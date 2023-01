– For å ta hensyn til framtiden og alle forhold så har vi etter en samlet vurdering kommet til at vi avslutter arbeidsforholdet med Natasha, sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

– Kan man drifte Andreas Hus uten grunnlegger Natasha Pedersen?

– Det er mange juridiske ting man må se på, men det endrer ikke noe på beslutningen. Det vil bare ha betydning for muligheten for å gjennomføre det, svarer Gabrielsen.

Styreleder understreker at generalsekretæren gjennom mange år har gjort en uvurderlig innsats for fagfeltet.

– Det er ganske imponerende å få Stortinget til å bevilge 30 millioner kroner per år til et tilbud som dette utenfor helseforetaket, sier Gabrielsen.

Styreleder Ansgar Gabrielsen i Foreningen for barnepalliasjon sier et samlet styre står bak oppsigelsen av grunnlegger Natasha Pedersen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

NRK har ikke fått tak i grunnlegger og generalsekretær Natasha Pedersen til tross for flere forsøk.

I en uttalelse til NTB via sin advokat sier Natasha Pedersen at hun ble informert om oppsigelsen i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) gjennom mediene.

– Når det gjelder mitt ansettelsesforhold i FFB har jeg pr. nå ikke mottatt oppsigelse fra styret. Jeg ble informert om at mitt ansettelsesforhold avsluttes gjennom media.

Styreleder Ansgar Gabrielsen sier til NTB at de har forsøkt å kontakte Pedersen før oppsigelsen ble kjent.

– Det eneste jeg kan si til dette, er at hun ikke har tatt telefonen. Vi forsøkte å kontakte henne før dette ble kjent og har sendt melding, sier Gabrielsen.

Omfattende gransking

Styret i foreningen har i dag hatt et flere timer langt styremøte etter at det ble kjent at de må tilbakebetale et tosifret millionbeløp til staten. De får heller ikke mer støtte fra Helsedirektoratet i framtiden.

Dermed er framtiden til barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand høyst uviss.

Det var Helsedirektoratet som i høst satte i gang en omfattende gransking av foreningens økonomi. I dag kom konklusjonen.

I den over hundre sider lange rapporten stilles spørsmål ved bruken av drøyt 20 millioner statlige kroner. Det pekes på flere kritikkverdige funn.

Avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet reagerer aller mest på at foreningen har trikset med regnskapene.

– Vi har ikke tillit til dem, har hun sagt til NRK.

Styreleder Gabrielsen sier de nå vil gå i dialog med Helsedirektoratet. Foreningen har fått en frist til 10. februar med å gi tilbakemelding på rapporten.

– Målsettingen vår er å få til drift i dette bygget som Kristiansand Næringsselskap (Knas) eier og som vi har leiekontrakt på i ti år.

Generalsekretær Natasha Pedersen startet Foreningen for barnepalliasjon i 2009. Helt siden den gang har hun jobbet for å bygge et barnehospice. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Tøft når livsverket rakner

Avtroppende generalsekretær Natasha Pedersen har uttalt seg til Fædrelandsvennen. Der sier hun at hun ikke tror Andreas Hus kommer til å bli tatt i bruk.

Intervjuet ble gjort før avskjedigelsen ble kjent.

– Jeg tror ikke Andres Hus har noen framtid. Jeg tror ikke hospicet kommer til å åpne. Da må det i så fall være som noe annet, med et annet navn. Det er tøft å oppleve at livsverket rakner, sa Pedersen da.

På foreningens egne hjemmesider skriver Pedersen at alt styret og henne selv har gjort, har vært gjort i beste mening.

«Å bygge opp et barnehospice er nybrottsarbeid, og det er lett i etterkant å skulle si at enkelte ting kunne vært gjort annerledes, men vi har jobbet etter beste evne og i henhold til kontantprinsippet.», står det.

Helseministeren: – Ikke bra

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det som kommer fram i rapporten er svært uheldig.

– Her har helsedirektoratet gjort en god jobb. De har ettergått en del påstander og funnet noen svar som dessverre ikke er bra.

Helseministeren mener granskingen viser at omleggingen dagens regjering gjorde med å kutte ned på øremerkede tilskudd, var rett.

– Kvalitet på prosjektene og transparens i pengebruken er viktig, sier Kjerkol.

I juni var helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på omvisning på Andreas Hus. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Det var Frp som i 2020 sikret flertall for årlige, øremerkede statstilskudd på 30 millioner kroner over fem år til foreningen.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud sier han er lei seg for det som kommer fram i rapporten.

– Alvorlige ting kommer frem. Styret må nå svare på dette, sier han.

Hoksrud mener Frp ikke kan bære noe ansvar for hvordan prosjektet utviklet seg. Han mener et privatdrevet hospice for døende barn vil være et viktig tilbud.

– Det er nitrist

Nina Herigstad er mamma til Vegard (4) som er alvorlig syk og har alltid vært skeptisk til Andreas Hus.

Herigstad mener det er altfor mye penger til et tilbud som gagner få.

Hun synes det er trist at enorme summer er brukt på ting som ikke hjelper døende barn.

– Jeg vet hvem som har betalt prisen for at pengene har blitt sløst vekk på denne måten. Disse pengene kommer ikke alvorlig syke barn til gode, sier hun.

Sønnen Vegard er født med en sjelden genfeil og vil trolig aldri bli voksen.

Herigstad sier hun forventer at pengene staten deler ut ikke forvaltes slik som det kommer fram i rapporten.

– Det er nitrist. Jeg blir skuffet på vegne av alle familier som lever slike liv som oss.