som eit menneske

Luna Irria Berge hadde ei tøff oppvekst. Ho blei utsett for overgrep då ho berre var fem år gamal, men bar åleine på hemmelegheita fram til ho var tenåring.

– Ein blir øydelagt som menneske når ein opplever noko så overskridande så tidleg.

– Her kan eg få med meg femåringen eg var inn i vaksenlivet.

I Villa Vekst har ho litt etter litt klart å bygge opp seg sjølv. Det seier ho at ho ikkje klarte på sjukehuset sitt psykiatritilbod.

Luna Irria Berge fortel at ho av og til kjem til Villa Vekst berre for å kvile og sove. Dei har eit eiget rom i villaen der deltakarane kan gjere det. Berge har sjølv vore med å pusse det opp. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Eg kom hit som ein forskremt 19 åring. Då fekk eg omvising og var her i ti minutt, så stakk eg.

Berge sleit nemleg mykje med angst og var livredd menneske. Men etter to år begynte ho å nytte seg av eit av dei faste veketilboda ved Villa Vekst; koret.

– Villa Vekst har bygd meg opp, slik at eg forstår at eg har verdi som menneske.

Men kva er så spesielt med nett Villa Vekst?

Ifølge dei som brukar huset ofte er noko av det viktigaste at dei hjelper kvarandre. Det er heller ikkje tydeleg kven som er tilsett, og kven som nyttar tilbodet.

Likevel har dei som jobbar på Villa Vekst høg utdanning og kan hjelpe deltakarane. Men dei skriv ikkje journal på dei.

Første gong Luna Irria Berge var på Villa Vekst torde ho ikkje gå dit sjølv. Ho venta i to timar i staden for å gå i ti minutt. No seier ho at dei andre som brukar huset har gjort ho frisk. Her er ho på hobbyrommet med venninna Tova Mette Blix. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

For Berge betyr staden at ho be dei tilsette om ein prat, eller ho kan spele jatzy eller pusle.

– Her blir ein sett som eit menneske. Ein snakkar ikkje om diagnosar eller kvifor ein er sjuk.

Erna meinte villaen var eit døme til etterfølging

Det kvite huset har også hatt storfint besøk. 28. juli 2023, 45 dagar før kommunevalet, kom Erna Solberg (H) innom.

Den tidlegare statsministeren fekk mellom anna prøve biljardbordet.

Ho skrytte av tilbodet og meinte fleire kommunar i landet burde sjå til Bodø for å lære korleis å lage lågterskel psykiatritilbod.

Tidlegare statsminister Erna Solberg speler billiard på Villa Vekst på sin valkampturné i 2023. Solberg meinte lågterskeltilbodet i Bodø burde stå som eksempel for andre norske kommunar. Foto: RODRIGO FREITAS / NTB

På besøket i Bodø hadde Solberg med seg ordførarkandidaten til høgre i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen.

Politikarturnéen fungerte. Ingebrigtsen vann valet og blei ordførar i Bodø.

Men under eit år etter har han og kommunestyret vedtatt å legge ned tilbodet Erna var imponert av.

Kjell Molid (55) i Bodø har brukt atskilleg fleire timar rundt biljardbordet på Villa Vekst enn Erna Solberg. For han har Villa Vekst vore det som har fått han ut av psykiatrien. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– På under eit år har økonomien i kommunen forverra seg betydeleg grunna reduserte inntekter og dramatisk auka kostnader mellom anna til renter og vikarutgifter, seier Ingebrigtsen.

Det er ikkje første gong politikarane har talt på kronene og villaen har låge dårleg an. Men denne gong blei nedlegginga vedtatt.

Årsaka? Det er ikkje eit lovpålagt tilbod.

– Når ein kommune må spare pengar så går det diverre ut over tilbod vi er glade i.

Likevel håper kommunen at tilbodet kan bli vidareført, utan at dei er ansvarleg for drifta.

