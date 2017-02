– Da er det bare å ta i et hardt tak her nå, sier hun og dytter skrujernet under stiftene på stolputen.

Et gammelt setetrekk rives av. En trestol skal få nytt liv på verkstedet i Mette Dreessens gjenbruksbutikk. I snart ett år har hun drevet butikken Brocante (fransk for brukt) på Hånes, utenfor Kristiansand.

Med eget verksted bakerst i butikken redder hun gamle møbler ved å redesigne dem for så å selge dem i på nytt i butikken. Interessen for gamle møbler med nytt utseendet er stor, ifølge Dreessen.

En stol som blir redesignet. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

– Alt jeg har laget hittil har blitt solgt, sier hun.

Reddet møbler fra Singapore

Midt på gulvet står seks stoler som nå er blitt grå. Disse reddet hun fra å bli kastet i Singapore. Dreessen mener det er synd at folk ikke gidder å fikse eller ta vare på gamle møbler. Ifølge henne er det bare noen små endringer som skal til, så er de gode som nye.

– Se på disse fine stolene som er fra tidlig 1990-tallet. Du kan jo ikke kaste de. Det var bare fargen og rottingen som var feil, og de trengte bare litt magi, sier hun.

Gjenbruk mer godtatt i bruk og kast-samfunn

Gjenbruk av møbler har blitt en voksende trend, og det er stor interesse for gamle møbler med nytt utseende i Kristiansand. Dreessen beskriver miljøet som unikt, og mener at flere har fått øyene opp for at man kan dekorere med gamle møbler, selv i et bruk og kast-samfunn.

– Nå er gjenbruk blitt slik at du kan både kjøre dieselbil og drive med gjenbruk. Du behøver ikke ha kompost i bakhagen for å drive med gjenbruk. Du kan være helt alminnelig, og faktisk velge å kjøpe en spisestue som er brukt, sier hun.

Mette Dreessen på verkstedet sitt. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Stor pågang

På Avfall Sørs gjenvinningsmottak på Mjåvann er antall møbler som blir kastet økende, ifølge formann på mottaket Stein Ove Nilsen.

– Det kommer møbler hver dag. Noe bra, og noe mindre bra, sier han.

Det er ikke dermed sagt at alt som blir levert blir kastet. Som ordtaket sier: «én manns skrot er en annen manns skatt».

– Det er veldig mange som tar med seg møbler hjem. Mange sier også: «Å den kan vi bare fikse litt der og litt der, så er den helt topp». Så skjer også det at de tar med seg ting og reparerer selv. Men veldig mye av det som kommer inn trenger bare en liten vask, så er det helt topp, sier han.