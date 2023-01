I oktober skrev NRK at foreningen hadde brukt nærmere én million statlige kroner på innredning av en leilighet de eier i Byhaven i Kristiansand. Helsedirektoratet har konkludert med at summen er på 1,6 millioner for innredning og oppussing av denne leiligheten.

Grafikk: Henrik Bøe / NRK