«Oppfinneren» er en dokumentarserie om tusenkunstneren Erik Alfred Tesaker og familien hans som drømmer om å skape sitt eget selvforsynte, mekaniske paradis på et gammelt småbruk. Det handler om snurrige oppfinnelser, tradisjonshåndverk og gjenbruk. Og om et drømmetårn på et låvetak. Se serien her!