Dette svarar Bodø-ordføraren om nedlegginga – Høgre gjekk til val på å få orden på kommunens dårlege økonomi. Vi gjekk òg til val på å oppretthalde tilbod som Villa vekst, seier ordførar Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Bodø. – Når økonomien forverrar seg så betydeleg, må politikken også forandre seg og vi må forsøke å gjere noko med det. Dette inneber vanskelege og krevjande prioriteringar mellom mange gode tilbod. Ein er nøydd til å prioritere mellom lovpålagde og ikkje-lovpålagde tilbod som til dømes Villa Vekst. – Kva tenkjer du dette seier til høgres veljarar som såg deg 45 dagar før valet på Villa Vekst med Erna? –Eg kan forstå at nokon av våre veljarar er skuffa over at kommunen ikkje lenger kan drive Villa Vekst og at tilbodet blir nedlagt i sin noverande form. Samstundes er det vedtatt at vi skal jobbe vidare for å få til ein vidareføring av tilbodet utan at kommunen driv dette sjølv, til dømes i regi av frivillige organisasjonar. – Kor mykje sparar de med å legge ned Villa Vekst? – Totalt må vi spare inn 160 millionar kronar. Nedlegginga av Villa Vekst vil ligge på ein stad mellom 3 og 4 millionar. Men kommunen må også rekne med at deler av desse pengane vil gå til kompenserande tiltak. – Fontenehuset, som har blitt presentert som ei løysing, er ein arbeidsstad. Mange av brukarane i Villa Vekst seier at nettopp fordi villaen ikkje har noko prestasjonspress har det hjelpt dei. Kva tenkjer du om det? – Eit Fontenehus kan vere et alternativ utan at eg skal ha for sterke meiningar om det. Eit fontenehus vil også utløyse statleg finansiering. – Bodø kommune bruker framleis mykje ressursar på lågterskeltilbod til sårbare grupper. Til dømes Skulelos som arbeider med elevar som slit med skulevegring og Foyer Bodø der utsett ungdom får eit butilbod med individuelle forpliktande program. Bodø Kommune har framleis ei betydeleg satsing på psykisk helse i skulehelsetenesta. – Helsedepartementet kom nyleg med 150 millionar kronar til lågterskeltilbod i Kommune-Noreg. Dei var ikkje øyremerkt. Kva blei pengane brukt til i Bodø? – Bodø kommune har mottatt 1,5 millionar kronar for 2024. Midla blir brukt i budsjettet for 2024 og framover for å sikre varig drift av Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). Det er eit gratis tilbod, som blir gitt i ei kort periode, til personar over 18 år med lette til moderate psykiske utfordringar. Ein treng ikkje tilvising frå fastlege.

Villaen i Bodø har mange tilbod. Nokre vekevise, nokre ein gong i året. Tove Mette Blix viser fram det stappfulle vekeprogrammet til psykiatritilbodet. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Men om tilbodet blir lagt ned, meiner kommunen det ikkje er fare for liv.

– Då seier eg bullshit, seier Berge.

Ho kjenner mange som har tatt sitt eiget liv, og meiner at ho sjølv hadde blitt lagt inn på sjukehus om ho ikkje hadde hatt villaen i vinter.

Helse- og omsorgsdepartementet skriv i ein e-post til NRK at lågterskeltilbod for psykisk helse er eitt av dei viktigaste satsingsområde i regjeringa si opptrappingsplan for psykisk helse.

– Difor er det svært synd at Bodø kommune no vel å leggje ned eit lågterskeltilbod for psykisk helse, skriv statssekretær Kar Kristian Bekeng.

Les heile svaret frå Helse- og omsorgsdepartementet Kva gjer de for å betre vilkåra for lågterskeltilbod for psykisk helse i Noreg? Lågterskeltilbod for psykisk helse er eitt av dei viktigaste satsingsområda i regjeringa si opptrappingsplan for psykisk helse. I planen legg vi vekt på at det skal vere låg terskel for å søkje hjelp når ein opplever psykiske plager eller lidingar. Det er difor svært synd at Bodø kommune no vel å leggje ned eit lågterskeltilbod for psykisk helse.

