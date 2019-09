I prinsipprogramet heter det at partiet har et «nasjonalistisk grunnsyn».

Nå får Demokratene ti mandater og blir det tredje største partiet i sørlandsbyen.

Partiet ligger bak Arbeiderpartiet (18,6 prosent) og Høyre (17,6 prosent).

– Det er et dramatisk valg for Arbeiderpartiet, sier NRKs valgkommentator Dag Ingvar Jacobsen.

Slik blir mandatene fordelt i Kristiansand bystyre:

Demokratene fikk en oppslutning på 13,5 prosent i nye Kristiansand kommune. Det er en økning på hele åtte representanter fra forrige periode.

– Et politisk jordskjelv, sier Jacobsen om resultatene.

Flere mener den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene har hatt en innvirkning på partiets valgoppslutning.

– Sørlandsnyhetene har faktisk mobilisert velgere, sier valgkommentatoren.

«Protestvalg»

Det er «protestpartiene» Demokratene og Tverrpolitisk folkeliste som har størst fremgang fra forrige valg med henholdsvis 9,7 og 5,5 prosentpoeng. De to partiene har begge vært kritiske til kunstsiloen i Kristiansand.

– Folket har talt, sier Demokratenes ordførerkandidat, Vidar Kleppe.

FORNØYD: Einar Øgrey Brandsdal har gjentatte ganger uttalt seg svært kritisk til kunstsilo-saken i Kristiansand, og har startet Facebook-siden Sørlandsnyhetene. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det var Einar Øgrey Brandsdal som startet protestsiden Sørlandsnyhetene på Facebook.

– Glede, glede, glede, sier Brandsdal om resultatene.

– Dette er det folket som har bestemt. Det har ingenting med meg å gjøre.

Arbeiderpartiet mister flest stemmer, med en nedgang på 9,2 prosentpoeng fra forrige valg.

– Kristiansand ønsker forandrring

Demokratene-politiker Nils Nilsen sier han er overrasket over at partiet gjorde det såpass bra under årets valg i Kristiansand.

– Jeg er like sjokkert som alle andre, sier Nilsen og fortsetter:

– Det var oppløftende resultater. De gir et signal om at Kristiansand ønsker en forandring.

Her er resultatene for Kristiansand:

Ap har tidligere åpnet opp for et valgteknisk samarbeid med Demokratene og Vidar Kleppe, men valgte å gå bort i fra en slik løsning.

Demokratenes hovedkvarter ligger i Kristiansand. Det er også her partiet gjør det best i landet. Partiet har hatt en svak framgang i Flekkefjord (0,9 prosentpoeng) og Vennesla (0,6 prosentpoeng).