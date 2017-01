På jakt etter reparatørene

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Birte Simonsen hos Kosmos skoreparasjon som reparer langt mer enn bare sko. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Skolettene får nytt liv. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne trålte Kristiansand i to dager på jakt etter virksomheter som kan redde ting vi ellers bare kaster.

– Vi er ute for å finne reparatører så folk kan vite hvor de kan gå for å fikse saker og ting, sier Ulltveit-Moe i det de går inn i et skomakerverksted.

Et par skoletter som så vidt unngikk søppelkassa, pakkes inn – ferdig reparert. En lettet eier, Helene Ramfjord Larsen, kan bruke favorittskoene lenger.

– Det er bra for samfunnet også at ikke så mye kastes, men at det kan brukes på nytt, sier hun.

Reparasjonsplakat

Innehaveren av Kosmos skoreparasjon, Paola Pizarro, forteller at de kan utføre av hæling, såling, reparasjon av skinnjakker, båtkalesjer. Mens Pizarro ramser opp, noterer de grønne politikerne.

Ulltveit-Moe forteller at de har vi tenkt å lage en stor oversikt over hvor ulike ting kan repareres i Kristiansand. En plakat som forteller hvor folk kan gå for å reparere ting istedenfor å kaste.

Faisal Raza reparerer mobiltelefoner. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) er enig med mobilreparatøren at slikt arbeid bør være momsfritt. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Ikke langt fra skomakeren driver Faisal Raza verkstedet Mobil Care.

– Vi fikser alt for folk som har knust glasset på mobilen. Bare kom til oss!

Det er nok av oppdrag for en mann-kone-bedrift i Kirkegata. Men ikke like lett å tjene penger. Han har et forslag som er musikk i ørene på de grønne: å sløyfe moms på denne typen arbeid.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe sier at Miljøpartiet allerede har foreslått dette.

– Det vil tjene miljøet og skape flere arbeidsplasser.

Svenskene har allerede redusert moms på reparasjoner.

De to miljøpolitikerne går videre til ei systue i Skippergata, med et overordnet mål om å få til noe tilsvarende i Norge.

– Kjøp ting som kan repareres

– Det skal lønne seg å kjøpe ting som varer og som kan gjenbrukes eller repareres, sier Birte Simonsen.

Monas systue reparerer mer enn kundene tror er mulig. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Det meste kan repareres og de grønne politikerne følger nøye med. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

I Monas systue går symaskinene for fullt.

– Vi opplever at folk kommer inn og får hjelp til ting de i utgangspunktet ikke tror er mulig, sier innehaver Mona Molland.

– Når vi svarer «ingen problem», blir de litt overrasket. Vi kan fikse mye som folk ikke tenker over.

Simonsen og Ulltveit-Moe er i gang med å avdekke en for mange skjult verden.

På to dager har de funnet mye mer enn de hadde ventet. Og de får stadig nye tips.

Jakten fortsetter – på de lokale hjelperne – som kan gi tingene våre nytt liv.