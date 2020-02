– I dag ble vi tatt litt på senga. Ut ifra meldingene vi har fått inn, virker det som at dette kom overraskende, sier fylkesberedskapssjef i Agder, Yngve Årøy til NRK.

I Mandal har vannet steget 15 centimeter mer enn det den gjorde under «Elsa» og «Didrik», som begge ble klassifisert som ekstremvær også i Agder.

Da ble det sendt ut rødt farevarsel fra Meteorologisk institutt, mens i dag var det «bare» sendt ut gult farevarsel.

I etterkant av ekstremværet sa Årøy at han fryktet at feilslåtte varsler vil føre til at befolkningen ikke kommer til å ta varslene på alvor i fremtiden.

– Det viste seg at det ble verre denne gangen enn ved «Elsa» og «Didrik». Det er en del av det vanskelige med klimautviklingen. Det er vanskelig å forutse hvor kraftig og ille værforholdene kan bli. Denne gangen ble det verre enn man hadde trodd. Det er nok litt av hverdagen, sier han.

I Mandal har vannet strømmet inn i flere bygninger i sentrumsområdene.

Vannet har tatt seg inn i flere kjellere i Mandal. Foto: Ronny Blix

Klarer ikke hjelpe alle

Assisterende rådmann Rune Stokke i Mandal sier at det er begrenset hva de kan gjøre for å stoppe vannet.

– Vi har sperret bryggekanten med merkebånd og deler ut sandsekker til de som ønsker det, ellers er det ikke så mye mer vi kan gjøre, sier Stokke.

Flere har ringt inn til brannvesenet for å hjelp til å pumpe ut vannet fra hjemmene deres, men brannvesenet har ikke kapasitet til å hjelpe alle sammen.

– Vannstanden skal være på sitt høyeste akkurat nå og det er ventet at den skal trekke seg tilbake utover dagen, sier Stokke.

Høy vannstand får konsekvenser flere steder i landet. Fjelloverganger, ferje-, og togstrekninger er stengt.

Alle Color Lines ferjeavganger til og fra Kristiansand - Hirtshals, Sandefjord - Strømstad og Larvik - Hirtshals er innstilt på grunn av værforholdene.

Slik så det ut nederst i Markensgate i Kristiansand mandag formiddag.

Setter opp sperringer

Også i Kristiansand, Arendal og Grimstad får den høye vannstanden konsekvenser. I Grimstad er parkeringsplassen like ved gjestehavna sperret av.

I Kristiansand står vannet godt over bryggekanten i gjestehavna.

– Det er ikke så høyt at det går vesentlig utover trafikken. Men vannet står over bryggekanten flere steder. Vi har folk ute som setter opp sperringer, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune.

Paulsen ber folk som ferdes langs elver og brygger være forsiktige.

– Det kan være vanskelig å se hvor kanten går når vannet går over, sier han.