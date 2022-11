– Jeg forsøkte å få endret vedtektene slik at makten ble fordelt på flere, men nådde ikke fram, sier Jan-Erik Narvesen.

Han var styreleder i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) fram til våren 2021.

Da valgte Narvesen å gå av etter en uenighet med generalsekretær og grunnlegger i foreningen, Natasha Pedersen.

NRK avslørte i oktober at foreningen som står bak barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand har brukt store summer på håndballreklame, designmøbler og PR-konsulenter..

Nylig trakk hele styret i foreningen seg. Den eneste som er igjen er Pedersen.

Et nytt styre skal velges på en ekstraordinær generalforsamling 11. desember.

I vedtektene til foreningen står det at generalforsamlingen plikter å gjenvelge Pedersen hvis hun ønsker det.

I realiteten kan hun dermed sitte i styret på livstid:

I FFB sine vedtekter står det at Natasha Pedersen «har rett til å bli gjenvalgt». Illustrasjon: Jon Anders Møllen / NRK

Det var blant annet dette tidligere styreleder Narvesen reagerte på og forsøkte å endre for snart to år siden.

Slike vedtekter er ikke vanlig for foreninger, men heller ikke ulovlige opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet til NRK.

– Rapporterer til seg selv

NRK har stilt Pedersen spørsmål om hennes roller i foreningen. Hun ønsket ikke å svare på spørsmålene, og henviste til daværende styreleder Lisbeth Andersen.

Forrige uke trakk Andersen seg som styreleder. NRK vil presisere at intervjuet ble gjort før hun trakk seg.

Andersen sa i intervjuet at hun opplevde at foreningen ble styrt på en demokratisk måte.

Se resten av tilsvaret fra Andersen lenger ned i saken.

Narvesen mener at det ikke hører hjemme i et moderne organisasjonsliv å påberope seg retten til å sitte i et styre.

– Så lenge hun er ansatt som generalsekretær blir det feil at hun i tillegg skal være styremedlem. Generalsekretæren er underlagt styret i foreningen. I teorien kan man derfor si at hun rapporterer til seg selv når hun også er styremedlem, mener han.

Mens en generalsekretær er en daglig leder i en større organisasjon eller institusjon er et styremedlem valgt inn i styret i et selskap eller en organisasjon.

Sammen med styreleder har styremedlemmet ansvar for at selskapet utfører sine oppgaver og overholder sine plikter.

Jan-Erik Narvesen var styreleder i FFB i to år fram til i fjor vår. Han reagerte på måten foreningen ble drevet. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Nådde ikke fram

Tidligere styreleder Narvesen mener at et styre skal velges på demokratisk vis av medlemmene i organisasjonen.

– Hvorfor gjorde du ikke noe med dette da du selv satt i styret?

– Styret forsøkte å få endret vedtektene for å unngå uheldig rollesammenblanding. Flertallet innstilte blant annet på at vedtektene skulle endres slik at Natasha Pedersen ikke kunne inneha både rollen som generalsekretær og styremedlem. Dessverre nådde vi ikke fram, hevder Narvesen.

Styret velges av generalforsamlingen hvert år.

– Generalsekretæren rapporterer til styret som helhet og til generalforsamlingen, ikke til seg selv, svarte tidligere styreleder Lisbeth Andersen på spørsmål fra NRK.

I januar neste år skal etter planen barnehospicet Andreas Hus åpne i Kristiansand. Det skal være et tilbud til alvorlig syke og døende barn og familiene deres. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Andersen har opplyst at foreningen ikke er alene om å ha denne modellen.

– Da foreningen ble stiftet, var Stine Sofies Stiftelse en viktig inspirasjon. Her har de samme modellen, hvor grunnlegger og generalsekretær Ada Sofie Austegard også sitter i styret.

NRK har sett dokumenter fra styremøter i FFB som viser forsøk på å endre vedtektene. I dem står det ingenting om hvem som stemte hva.

– Uprofesjonell og udemokratisk

Narvesen er ikke den eneste som reagerer på at Pedersen sitter som styremedlem på ubestemt tid.

Forskningssjef Frode Gallefoss ved Sørlandet sykehus forteller at han var involvert i FFB for et par år siden. Det var i forbindelse med doktorgradsprosjekter som foreningen skulle sponse.

– Jeg trakk meg ut etter en kort periode fordi jeg opplevde FFB som uprofesjonell og udemokratisk, sier Gallefoss til NRK.

Et av eksemplene han viser til, er at Pedersen er styremedlem uten tidsbegrensning.

Til det har tidligere styreleder Andersen uttalt følgende til NRK:

– Vi tar til oss kritikk og innspill, og bruker dem i våre diskusjoner. Vi har hatt besøk fra partiledere, stortingsrepresentanter og et stort antall fagpersoner. Jeg opplever at det har skjedd på en profesjonell og varm måte.

Natasha Pedersen er grunnlegger og generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon. Hun sitter også i styret. Foto: Anders Fehn / NRK

– Ikke en god dobbeltrolle

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) er også kritisk til at Natasha Pedersen har flere roller i foreningen.

– I utgangspunktet er det ikke en god dobbeltrolle at Pedersen er både styremedlem og generalsekretær, uttalte Skisland til NRK tidligere denne uka.

Natasha Pedersen ville ikke kommentere uttalelsene fra ordføreren.