Mange, særleg barn og unge, etterspør hjelp som er lett tilgjengeleg. Dette var fellesnemnaren for alle innspel vi fekk frå barn og unge då vi laga opptrappingsplanen. Dei ønskjer å kunne gå til stader der ein ikkje treng henvisning og der ventetida er kort. Tilgangen på lågterskeltilbod bidrar også til å redusere ventetidene på sjukehusa, slik at ein der kan bruke meir tid på dei med alvorlege og kompliserte diagnosar. God og tilgjengeleg støtte og hjelp kan òg bidra til å førebyggje at problem utviklar seg. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utgreie korleis vi kan sikre likeverdig tilgang til kunnskapsbaserte lågterskeltilbod i heile landet, inkludert å vurdere lovfesting.

I 2023 vart det bevilga 150 millionar kroner til nye og styrkte tiltak knytt til opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreforma for rusfeltet. I revidert nasjonalbudsjett same året auka vi overføringane til frivilligheita med litt over 50 millionar kroner.

For budsjettåret 2024 er det bevilga 360 millionar kroner til styrkte tiltak på psykisk helse- og rusfeltet. Dette omfattar ei rekkje tiltak som byggjer opp under regjeringa sine satsingar, slik som førebygging, lågterskeltilbod og oppsøkjande tenestemetodikk. Av desse 250 gjekk 150 millionar kroner direkte til kommunane for å styrkje arbeidet med psykisk helse og rus. Kvifor blei ikkje pengane øyremerkt? Nokre av midla har kome med øyremerking, medan andre har vore opne for at kommunane kan disponere dei slik dei vil. Lågterskeltilbod varierer mykje i form og fasong frå kommune til kommune, og vi har vore forsiktige med å lage ordningar som er så snevre at nokon fell utanfor. Samstundes har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utgreie korleis vi kan sikre likeverdig tilgang til kunnskapsbaserte lågterskeltilbod i heile landet, inkludert å vurdere lovfesting, nettopp for å hindre at dette blir nedprioritert. Finst det nokon oversikt over kor mange lågterskeltilbod som har forsvunne etterkvart som mange kommunar har fått dårlegare økonomi? Helsedirektoratet har ansvaret for tilskotsordningane og har oversikt over tildelingane. Kommunane rapporterer årleg til Hdir om korleis midla blir nytta.

Mental Helse: – Kan bli dyrare for heile Noreg

Men Bodø kommunar er ikkje åleine med å prioritere vekk lågterskel tilbod for psykisk helse.

– Det skjer over heile fjøla.

Det seier Kristin Bergersen. Ho er pressevakt i den landsdekkande organisasjonen Mental Helse.

– Når ein legg ned slike mister folk kanskje den einaste kontakten dei har med andre menneske, seier Kristin Bergersen i Mental Helse. Foto: Mental Helse

– Det er det første som ryk når kommunane har økonomiske problem. Trass i politiske signal om at dette er noko som skal bli satsa på, skjer det motsette.

Mental Helse får meldingar frå alle deira lokallag og andre som kjemper for lågterskeltilboda om at dette skjer over alt. Mellom anna i Oslo, Larvik, Ålesund og Grimstad.

Bergersen meiner årsaka er at det er vanskeleg å måle resultat på tilbod som Villa Vekst.

Andre eksempel på nedlagte eller nær nedlagte lågterskeltilbod I Vestre Aker i Oslo blir eit aktivitetssenter for psykisk psyke lagt ned (ekstern lenke) fordi bydelen må spare pengar.

I Ålesund blir Rask Psykisk helsehjelp (RPH) lagt ned. Ifølge Mental Helse finst det berre i om lag 60 kommunar og er eit svært effektivt tiltak.

«Huset» i Larvik er nær nedlegging etter å ha vore truga av nedlegging i mange år.

