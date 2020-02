– Det er mye nå, og det ser ikke ut til å gi seg med det første, sier vakthavende statsmeteorolog, Anne Solveig Andersen.

Meteorologisk institutt har nok en gang sendt ut gult farevarsel for høy vannstand langs kysten av Agder og Østlandet.

Maksimal vannstand ser ut til å bli mellom klokka 14 og 17.

Her blir det verst

Verst blir det på strekningen Svenskegrensen til Stavern, hvor vannet kan stige 80–110 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Fra Stavern og til Risør er det ventet en stigning på 75–90 centimeter

Fra Risør til Åna Sira kan vannet stige 60–75 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Mandag førte stormflo i Oslofjorden til at togstasjonene i både Halden og Drammen måtte holde stengt.

Beredskapssjef i Drammen kommune, Sten Petter Aamodt, sier de følger nøye med på varslene.

– Prognosene ser foreløpig ut til å bli 30 centimeter lavere enn forrige gang, og kommunenes infrastruktur vil ikke være truet. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og setter i verk tiltak der det måtte være behov.

Beredskapssjef i Drammen kommune sier de følger varslene tett, men ut fra prognosene er det ikke noe som tyder på at kommunens infrastruktur er truet av den varslede stormfloen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Pumpa ligger klar

På restauranten Bredden i Mandal gjør de ansatte seg nok en gang klar til at restauranten skal oversvømmes.

– Pumpa er klar, og møblene er allerede løftet opp fra gulvene, forteller restaurantsjef Christina Weber lattermildt.

Tre ganger i løpet av en drøy måned har vannet trengt seg opp gjennom gulvene i restauranten nede på bryggekanten.

Restaurantsjef Christina Weber har pumpen klar i tilfellet ny stormflo i morgen. Restauranten Bredden i Mandal har blitt oversvømt tre ganger i løpet av en drøy måned. Foto: Privat

Restauranten har hatt midlertidig driftsstans siden midten av januar, da den første stormfloen rammet.

– Vi skulle egentlig holde stengt i 4–6 uker for at det skulle få tørke opp, men sånn som det er nå blir det jo stadig forskjøvet, for det tørker jo ikke.

Mandag denne uken måtte togstasjonen i Drammen stenges på grunn av store vannmengder. Foto: Azad Razaei / NRK

Mye vær og vann

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

– Vi har hatt veldig mange lavtrykk den siste tiden i tillegg til at vi har hatt mye vind fra sør, sørvest som gjør at det blir oppstuing av vann i Skagerrak, forteller Andersen.

Andersen anbefaler folk som bor langs kysten om å sjekke båtfortøyninger og sikre løse gjenstander som ligger nær strandsonen.

I tillegg kan man gå inn på sehavninva.no og sjekke prognosene fortløpende.

Stormflo Ekspandér faktaboks Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Lavt lufttrykk fører til høy vannstand. Dersom lufttrykket synker med én hektopascal (hPa) eller én millibar (mb), vil vannet som en tommelfingerregel stige med én centimeter. Et kraftig lavtrykk på 960 hPa vil føre til at vannet stiger cirka 50 centimeter. Vind spiller også en avgjørende rolle for hvor høy vannstanden er. Vinden kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med såkalt høyt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus, og fra Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette kalles springperioder. På Sørlandet og i Oslofjorden kommer springperiodene to-tre dager før ny- og fullmåne. Søndag 23.februar 2020 er det nymåne. Kilde: Kartverket.no

– Lavtrykk preger været fremover. Det ser ut til at vi må sende ut nye farevarsel for helgen, men det er noe vi vurderer fortløpende.

Andersen har selv reagert på at det har vært uvanlig mange dager med høy vannstand den siste tiden. Hun tok derfor kontakt med en forsker for å høre om man har hatt lignende episoder tidligere.

– Han fortalte at på 90-tallet var det også en slik periode med veldig høy vannstand. Så det går litt i bølger, og det er jo mye som tyder på at vi kan vente oss mere vær og vann i fremtiden med stigende havnivå.