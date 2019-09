Ap har bestemt seg – vil gå for rødgrønt styre i Kristiansand

Forslaget innebærer at Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet blir ordfører, og at Erik Rostoft fra Tverrpolitisk Folkeliste blir varaordfører.

Det ble klart etter et tre timers langt medlemsmøte i Kristiansand Arbeiderparti søndag kveld.

– Det er en veldig god følelse, sier Skisland til NRK.

I forkant av møtet var det intern uenighet i Ap om partiet burde godkjenne den foreløpige samarbeidsavtalen mellom Ap, MDG, SV, Sp, TVP og Rødt.

Den rødgrønne alliansen har 32 av 71 representanter – og er dermed fire mandater unna flertall. Deler av partiet hadde signalisert at de heller ville forhandle om et flertall med Høyre, enn å godkjenne mindretallsavtalen med de rødgrønne partiene.

Likevel ble det enighet om den rødgrønne samarbeidsavtalen søndag kveld.

– Det har vært en ryddig debatt, og vi har fått belyst de sidene det har vært uenighet om. Nå kommer vi til å gå til bystyret med denne plattformen, samtidig som vi kommer til å søke støtte hos andre partier, sier Skisland.

Før søndagens medlemsmøte i Kristiansand Arbeiderparti var det kø for å komme inn. Totalt 129 medlemmer møtte opp. Foto: Håvard Raustøl / NRK

Demokratene får vippemakt

Ettersom den rødgrønne samarbeidsavtalen er i mindretall, kan de bli avhengige av støtte fra andre partier, deriblant Demokratene.

Det kristenkonservative partiet ble det tredje største partiet i Kristiansand med en oppslutning på 13,4 prosent. Partiet fikk ti mandater inn i bystyret.

Valgresultatet gir både Demokratene og TVP vippemakt i bystyret, men kun KrF, TVP og Partiet De Kristine har ønsket å diskutere samarbeid med Demokratene.

Demokratenes ordførerkandidat Vidar Kleppe har sagt at de vil støtte Jan Oddvar Skisland (Ap) foran Harald Furre (H), med «ønske om forandring» som argument. Foto: Thomas Sommerset / NRK

På spørsmål om hva partiet tenker om å samarbeide med Demokratene, sier forhandlingsleder Astrid Hilde i Kristiansand Arbeiderparti følgende:

– Jeg er mer opptatt av hvilke saker det er, og den plattformen vi har forhandlet frem er så bred, og jeg er sikker på at mange partier vil støtte den. KrF og Venstre bør jo for eksempel støtte saker om miljø og fattigdomsbekjempelse, sier Hilde.

– Avtalen har noen usikkerhetsmomenter knyttet til ledervervene, og der håper vi at noen har lyst til å støtte de lederkandidatene, sier Astrid Hilde, Kristiansand Arbeiderparti sin forhandlingsleder. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ligger best an

Selv om Kristiansand Arbeiderparti har bestemt seg for plattform, vil ikke kristiansandere få endelig svar på hvem som blir byens neste ordfører før nytt bystyre konstitueres 9. oktober.

Slik det ligger an nå har Skisland (Ap) den største blokken.

– Fortsatt må bystyret avgjøre hvem som blir ordfører, men jeg opplever at jeg har fått en ganske solid støtte på det nå, sier Skisland.

Kan bli første Ap-ordfører siden 1947

Dersom Ap hadde åpnet for et samarbeid med Høyre, kunne det åpnet for at Harald Furre (H) kunne fortsatt som ordfører i Kristiansand.

Ifølge politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen ville dette vært et voldsomt nederlag for forhandlingspartnerne i den rødgrønne samarbeidsavtalen.

Ap har ikke hatt ordfører i Kristiansand kommune siden 1947.

Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne slås sammen og blir til Nye Kristiansand 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen.