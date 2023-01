– Akkurat nå ser det veldig mørkt ut, men vi klarer ikke å gi opp håpet. Det er så mange som ønsker dette tilbudet, sier Børre Nedrejord Rakstang.

Den daglige lederen ved barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand sitter i sofaen i inngangsområdet. Torsdag ble det avholdt et avgjørende styremøte ved spisebordet rett bak ham.

Da ble det klart at et enstemmig styre i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) valgte å si opp grunnleggeren av Andreas Hus, Natasha Pedersen med umiddelbar virkning.

Årsaken er rapporten fra Helsedirektoratet som ble offentliggjort torsdag.

Her kom det fram en rekke kritikkverdige funn knyttet til pengebruk.

Helsedirektoratet har uttalt at foreningen må betale tilbake et tosifret millionbeløp. De stopper også all framtidig finansiering.

Foreningen hadde søkt om 30 millioner kroner.

Tøff dag for de ansatte

Den daglige lederen har fredag gitt de ansatte fri etter en krevende dag torsdag da rapporten kom og Pedersen mistet jobbet.

Han sier ventetiden fram mot rapporten har vært vanskelig for de 13 ansatte.

– Det var godt og endelig bli kjent med innholdet. Den bekrefter at det ikke var noen forsøk på personlig vinning og at størsteparten av pengene har gått til Andreas Hus.

– Hva tenker du om det som kom fram i rapporten?

– Jeg har verken brukt tid eller krefter på å tenke over det. Mitt fokus er på de ansatte og gjestene våre, sier Rakstang.

Daglig leder ved Andreas Hus Børre Nedrejord Rakstang var alene på jobb fredag formiddag. Han har nå fokus på de ansatte og familiene som har lyst til å komme til barnehospicet. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

«Rik onkel i Amerika»

Andreas Hus skulle tatt imot alvorlig syke barn og familiene deres allerede denne måneden. Nå er alt satt på vent.

Mange familier tar kontakt og lurer på hva som skjer. Vil de få dette tilbudet noen gang?

– Å snakke med familiene er både sterkt og rørende. Det er mange som nå går og venter på hva som skjer. Jeg håper på det beste.

– Hvordan skal dere greie å skaffe 30 millioner?

– Det blir spennende å se, og det er utenfor min kontroll. Jeg håper det finnes «en rik onkel i Amerika» som kan gjøre seg til kjenne og hjelpe oss å sette i gang dette tilbudet. Fram til vi får vite mer, jobber vi på slik vi har gjort.

De ansatte startet i november. De har brukt tiden på etterutdanning gjennom NTNU.

Rakstang sier det er styret i foreningen som tar seg av dialogen med Helsedirektoratet.

Foreningen har tiden fram til 10. februar med å gi tilbakemelding på rapporten. Deretter kommer Helsedirektoratet med en konklusjon.

I november var Helsedirektoratet og PwC som har skrevet granskingsrapporten på besøk hos Andreas Hus i Kristiansand. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ordføreren: – Må se framover

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) sier innholdet i granskingsrapporten var mer dramatisk enn han hadde trodd på forhånd.

Han tviler nå på at Andreas Hus blir noe av.

– Tilbakemeldingene fra Helsedirektoratet tyder på at det er vanskelig å få midler til å sette dette i gang.

Han synes det er synd at det ser ut som at Andreas Hus glipper på målstreken, men er ikke redd for at bygget vil komme til nytte for andre.

– Det er mange andre aktører som kan ta i bruk bygget. Andreas Hus er en del av helsebydelen Eg hvor man ønsker å bygge opp flere helserelaterte aktiviteter, sier Skisland.

Han nevner for eksempel avlastningsinstitusjonene Lillebølgen og Storebølgen som ligger rett over veien for Andreas Hus.

Det er Kristiansand kommune som har tatt kostnadene for byggingen av Andreas hus. Det er brukt 75 millioner kroner på dette.