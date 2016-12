Blir aldri som før kreften

Frilanser, forfatter, blogger og skribent er titlene hun ikler seg.

I 2013 fikk hun diagnosen brystkreft. Det ble starten på en blogg der hun usminket fortalte om livet som kreftpasient.

– Østrogensensitiv brystkreft har en biologi som gjør at det alltid kan komme tilbake. Så jeg liker ikke å si at jeg er frisk, men heller ferdigbehandlet og kreftfri, sier Wikander.

– Kreft er en enkel og sexy fortelling

Lene Wikander mener kreft er blitt til en enkel og sexy fortelling som er langt fra virkeligheten. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Ekstreme begreper som frisk skaper falske forventninger. Folk som får en diagnose, tror at; Ja, da blir jeg jo frisk. Det betyr jo ikke at du blir syk igjen, men det er noe med å ikke leve i en falsk fantasiverden, mener Wikander.

Dette er et tema hun engasjeres av.

– Kreft er en enkel og sexy fortelling der det enten går bra, eller så går det ikke bra. Folk spør i uvitenhet, og i tro og håp om at man blir frisk. Etter at du er ferdig behandlet for kreft, så er alt bare topp stemning og du er så glad «och vill tacka livet», sier Wikander.

Liker ikke ordbruken om kreft

Hun mener historien ikke er så enkel.

– Du får senskader, men den fortellingen vil ikke folk høre. De vil ha ondskap, kreftceller som blir overvunnet av legene. Det blir krigsterminologi, mener hun.

– Hvordan er det egentlig å ha kreft?

– Det er selvfølgelig en veldig tøff diagnose å få. Og det er masse du ikke vet. Det er mye redsel og smerte. Og du blir dårlig, svarer hun.

– Blir nok aldri som før kreften

– Men det verste for meg har vært senskader. Jeg trodde at bare jeg var ferdig med siste stråling og med én uke på sofaen, så skulle jeg være som før.

I flere år av oppveksten bodde Wikander i Grimstad. Hun omtaler fortsatt byen som «hjemme».

Der er hun både i ferier og i julen.

TØR Å NYTE LIVET: Lene Wikander slapper av på Bystranda i Kristiansand i desember. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Er glad i Sørlandet

Lene er veldig glad i Sørlandet. Men da hun var ung tilhørte man enten kristne miljøer eller var en del av idretten. Hvis ikke var du «narkis» og drakk murerøl.

– Indremisjons- og bedehuskulturen har ikke like mye grep om den større sosiale strukturen som de hadde den gang, sier hun.

– Jeg hadde jo jentekjæreste i Grimstad og ble slått ned i Storgata. Jeg kan ikke se for meg at det hadde skjedd nå, sier Wikander.