Lågterskeltilbodet «Sammensenteret» i Grimstad og Kristiansand, for folk som slit med rus og psykiatri, blei foreslått nedlagt i år.

Mental Helse meiner lågterskeltilboda er førebyggande tilbod. Når dei fell bort, fryktar dei at mange blir sjukare og ender opp i lange behandlingskøar.

– Så sjølv om kommunane prøver å spare pengar, kan det bli dyrare for dei på sikt?

– Det kan ende opp med å bli dyrare for heile Noreg.

I Villa Vekst finst det òg eit kjøkken som deltakarane av huset kan bruke. For nokon kan matlaging saman med andre vere nyttig terapi. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Valte livet på grunn av Villa Vekst

Tilbake på Villa Vekst er det fleire som deler den haldninga.

Sofie Retterstøl Olaisen Vurderte å ta eiget liv Kjell Molid (55) har hatt kroniske smerter i fleire år. Legene har ikkje visst kva som var årsaka. Smertene og usikkerheita gjorde at han enda opp i psykiatrien. På eit punkt vurderte han å ta sitt eiget liv, men på grunn av tilbodet han hadde på Villa Vekst valte han å prøve livet litt til. – Eg vil seie at Villa Vekst reddar liv. Når det no blir lagt ned, blir det ingen stader å gå, seier Molid. Sofie Retterstøl Olaisen – Ein hån mot dei som ligg nede Lidvor Elin Finnbak har brukt Villa Vekst i mellom 10 og 15 år. Hennar traume kjem frå mobbing i barne- og ungdomsalderen. Før ho blei uføretrygda brukte ho huset samstundes som ho jobba. – Ein kjenner seg som ein andrerangs borgar, og ein utgiftspost dei kan stryke. Det er ikkje verdifullt, seier Finnbak. – Det politikarane gjer er ein hån mot dei som allereie ligg nede. Sofie Retterstøl Olaisen – Ser kor viktig dette er Kvar tysdag har Villa Vekst eit ungdomstilbod dei kallar hybelstua. Her kan unge menneske som bur åleine møte kvarandre og dei tilsette for å ete middag og ha nokon å prate med. Men 24 år gamle Karoline Kleve studerer i utlandet. Ho kjem innom Villa Vekst på tegnekveldane kvar onsdag. – Eg ser kor viktig dette er for unge som bur i Bodø. For meg er det ein fin møtestad der eg kan vere kreativ. NRK Mange fekk redusert psykisk helse med beskjeden om nedlegging Magdalena Björkén har jobba på Villa Vekst i 13 år. Ho har mellom anna leia Hybelstua. Hybelbuarar er ein sårbar gruppe, fortel ho. Difor har tilbodet også vore populært. Men Björkén jobbar òg med dei vaksne mellom 18 og 70 år. – Eg ser at dei som bruker tilbodet har fått redusert psykisk helse etter at denne beskjeden kom. Det finst ikkje tilsvarande tilbod i kommunen, eller i frivilligheita. Sofie Retterstøl Olaisen – Sett for den eg er Tove Mette Blix (38) vaks opp med alkoholiserte foreldre og blei difor vaksenpersonen til veslesøstera si i svært ung alder. Det gav psykiske traume som ho framleis har problem med. Men med Villa Vekst har ho lært seg å prate framfor folk og ho har hatt eit ekstra ansvar for å kommunisere med deltakarane på huset. – Her har eg blitt sett for den eg er, og dei ressursane eg har.

Deltakar Tove Mette Blix meiner kommunen vil tape pengar på sikt, om dei legg ned tilbodet i Bodø.

– Politikarane seier det er eit vanskeleg val, men at dei ikkje har råd til å halde tilbodet oppe. Har de ikkje forståing for det?

– Nei, det skjønner eg ikkje. Dette blir berre ein liten drope i kor mykje dei skuldar. Dei kan heller kutte der folk har pengar, ikkje hos oss som ikkje har verken pengar eller hjelp, seier Blix.