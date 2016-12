Lene Wikander er spaltist i Ytring, på radio og nett.

Da jeg var barn fikk jeg aldri være Lucia. Det var det bare de peneste, blondeste jentene som fikk være. Riktignok var jeg blond, men med luggen klippet litt for høyt på skrå og tenna på tørk med regulering, ble jeg ikke engang vurdert som verdig i denne hovedsakelig svenskinspirerte missekonkurransen for småjenter.

Hvis burkini på småbarn er seksualisering av jenter i svømmeundervisningen, er lysekrone på hodet seksualisering av småjenter under skolenes juleavslutninger.

Sjelden har vel det blitt tydeligere demonstrert enn denne uka i Bodø. Mørkvedmarka skole så seg nemlig nødt til å avlyse elevenes Lucia-feiring etter å ha møtt protester fra foreldre mot at bare jenter fikk være med i Lucia-koret.

Det er tredje år på rad at Mørkvedmarka skole har stilt med rent jentekor til Lucia-feiringen. Det var likevel først i år at noen reagerte. Snakk om å være treg i oppfattelsen.

Kjønnskultur er nemlig ikke bare noe de har i andre kulturer.

I år dreide det seg om 200 jenter som hadde gledet seg og øvd, bare for å få hele misseshowet avlyst på premieredagen. «Det er helt uhørt. Havet av unger som kom ut med tårer og skriking er noe av det verste jeg har sett», uttalte en far til NRK.

Det slår meg vel at hvis dette er noe av det verste han har sett når det gjelder barn som gråter i disse tider der Aleppo massakreres til fillebiter, må han være usedvanlig dårlig informert. Men det er vel også hele hovedårsaken til dette Lucia-dramaet nordpå i år: Voksne som er usedvanlig dårlig informert.

Hvordan skal det bli folk av ungene våre med sånne voksne til å rettlede dem? Kjønnskultur er nemlig ikke bare noe de har i andre kulturer. Forskning viser oss at kjønnsstereotyper blir befestet allerede mellom fem og syv års alder.

Når ungene blir belemret med voksne omsorgspersoner som kjønner småbarn ved å lære dem at gutter må holde seg langt unna glitter og lysekroner, mens jentene må trekke i hvit kjole for å beundres på skoleavslutningen, er det jo kanskje ikke så rart at vi ender opp med voksne som fortsatt tror det er biologiske årsaker til at kvinner sminker seg og konsekvent får lavere lønn enn menn.

Ring noen av oss skeive skruller i homobevegelsen og spør om råd. Vi kan dette med glitter og ukjønna fjas!

Jeg sier som en veldig smart tiåring jeg kjenner: «Glitter, lys, boller og den der sangen, hvor vanskelig kan det være?» Jeg foreslår derfor at skolene som sliter med Lucia-feiringen neste år, ringer noen av oss skeive skruller i homobevegelsen og spør om råd. Vi kan dette med glitter og ukjønna fjas!

Også må vi slutte å lene oss så tungt på svenske tradisjoner. Det er jo svenskene som siden 1850-tallet først og fremst har løftet frem feiringen av den katolske martyren Lucia med sine kåringer av Luciabruder og Luciatog for barn.

Og vi så jo alle hvordan den svenske Lucia-feiringen endte opp i år. Svenske Åhlèns sin reklamekampanje med en mørk gutt iført Luciakrone ble så hardt angrepet av rasister i sosiale medier at Åhlèns så seg nødt til å trekke kampanjen av hensyn til gutten og hans familie.

Ifølge svenske høyreekstremister skal Lucia være blond, blåøyd, langhåret og sist men ikke minst; jente! Det får ikke hjelpe at den opprinnelige Lucia var noe så usvensk som en Sicilliansk katolikk. Det føyer seg jo bare inn i den historiske, kunstneriske avbildningen av for eksempel jomfru Maria med Jesusbarnet som vi også feirer nå i julen.

Ifølge svenske høyreekstremister skal Lucia være blond.

I vestlig tradisjon fremstilles Jesusbarnet gjerne både som blond og blåøyd mens jomfru Maria alltid har en form for hijab over håret. Bare ta en titt på maleriene under din lokale julegudstjeneste i år.

Verken den vestlig fremstilte Maria eller Jesus hadde kvalifisert til å være Lucia i Sverige eller Bodø i dag. Jesus fremstilles vel å merke med riktig hårfarge, men har feil kjønn og Maria har riktig kjønn, men er feil på håret.

Til neste år syns jeg vi kan prøve å feire både advent og jul etter mer moderne, norske tradisjoner. God Jul!