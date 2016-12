Miljødirektoratet ønsker at både fiskere, fangsted og mengde nå skal oppgis.

Dette åpner for at motstandere kan aksjonere, frykter leder i Agder Sjølaksefiskerlag, Sjur Korsmo.

– Vi frykter jo det kan komme aktivister som vil gjøre skade eller sabotasje på laksebrukene våre mens de står til fiske. Man har jo sett via enkelte uttalelser på Facebook-sider at de ønsker dette vekk.

– Det gjør at vi er oppmerksomme, sier han.

Vil fortsatt anonymisere

Det er et faktum at mange fritidsfiskere ønsker å få bort det såkalte kilenotfisket på laks i sjøen, som man mener tar for mye laks og rammer fisket i elvene.

Sjur Korsmo, som representerer Agder Sjølaksefiskerlag, har i et brev til Miljødirektoratet advart mot å gå bort fra anonymiseringen av disse fiskerne.

Han frykter en synliggjøring av fiskere og fiskeplasser kan føre til aksjoner fra de verste kritikerne.

Kilenotfiske var ofte knyttet til rettigheter på gårdene, og har vært en næringsvei for mange. I dag er det rundt 80 slike løyver på Sørlandet. Illustrasjonsbilde. Foto: Tor Fredrik Næsje

– Vi er ikke imot at disse tallene skal rapporteres inn fortløpende i løpet av sesongen. Men vi er skeptiske til at det skal bli gjort på en måte som gjør at hver enkelt fisker ikke kan rapportere anonymt, slik de kan i dag.

Avviser sabotasje

Men leder i Kristiansand Jeger og Fiskerforening, Per Olav Bergan sier det er helt riktig at myndighetene får bedre oversikt over dette fisket. Samtidig avviser han at noen av hans medlemmer vil kunne utføre sabotasje og hærverk.

– Vi har jo tusen medlemmer i Kristiansand Jeger- og fiskerforening, og jeg tror ingen av dem vil gå til angrep på noen. Nei, det høres ikke seriøst ut.

– Men det er mye motstand mot denne type fiske?

– Det er en del irritasjon over det, fordi vi mener de tar unødvendig mye fisk som de ikke har bruk for.

Men Korsmo i Agder Sjølaksefiskerlag påpeker:

– Dette fisket har foregått siden 1600-1700-tallet i sjøen, og rettighetene og tradisjonene er jo eldgamle.