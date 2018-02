Skoie Gårdsbarnehage i Mandal er en av 50 barnehager i landet som får toppscore i foreldreundersøkelsen. Alle foreldrene har gitt fem poeng av fem mulige på total tilfredshet med barnehagen. (Se liste lenger nede i saken).

Hvert år spør Utdanningsdirektoratet foreldre hvor godt fornøyd de er med tilbudet i barnehagen. 2.600 barnehager er med, og over 100.000 foreldre har svart.

Foreldrerepresentant Torunn Westermoen skjønner godt at alle foreldre har gitt maks poengsum til barnehagen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– En annerledes barnehage

I gårdsbarnehagen i Mandal er barna ute størstedelen av dagen, de har en egen låve og fjøs med sauer, griser, høner, kaniner og en hest. Og turområder i umiddelbar nærhet.

Torunn Westermoen har sønnen sin her. Hun skjønner godt at akkurat deres barnehage får toppscore i undersøkelsen.

– Jeg tror det handler om at barnehagen er annerledes. Barna får nærkontakt med naturen og dyr, og de steller i fjøset, sier hun.

På uteområdet har de ved-oppvarmet lavvo, akebakke og lekeplasser.

– Det at alle foreldrene er fornøyde, handler om mer enn det fysiske miljøet. Alle blir sett, og vi blir tatt hånd om på en spesiell måte. Det er stort fokus på foreldrekontakt, og man får en kopp kaffe hver morgen. Vi blir godt kjent med ansatte, eiere og andre foreldre. Det er klart at trivselen smitter over på barna, sier Westermoen.

Barna i Skoie Gårdsbarnehage er ute størstedelen av dagen. De lærer mye om naturen, om dyr og om livet i gamle dager. Hver dag er det ute på ture utenfor barnehagens grenser. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hun tror alle barnehager kan øke tilfredsheten.

– Selv om man ikke har en gård midt i skogen, så kan man komme seg mer ut på tur. Det å være mye ute er en nøkkel til trivsel, sier hun.

– Økt foreldrekontakt må prioriteres. Men det krever tid. Det gjør oss voksne tryggere og mer fornøyde.

Best likte Barnehager i Norge Bamsebo Familiebarnehage Privat Oslo 5,0 Blåbærskogen barnehage Privat Oslo 5,0 Bossekop barnehage AS Privat Alta 5,0 Brekken barnehage Kommunal Røros 5,0 Brennastubben Familiebarnehage AS Privat Oslo 5,0 Bukkspranget Gårdsbarnehage Privat Stjørdal 5,0 Bøen barnehage SA Privat Modum 5,0 Emsetrolla Familiebarnehage Privat Gran 5,0 Eventyrbrua Steinerbarnehage Privat Oslo 5,0 Fjordly barnehage Privat Vågsøy 5,0 Flåklypa barnehage Privat Bærum 5,0 Furulunden Familiebarnehage Privat Mandal 5,0 Furulunden Kortidsbarnehage Ans Privat Oslo 5,0 Hakkebakkeskogen Familiebarnehage Avd Kastanjeveien Privat Oslo 5,0 Hakkebakkeskogen Familiebarnehage Avd Koldrupsvei Privat Oslo 5,0 Hansemyra Friluftsbarnehage SA Privat Oslo 5,0 Hanøy barnehage Kommunal Askøy 5,0 Hatlestrand barnehage Kommunal Kvinnherad 5,0 Huken Naturbarnehage Kommunal Oslo 5,0 Karius og Baktus Kulturbarnehage Åse Granmo Privat Grane 5,0 Kattugla Steinerbarnehage Privat Oslo 5,0 Lille Persille Familiebarnehage AS Privat Oslo 5,0 Litledalen barnehage SA Privat Flekkefjord 5,0 Læringsverkstedet barnehage Avd Bamsebo Privat Sarpsborg 5,0 Malmklumpen barnehage SA Privat Narvik 5,0 Maskinisten Friluftsbarnehage AS Privat Bodø 5,0 Mauranger barnehage Kommunal Kvinnherad 5,0 Maurtua Private Familiebarnehage AS Avd Rabbeveien Privat Oslo 5,0 Montesorribarnehagen Solsikken Maristova Privat Oslo 5,0 Montesorribarnehagen Solsikken Knerten Privat Oslo 5,0 Montesorribarnehagen Solsikken Låven Privat Oslo 5,0 Montesorribarnehagen Solsikken Solkroken Privat Oslo 5,0 Nye Kakhaugen barnehage Silja-Mari Hegrem Privat Vestvågøy 5,0 Nøtteliten Familiebarnehage Avd Fagerstrandveien Privat Bærum 5,0 Ole Brumm barnehage AS Privat Oslo 5,0 Plommehagen barnehage Kolstad Privat Aurskog-Høland 5,0 Plutti Plott Familiebarnehage Privat Oslo 5,0 Rødberget Naturbarnehage Kommunal Oslo 5,0 Sagatoppen Familiebarnehage Privat Sarpsborg 5,0 Skoie Gårdsbarnehage Privat Mandal 5,0 Snøkrystall AS Privat Eid 5,0 Spangereid Naturbarnehage AS Privat Lindesnes 5,0 Sperbund Familiebarnehage V/ Ellen Nyhus Privat Våler 5,0 Stiftelsen Steinerbarnehagen på Nøtterøy Avd Stjerneskudd Privat Færder 5,0 Stølen Private barnehage SA Privat Oppdal 5,0 Tungtrø barnehage AS Privat Indre Fosen 5,0 Vibå Musikkfamiliebarnehage Hilde Nysted Privat Klepp 5,0 Villa Utsikten Frilufts- og Idrettsbarnehage AS Privat Oslo 5,0 Åstroll Familiebarnehage Privat Lunner 5,0

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

– Man må bruke tid

Barnehageeier og altmuligmann Nils Frode Larsen har jobbet i mange år for å gjøre barnehagen så bra som mulig.

– Det å se hvert enkelt individ, gi god informasjon og sørge for at både barn, foreldre og ansatte trives er viktig. Vi er heldige og har et bra sted med natur, dyr, gården og fine lokaler, sier han.

En fornøyd Nils Frode Larsen er og driver Skoie Gårdsbarnehage. Han er engasjert i alle deler av driften. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Er det noen hemmeligheter herfra man kan ta med seg som ikke krever alt dette?

– Et hjerte for det du driver med er viktig. Tid til hver enkelt tror jeg alle kan jobbe med å få til.

– Så er vi på tur hver dag. Vi kommer oss utenfor gjerdene og opplever naturen, legger han til.

Få er misfornøyde

Undersøkelsen viser at barnehageforeldre jevnt over er godt fornøyde med barnehagen barna går i.

Tallene, brutt ned på barnehagenivå, viser at flertallet av barnehagene får en totalscore på over fire poeng.

Under to prosent er totalt sett misfornøyde med barnehagen.

Her kan du se i hvilke kommuner som har de minst og mest fornøyde foreldrene.