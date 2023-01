«Jeg syntes det var veldig mye sløseri og feil bruk av midler».

Slik formulerte den tidligere økonomilederen varselet.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har blitt gransket for hvordan de brukte 90 millioner kroner som de fikk til Andreas Hus.

Foreningen i Kristiansand må nå betale tilbake et «tosifret antall millioner» som følge av pengebruken.

I forbindelse med Helsedirektoratets gransking av pengene kommer det frem at den daværende økonomilederen varslet styret i juni i fjor.

NRK har vært i kontakt med vedkommende, som ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i rapporten.

Personen er kjent med at NRK publiserer denne artikkelen, og ønsker å være anonym av hensyn til nåværende arbeidssted.

«Som økonomileder har jeg både en plikt og et ansvar til å informere styret, herunder styreleder, om det jeg synes etter min vurdering, er at det er et enormt stort og unødvendig forbruk av statens midler i foreningen». Varselet fra tidligere økonomileder

Varselet ble behandlet og avsluttet tre dager senere av daværende styreleder Lisbeth Andersen. På dette tidspunktet var daværende generalsekretær Natasha Pedersen også en del av styret.

Under behandlingen av saken skal Pedersen ha uttalt at varselet «bare var tull». Senere har hun forklart at det dreide seg om en arbeidskonflikt.

«Styret har etter sin gjennomgang ikke funnet tegn til misligheter og/eller overforbruk. Styret anser derfor saken som avsluttet», står det i protokollen etter møtet.

Les hele tilsvaret fra Pedersen og Andersen lenger nede i saken.

Tidligere generalsekretær Natasha Pedersen (til venstre) tok imot revisorer fra PwC og saksbehandlere fra Helsedirektoratet i forbindelse med et tilsyn på Andreas Hus i november i fjor. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Vil vurdere politianmeldelse

De siste tre årene har Foreningen for barnepalliasjon (FFB) mottatt mer enn 90 millioner kroner fra staten.

NRK har tidligere avslørt at foreningen har brukt penger på å sponse håndballaget Vipers, designmøbler til egen leilighet og PR-konsulenter.

Helsedirektoratet har senere gransket foreningens pengebruk, og blant annet funnet at de har brukt 16 millioner kroner på reklame, markedsføring, konsulenter og PR.

Funn i raporten: Ekspandér faktaboks Reklame: Til sammen har foreningen brukt drøyt 16 millioner kroner på PR, markedsføring, reklame og konsulenter. Oppussing: Foreningen har brukt 1,6 millioner statlige kroner på innreding og oppussing av en leilighet de eier i Byhaven i Kristiansand. Vipers: Foreningen har brukt drøyt 680.000 statlige kroner på håndballaget Vipers Kristiansand. Husleie: Foreningen har brukt mer enn 200.000 statlige kroner på å betale husleie til seg selv. Blomster: Foreningen brukte 102.000 kroner på friske blomster til daværende kontorlokaler i 2020. Sluttverdelag: En personalsak endte med oppreisning og etterlønn for en tidligere ansatt - med prislapp over 330.000 kroner. Roma-kongress: Foreningen hadde utgifter på 175.000 kroner knyttet til kongressen Maruzza International Congress on Paediatric Palliative CARE i Roma i mai 2022.

Helsedirektoratet mener også at foreningen har trikset med regnskapene, og vil vurdere politianmeldelse, uttalte de i forrige uke.

– Vi har orientert foreningen om at de ikke vil få penger fra oss fremover. Vi har ikke tillit til dem, sa avdelingsdirektør Elise Husum da rapporten ble lagt fram.

Grunnlegger og generalsekretær Natasha Pedersen mistet jobben som følge av rapporten. Fædrelandsvennen skrev mandag at Pedersens advokat mener at styret brøt loven da hun ble sagt opp på dagen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få Pedersen i tale. Hun ønsker ikke å stille til intervju.

– Generalsekretær overkjører styret

I intervjuer med revisorene fra PwC går tidligere styreleder Lisbeth Andersen langt i å hevde at daværende generalsekretær Natasha Pedersens «sterke involvering» gjorde jobben vanskelig for styret.

«Generalsekretær er en så sterk leder at jeg har opplevd at hun overkjører styret. Vi er redd for å kontakte andre, fordi vi vet at det bare blir bråk».

Andersen sier til NRK at styrejobben i foreningen raskt ble vrien etter at hun tiltrådte høsten 2021.

– Det var ikke mange beslutninger vi var med på. Det ble vanskelig å følge med i timen, sier Andersen.

Med unntak av hennes styreleder-honorar på 60.000 kroner, satt hele styret som frivillige. Flere i full jobb, og de bodde spredt rundt i landet.

– Hvorfor endte varselet fra økonomilederen opp med ingenting?

– Problemet var at dette kom samtidig med en personkonflikt i foreningen. Men dette kunne sikkert vært håndtert bedre.

Andersen understreker at hun inviterte økonomilederen til en samtale. Økonomilederen var på dette tidspunktet sykmeldt. Hun tok aldri samtalen med styrelederen fordi hun mente det ikke hadde noen hensikt da saken uansett var avsluttet.

NRK har vært i kontakt med tidligere styremedlemmer, som ikke ønsker å kommentere saken.

Styrelederen opplyser til NRK at hun helt fra juni 2022 vurderte å kaste kortene.

– Det var snakk om at vi skulle gi oss. Men foreningen var i en sårbar situasjon, og NRK var på oss med henvendelser. Vi ble værende, til beste for saken.

– Og hva tror du om fremtiden for Andreas Hus?

– Jeg tror det blir vanskelig. Men et barnehospice bør vi ha på plass.

BYGGING: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) får omvisning under bygging av Andreas Hus i fjor. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Pedersen tilbakeviser

I rapporten avviser tidligere generalsekretær Natasha Pedersen at hun har tilbakeholdt informasjon for styret.

«Dette er ikke riktig. Styret har mottatt innkallinger, sakslister og vedlegg som inneholder betydelig bakgrunnsinformasjon om saker», sier Pedersen i rapporten.

Styret i FFB valgte å gå av i november 2022, samtidig som foreningen var under gransking.

Styrelederen forklarer i granskingsrapporten at Pedersen krevde høyere lønn, og at «det var dråpen som fikk begeret til å renne over».

Pedersen tilbakeviser denne påstanden.

«Styret valgte å fratre når midlene fra statsbudsjettet ble kuttet. De gikk på grunn av belastninger knyttet til media», er blant poengene hun viser til overfor granskerne.

Pedersen skriver i en pressemelding fra foreningen at «det styret og jeg har gjort har vært gjort i beste mening og med mål om å skape et godt sted å være for familier med alvorlig syke og døende barn».

Hun skriver også at «å bygge opp et barnehospice er nybrottsarbeid, og det er lett i etterkant å skulle si at enkelte ting kunne vært gjort annerledes, men vi har jobbet etter beste evne».